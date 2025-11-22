Ολυμπιακός: Η 11άδα που επέλεξε ο Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο (pic)

Στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσει την ομάδα του μεγάλου λιμανιού με τον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Νασιμέντο και Έσε θα είναι οι δύο στα χαφ, με τους Τσικίνιο, Μαρτίνς και Ποντένσε στην τριάδα πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Συνοπτικά η 11άδα: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Νασιμέντο, Έσε, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μαρτίνς και Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο: Μπότης, Μπιανκόν, Γιάρεμτσουκ, Γκαρθία, Σιπιόνι, Κοστίνια, Γιαζίτζι, Μουζακίτης, Μάνσα, Ταρέμι, Στρεφέτσα, Καμπελά.

Παρακάτω η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Ατρόμητο από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Atromitos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪#OlympiacosFC #OLYATR #slgr pic.twitter.com/OfakAwHeQi — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 22, 2025

Οι Ερυθρόλευκοι με τη βοήθεια των οπαδών τους, που αναμένεται να δημιουργήσουν σε ένα ακόμα παιχνίδι εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, θέλουν το τρίποντο της νίκης, που θα τους βοηθήσει πολύ βαθμολογικά, στη μάχη που δίνουν για την κατάκτηση του τίτλου, αλλά και ψυχολογικά, καθώς ακολουθεί το σπουδαίο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη League Phase του Champions League.