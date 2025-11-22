Με επιστροφές για να παραμείνει στην κορυφή ο Ολυμπιακός
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί σήμερα τον Ατρόμητο (22/11, 20:00) για την 11η αγωνιστική της Super League – Επιστροφές για τον Μεντιλίμπαρ σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι στο κατάμεστο Καραϊσκάκη.
Τη νίκη που θα τον διατηρήσει μόνο πρώτο θέλει να πάρει ο Ολυμπιακός, που φιλοξενεί το βράδυ του Σαββάτου (22/11, 20:00) τον Ατρόμητο, για την 11η αγωνιστική της Super League.
Στους 25 βαθμούς οι Πειραιώτες, στο… ρετιρέ της βαθμολογίας, την ώρα που η ομάδα του Περιστερίου είναι στην 10η θέση με 9 βαθμούς, μετά τις πρώτες 10 «στροφές» του ελληνικού πρωταθλήματος.
Ολοταχώς για sold out
Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη δράση, μετά τη διακοπή για τους αγώνες των εθνικών ομάδων, σε ένα ακόμα παιχνίδι στο οποίο το φαληρικό γήπεδο αναμένεται να είναι κατάμεστο, καθώς έχουν απομείνει μόλις 2.500 εισιτήρια για την αναμέτρηση, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ, το απόγευμα της Πέμπτης (20/11).
Με επιστροφές ο Ολυμπιακός
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχει στη διάθεσή του τους Σαντιάγκο Έσε και Ντάνι Γκαρθία που ξεπέρασαν τα προβλήματα που τους ταλαιπωρούσαν, ενώ αντίθετα ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης έμεινε εκτός με πρόβλημα τραυματισμού. Ο Μεντιλίμπαρ δεν θα έχει στη διάθεσή του και τους Μπρούνο, Καλογερόπουλο, Βέζο, Πνευμονίδη και Λιατσικούρα.
Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μάνσα, Μπιανκόν, Νασιμέντο, Ζέλσον Μάρτινς, Ντάνι Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ.
Ντεμπούτο για Κέρκεζ
Ο Ατρόμητος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο οποίο θα κάνει ντεμπούτο ο Ντούσαν Κέρκεζ, με τον νέο τεχνικό της ομάδας του Περιστερίου να κάνει γνωστή την αποστολή από την οποία όμως απουσιάζουν οι Μανσούρ, Παπαδόπουλος και Καραμάνης. Αναλυτικά η αποστολή: Χουτεσιώτης, Κοσέλεφ, Αθανασίου, Κίνι, Μουντές, Ούρονεν, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Μουτουσάμι, Παλμεζάνο, Κοπανίδης, Μπάτος, Χόξα, Τζοβάρας, Γιουμπιτάνα, Οζέγκοβιτς, Τσαντίλας,Φαν Βέερτ, Παλιούρας, Μπάκου, Αϊτόρ.
Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής
Σάββατο (22/11)
Αστέρας AKTOR – Παναιτωλικός (19:30)
Ολυμπιακός – Ατρόμητος (20:00)
Κυριακή (23/11)
Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός (17:00)
ΠΑΟΚ – Κηφισιά (19:00)
ΑΕΚ – Άρης (21:00)
Δευτέρα (24/11)
Βόλος – Λεβαδειακός (18:00)
ΑΕΛ Novibet – ΟΦΗ (20:00)
