Ολυμπιακός: Η 11άδα που επέλεξε ο Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο (pic)
Η αρχική σύνθεση που ανακοίνωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την εντός έδρας αναμέτρηση των ερυθρόλευκων με τον Ατρόμητο, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής.
- Γενεύη: Και οι Ευρωπαίοι στη συνάντηση Ουκρανών-Αμερικανών – Με δική τους πρόταση για την ειρήνη
- Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρός 44χρονος από πτώση – Στο νοσοκομείο η αδερφή του μετά την εκδήλωση φωτιάς
- Τι είναι το DiscoverEU – Ταξιδέψτε στην Ευρώπη δωρεάν
- Κηφισιά: Σε σχολικό πάρτι πήγαινε ο τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά – Τον έπιασαν πριν μπει στο κέντρο διασκέδασης
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 11η αγωνιστική της Super League και θέλει τη νίκη, που θα τον φέρει στο +5 από τον δεύτερο ΠΑΟΚ, που αντιμετωπίζει αύριο (23/11, 19:00) την Κηφισιά στην Τούμπα.
Στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσει την ομάδα του μεγάλου λιμανιού με τον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Νασιμέντο και Έσε θα είναι οι δύο στα χαφ, με τους Τσικίνιο, Μαρτίνς και Ποντένσε στην τριάδα πίσω από τον Ελ Κααμπί.
Συνοπτικά η 11άδα: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Νασιμέντο, Έσε, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μαρτίνς και Ελ Κααμπί.
Στον πάγκο: Μπότης, Μπιανκόν, Γιάρεμτσουκ, Γκαρθία, Σιπιόνι, Κοστίνια, Γιαζίτζι, Μουζακίτης, Μάνσα, Ταρέμι, Στρεφέτσα, Καμπελά.
Παρακάτω η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Ατρόμητο από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Atromitos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪#OlympiacosFC #OLYATR #slgr pic.twitter.com/OfakAwHeQi
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 22, 2025
Οι Ερυθρόλευκοι με τη βοήθεια των οπαδών τους, που αναμένεται να δημιουργήσουν σε ένα ακόμα παιχνίδι εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, θέλουν το τρίποντο της νίκης, που θα τους βοηθήσει πολύ βαθμολογικά, στη μάχη που δίνουν για την κατάκτηση του τίτλου, αλλά και ψυχολογικά, καθώς ακολουθεί το σπουδαίο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη League Phase του Champions League.
- Κασάνο – Ολυμπιακός 26-29: Δεύτερη νίκη και πρόκριση στους «16» του EHF European Cup!
- Δεύτερο δοκάρι για τον Ολυμπιακό (vid)
- Σπουδαία απόκρουση του Τζολάκη (vid)
- Asteras AKTOR-Παναιτωλικός 1-1: Οι Αγρινιώτες βρήκαν στόχο στο 88’
- Τεράστια ευκαιρία του Ολυμπιακού με Ποντένσε (vid)
- Πανιώνιος – Καρδίτσα 107-105: Πρώτη «κυανέρυθρη» νίκη μετά από δύο παρατάσεις! (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις