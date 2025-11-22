Ένα ακόμη sold-out ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός
Για ακόμη ένα παιχνίδι μέσα στη σεζόν ο κόσμος του Ολυμπιακού κάνει καμίνι το «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ να ανακοινώνει το αναμενόμενο sold out κόντρα στον Ατρόμητο.
Επιστροφή στην αγωνιστική δράση, μετά τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων, και ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ατρόμητο στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Stoiximan Super League.
Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν θα είναι φυσικά μόνοι τους, αφού έχουν και την στήριξη χιλιάδων οπαδών τους, οι οποίοι έχουν κατακλείσει το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» δημιουργώντας όπως κάθε φορά μια υπέροχη ατμόσφαιρα.
Μάλιστα λίγο πριν τη σέντρα της αναμέτρησης η Πειραϊκή ΠΑΕ ανακοίνωσε πως το παιχνίδι είναι sold out, κάτι που έχει γίνει… συνήθεια φέτος στους εντός έδρας αγώνες των Ερυθρόλευκων, οι οποίοι παίζουν πάντα με τον κόσμο να είναι δίπλα τους για να τους δίνει δύναμη.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:
🔴⚪ SOLD OUT! 💥
🆚 Atromitos#OlympiacosFC pic.twitter.com/J4NUOcR85x
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 22, 2025
