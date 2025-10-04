Ολυμπιακός: Η αποστολή που ανακοίνωσε ο Μεντιλίμπαρ για την Τούμπα – Τέσσερις οι απουσίες
Η αποστολή με την οποία ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα την Κυριακή. Εκτός οι Ρέτσος, Ροντινέι, Στρεφέτσα και Γιάρεμτσουκ, συμπεριλήφθηκαν οι Μάντσα και Βέζο.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωστοποίησε την αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό (5/10, 20:30) ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Super League.
Οι πρωταθλητές Ελλάδας θα αγωνιστούν στη Θεσσαλονίκη χωρίς τέσσερις ποδοσφαιριστές. Ο λόγος για τους Γκαμπριέλ Στρεφέτσα, Παναγιώτη Ρέτσο, Ροντινέι και Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Καμία έκπληξη με την απουσία των τριών παικτών να είναι αναμενόμενη, καθώς βρίσκονται εκτός λόγω των τραυματισμών που τους ταλαιπωρούν.
Ο Έλληνας διεθνής αμυντικός, μάλιστα, δεν θα καταφέρει να βοηθήσει ούτε την Εθνική μας ομάδα στα ματς των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 κόντρα σε Σκωτία και Δανία.
Από εκεί και πέρα, αξίζει να σημειωθεί πως ο Βάσκος τεχνικός συμπεριέλαβε στην αποστολή τους Γκουστάβο Μάντσα και Ρούμπεν Βέζο, ούτως ώστε να καλυφθεί το κενό που προκλήθηκε στα στόπερ μετά τον τραυματισμό του Ρέτσου.
Ο Ολυμπιακός μετά από πέντε αγωνιστικές βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας του ελληνικού πρωταθλήματος, μετρώντας 13 βαθμούς όσους και η ΑΕΚ, ενώ ο ΠΑΟΚ ακολουθεί στην τρίτη θέση με 11 πόντους. Θα αποτελούσε ιδανικό σενάριο για τους «ερυθρόλευκους» να πάνε στη διακοπή για τις Εθνικές ομάδες έχοντας νικήσει στην Τούμπα και όντας στην πρώτη θέση της Stoiximan Super League.
Δείτε αναλυτικά την 23μελή αποστολή του Ολυμπιακού στην Τούμπα:
Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάντσα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.
#PAOKOLY: The Squad 📋 pic.twitter.com/07Io1kQM2L
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 4, 2025
