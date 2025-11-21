Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον Ατρόμητο (pic)
Αυτή είναι η αποστολή του Ολυμπιακού για το σαββατιάτικο ματς της 11ης αγωνιστικής της Super League κόντρα στον Ατρόμητο.
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης τον Ατρόμητο (22/11, 20:00) για την 11η αγωνιστική της Super League, με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν τους 23 ποδοσφαιριστές που θα έχει στη διάθεσή του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Ο Βάσκος τεχνικός θα έχει στη διάθεσή του τους Σαντιάγκο Έσε και Ντάνι Γκαρθία που ξεπέρασαν τα προβλήματα που τους ταλαιπωρούσαν, ενώ αντίθετα ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης έμεινε εκτός με πρόβλημα τραυματισμού. Ο Μεντιλίμπαρ δεν θα έχει στη διάθεσή του και τους Μπρούνο, Καλογερόπουλο, Βέζο, Πνευμονίδη και Λιατσικούρα.
Η σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
#OLYATR: The Squad 📋#OlympiacosFC pic.twitter.com/5v8f5AGSFD
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 21, 2025
Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μάνσα, Μπιανκόν, Νασιμέντο, Ζέλσον Μάρτινς, Ντάνι Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ.
