Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον Ατρόμητο (pic)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης τον Ατρόμητο (22/11, 20:00) για την 11η αγωνιστική της Super League, με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν τους 23 ποδοσφαιριστές που θα έχει στη διάθεσή του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Βάσκος τεχνικός θα έχει στη διάθεσή του τους Σαντιάγκο Έσε και Ντάνι Γκαρθία που ξεπέρασαν τα προβλήματα που τους ταλαιπωρούσαν, ενώ αντίθετα ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης έμεινε εκτός με πρόβλημα τραυματισμού. Ο Μεντιλίμπαρ δεν θα έχει στη διάθεσή του και τους Μπρούνο, Καλογερόπουλο, Βέζο, Πνευμονίδη και Λιατσικούρα.

Η σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μάνσα, Μπιανκόν, Νασιμέντο, Ζέλσον Μάρτινς, Ντάνι Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ.