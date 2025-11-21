Ολυμπιακός: Ξεκίνησε το camp της Σχολής στο Ροσάριο της Αργεντινής (pics)

Στο Ροσάριο της Αργεντινής έφτασε η αποστολή της Ακαδημίας του Ολυμπιακού αποτελούμενη από τον Διευθυντή του Δικτύου Σχολών, Βασίλη Νάνο, τον προπονητή της Κ14, Άρη Κυριαζή και τον γυμναστή της Κ16, Κωνσταντίνο Μπέτσα.

Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο γήπεδο της Νιούελς Ολντ Μπόις, όπου έχουν αγωνιστεί μεγάλες μορφές του ποδοσφαίρου όπως οι Μαραντόνα, Μέσι, Μπατιστούτα. Επίσης, η αντιπροσωπεία της Ακαδημίας του Ολυμπιακού, επισκέφτηκε τον Διευθυντή Αθλητισμού του Δήμου Ροσάριο, Diego Seven, και μίλησαν για το ενδεχόμενο ανάπτυξης της συνεργασίας που υπάρχει με το Ροσάριο και την ομάδα.

Το ποδοσφαιρικό camp από τη Σχολή των «ερυθρολεύκων» στο Ροσάριο θα διεξαχθεί 21 με 23 Νοεμβρίου για παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2009 έως το 2014.

Η αντιπροσωπεία του Ολυμπιακού θα έχει επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσει προπονήσεις της ακαδημίας Club Atlético Provincial, να συζητήσει με τους προπονητές και τα στελέχη της σχολής και να σχεδιάσει τα επόμενα βήματα της συνεργασίας.

Η συνεργασία με τη σχολή του Ροσάριο ξεκίνησε το 2021, αποτελώντας μία από τις πλέον επιτυχημένες διεθνείς συνεργασίες του Δικτύου Σχολών, με καινοτόμες πρωτοβουλίες και δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα, που ενισχύουν τη φιλοσοφία και τις αξίες του Ολυμπιακού σε διεθνές επίπεδο.