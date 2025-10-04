Ολυμπιακός: Η Σχολή της Θεσσαλονίκης υποδέχτηκε την ανδρική ομάδα ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ (pic+vid)
Ευχάριστη έκπληξη για την αποστολή του Ολυμπιακού στη Θεσσαλονίκη, καθώς την υποδέχθηκαν στο ξενοδοχείο τα παιδιά της «ερυθρόλευκης» Σχολής ποδοσφαίρου στην πόλη.
Μια ευχάριστη έκπληξη δέχθηκε ο Ολυμπιακός στη Θεσσαλονίκη το βράδυ του Σαββάτου (/10), καθώς η Σχολή των Πειραιωτών στη Θεσσαλονίκη υποδέχτηκε την ανδρική ομάδα στο ξενοδοχεί, εν όψει του αυριανού (5/10, 20:30) ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ για την 6η αγωνιστική της Super League.
Τα μέλη της «ερυθρόλευκης» Ακαδημίας υποδέχθηκαν την αποστολή του συλλόγου του Πειραιά στο ξενοδοχείο όπου καταλύει, με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς και τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλά και ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, να φωτογραφίζονται μαζί τους και να υπογράφουν αυτόγραφα.
Ολυμπιακός: Δείτε φωτογραφία και βίντεο από την υποδοχή της Σχόλης της Θεσσαλονίκης στην αποστολή:
