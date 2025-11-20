sports betsson
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
20.11.2025 | 12:49
Τραγωδία στην Εύβοια - Νεκρός άνδρας από φωτιά σε χωράφι
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Ολυμπιακός: Ολοταχώς για sold out το ματς με τον Ατρόμητο – Έχουν απομείνει 2.500 εισιτήρια
Ποδόσφαιρο 20 Νοεμβρίου 2025 | 19:04

Ολυμπιακός: Ολοταχώς για sold out το ματς με τον Ατρόμητο – Έχουν απομείνει 2.500 εισιτήρια

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ατρόμητο και οι οπαδοί των Πειραιωτών αναμένεται να γεμίσουν για μια ακόμα φορά το «Γ. Καραϊσκάκης».

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πώς να «διαβάζεις» τους ανθρώπους σαν… ανοιχτό βιβλίο

Πώς να «διαβάζεις» τους ανθρώπους σαν… ανοιχτό βιβλίο

Spotlight

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη δράση, μετά τη διακοπή για τους αγώνες των εθνικών ομάδων, με τους Ερυθρόλευκους να αντιμετωπίζουν τον Ατρόμητο στο «Γ. Καραϊσκάκης» (22/11, 20:00) για την 11η αγωνιστική της Super League.

Ένα ακόμα παιχνίδι στο οποίο το φαληρικό γήπεδο αναμένεται να είναι κατάμεστο, καθώς έχουν απομείνει μόλις 2.500 εισιτήρια για την αναμέτρηση του ερχόμενου Σαββάτου.

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται ηλεκτρονικά (www.olympiacos.org) όλο το 24ωρο και είναι πλέον θέμα χρόνου να εξαντληθούν, με τον κόσμο του πειραϊκού συλλόγου να δείχνει για μια ακόμα φορά στη στήριξή του στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και στους παίκτες του.

Οι οπαδοί των Πειραιωτών αναμένεται να γεμίσουν το «Γ. Καραϊσκάκης» στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο και να δημιουργήσουν εξαιρετική ατμόσφαιρα, όπως έχουν κάνει σε όλα τα φετινά παιχνίδια της ομάδας του μεγάλου λιμανιού. Υπενθυμίζουμε ότι μετά τον αγώνα με τον Ατρόμητο ακολουθεί το σπουδαίο ματς με την Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γ. Καραϊσκάκης» για το Champions League, το οποίο επίσης θα είναι sold out.

Υπενθυμίζουμε την ανακοίνωση για τα εισιτήρια της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο, αλλά και για τα παιχνίδια με ΟΦΗ και Κηφισιά:

ΠΑΕ Ολυμπιακός, για τους προσεχείς αγώνες της Stoiximan Super League που θα διεξαχθούν στο Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης», της 11ης Αγωνιστικής απέναντι στον Ατρόμητο Αθηνών το Σάββατο 22/11 και ώρα 20:00, της 13ης Αγωνιστικής απέναντι στον ΟΦΗ το Σάββατο 06/12 και ώρα 17:00 και της 15ης Αγωνιστικής απέναντι στην Κηφισιά το Σάββατο 20/12 και ώρα 20:30 ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:

Εισιτήρια θα διατεθούν ΜΟΝΟ μέσω Internet (www.olympiacos.org) από αύριο Τετάρτη 12/11 από τις 13:00 και έως την εξάντλησή τους ή έως την έναρξη του εκάστοτε αγώνα.

Gov.gr Wallet

H είσοδος στο γήπεδο γίνεται ΜΟΝΟ με τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet.

Αγοράζοντας κωδικούς εισιτηρίων, θα σας αποστέλλεται email με ένα αρχείο PDF ανά κωδικό/εισιτήριο, το οποίο θα περιλαμβάνει τον κωδικό του για την εισαγωγή του στο Gov.gr Wallet.

Την εφαρμογή Gov.gr Wallet μπορεί οποιοσδήποτε να κατεβάσει από το Google Play ή το App Store εφόσον είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

Όποιος δεν έχει εγγραφεί μπορεί να το κάνει στο emep.gov.gr.

Για παιδιά κάτω των 15 ετών που δεν διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, ο κηδεμόνας εισέρχεται στο δικό του Gov.gr Wallet προσθέτοντας πρώτα το δικό του κωδικό/εισιτήριο και στη συνέχεια το παιδικό. Για λοιπές περιπτώσεις ανατρέξτε στο https://tickets.gov.gr/ ή πατήστε εδώ.

Για τους αλλοδαπούς που δεν διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet και έχουν ξένο διαβατήριο, αγοράζουν κανονικά από την πλατφόρμα μας τον κωδικό/εισιτήριο χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Gov.gr Wallet επιλέγουν το πεδίο Non Greek Resident και στο επόμενο βήμα ταυτοποίησης σκανάρουν τον κωδικό/εισιτήριο (δεν επιλέγουν το Skip) και στη συνέχεια σκανάρουν με NFC το διαβατήριο τους, η επιλογή event tickets στην αρχική σελίδα της εφαρμογής Gov.gr Wallet είναι μόνο για αλλοδαπούς.

Σε περίπτωση που οι αλλοδαποί δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ταυτοποίησης, μπορούν να επισκεφτούν τα εκδοτήρια (Στάδιο Καραϊσκάκη – Θύρα 25) από 4 ώρες έως και 1 ώρα πριν την έναρξη του εκάστοτε αγώνα.

Αυστηρώς θα εξυπηρετούνται μόνο οι φίλαθλοι που έχουν προμηθευτεί εισιτήρια από τα επίσημα κανάλια πώλησης εισιτηρίων της ΠΑΕ Ολυμπιακός www.olympiacos.org και το www.ticketmaster.gr και δεν είναι αποδεκτά τα εισιτήρια από καμία άλλη πλατφόρμα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το ψηφιακό εισιτήριο καθώς και για
πληροφορίες και οδηγίες αναφορικά με την λειτουργία και προσθήκη του ψηφιακού εισιτηρίου μπορείτε να ανατρέξετε στο https://tickets.gov.gr/ ή πατήστε εδώ.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr wallet από την αγορά του και εντεύθεν. Για οποιαδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στο https://support.gov.gr/guide/ ή πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

* Επειδή βάσει του νέου νόμου γίνεται έλεγχος ταυτοπροσωπίας στις εισόδους των θυρών, παρακαλείστε να προσέλθετε νωρίτερα με το έγγραφο ταυτοπροσωπίας σας (στοιχεία εισιτηρίου και εγγράφου ταυτοπροσωπίας απαιτείται να είναι τα ίδια).

* Παρακαλείστε να προσωποποιείτε το εισιτήριο σας προτού της άφιξη σας στο γήπεδο.

* Ενημερώνουμε τους φιλάθλους μας να αγοράζουν εισιτήρια ΜΟΝΟ από τα επίσημα κανάλια πώλησης εισιτηρίων της ΠΑΕ Ολυμπιακός www.olympiacos.org και το www.ticketmaster.gr και δεν είναι αποδεκτά τα εισιτήρια από καμία άλλη πλατφόρμα.

* Τονίζεται ότι ακυρώσεις εισιτηρίων ή αλλαγές σε αυτά δεν γίνονται.

Τιμές: 15€, 20€, 25€, 35€, 45€, 55€, 120€ (VIP), 180€ (VVIP).

Για τα παιδιά που είναι γεννημένα από το 2010 και μετά, θα υπάρχουν εισιτήρια σε ειδικές τιμές, με υποχρεωτική παρουσία συνοδού. Για αυτους τους αγώνες για τα παιδικά εισιτήρια δεν απαιτείται η κάρτα φιλάθλου. Σε περίπτωση που αγοραστεί παιδικό εισιτήριο για φίλαθλο γεννημένο πριν το 2010, αυτό θα ακυρώνεται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.

Μεταβίβαση εισιτηρίου διαρκείας

Οι κάτοχοι εισιτήριων διαρκείας και μόνο αυτοί, θα μπορούν να μεταβιβάσουν το εισιτήριo τους έως και τέσσερις ώρες πριν την έναρξη του εκάστοτε αγώνα. Για τις οδηγίες μεταβίβασης πατήστε εδώ.

Στα εισιτήρια μεμονωμένων αγώνων δεν γίνονται μεταβιβάσεις.

Πληροφορίες: ticketing@olympiacos.org

Κάρτα Φιλάθλου Ερασιτέχνη Ολυμπιακού

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους ότι βασική προϋπόθεση για την αγορά εισιτηρίου είναι να έχουν στην κατοχή τους τη συλλεκτική κάρτα φιλάθλου Ολυμπιακού των 20 ευρώ ή την κάρτα φιλάθλου Ολυμπιακού των 15 ευρώ, για τη σεζόν 2025/26, ποσό που θα πηγαίνει εξ ολοκλήρου στο ταμείο του Ερασιτέχνη, ώστε να συνεχίσουν οι ομάδες μας να πρωταγωνιστούν σε όλα τα αθλήματα.

Οι φίλαθλοι θα μπορούν να προμηθεύονται την «κάρτα φιλάθλου Ολυμπιακού» μέσω του www.olympiacossfp.gr. Για πληροφορίες σχετικά με την «κάρτα φιλάθλου Ολυμπιακού» μπορείτε να καλείτε στον Ερασιτέχνη Ο.Σ.Φ.Π. στο 211-1007060 ή στο members@osfp.gr.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Motor Oil: Το στρατηγικό πλάνο και οι προτεραιότητες έως το 2030

Motor Oil: Το στρατηγικό πλάνο και οι προτεραιότητες έως το 2030

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς να «διαβάζεις» τους ανθρώπους σαν… ανοιχτό βιβλίο

Πώς να «διαβάζεις» τους ανθρώπους σαν… ανοιχτό βιβλίο

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
CrediaBank: Επιδόσεις ρεκόρ – Άλμα 116% στα κέρδη

CrediaBank: Επιδόσεις ρεκόρ – Άλμα 116% στα κέρδη

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream sports
Καμπελά: «Νιώθω πολύ καλά στον Ολυμπιακό – Χαρούμενος γιατί βλέπω την ομάδα να παίζει καλά»
Ποδόσφαιρο 20.11.25

Καμπελά: «Νιώθω πολύ καλά στον Ολυμπιακό – Χαρούμενος γιατί βλέπω την ομάδα να παίζει καλά»

Ο Ρεμί Καμπελά δήλωσε πολύ ευχαριστημένος από την επιλογή του να έρθει στον Ολυμπιακό, ενώ αναφέρθηκε και στα παιχνίδια που ακολουθούν με Ατρόμητο για το και Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύνταξη
«Το παγκόσμιο είδωλο Μέσι»: Οι ύμνοι Ινφαντίνο και η ευχή Άλμπα για το Καμπ Νου
Ποδόσφαιρο 20.11.25

«Το παγκόσμιο είδωλο Μέσι»: Οι ύμνοι Ινφαντίνο και η ευχή Άλμπα για το Καμπ Νου

«Ανυπομονώ για το έκτο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μέσι», δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA, ενώ ο συμπαίκτης του σε Μπαρτσελόνα και Ιντερ Μαϊάμι θεωρεί δεδομένο ότι θα το βραβεύσουν στο «Καμπ Νου»

Βάιος Μπαλάφας
Άρης: Δύσκολα θα προλάβει το ντέρμπι με την ΑΕΚ ο Μεντίλ
Ποδόσφαιρο 20.11.25

Άρης: Δύσκολα θα προλάβει το ντέρμπι με την ΑΕΚ ο Μεντίλ

Ο Μαροκινός αριστερός μπακ δεν προπονήθηκε κανονικά ούτε την Πέμπτη (20/11) κι έτσι οι πιθανότητες συμμετοχής του στην αποστολή του κυριακάτικου εκτός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ ελαχιστοποιούνται.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Είμαι πολύ χαρούμενος στον Ολυμπιακό και θέλω να μείνω»
Ποδόσφαιρο 20.11.25

Μεντιλίμπαρ: «Είμαι πολύ χαρούμενος στον Ολυμπιακό και θέλω να μείνω»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για το ματς με τον Ατρόμητο, ενώ αναφερόμενος στη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό τόνισε πόσο χαρούμενος είναι και εξέφρασε την επιθυμία να παραμείνει κι άλλα χρόνια.

Σύνταξη
Προκριματικά Μουντιάλ: Αυτά είναι τα μονοπάτια των playoffs για τα έξι τελευταία εισιτήρια
Ποδόσφαιρο 20.11.25

Προκριματικά Μουντιάλ: Αυτά είναι τα μονοπάτια των playoffs για τα έξι τελευταία εισιτήρια

Ολοκληρώθηκε η κλήρωση για τα playoffs του Μουντιάλ 2026, από τα οποία θα προκύψουν οι 6 ομάδες που θα κερδίσουν τις τελευταίες θέσεις για τα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικού.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Θλάση ο Πελίστρι
Ποδόσφαιρο 20.11.25

Παναθηναϊκός: Θλάση ο Πελίστρι

Θλάση στο άλλο πόδι έχει υποστεί ο Φακούντο Πελίστρι, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με τον Ουρουγουανό να χάνει τα επόμενα κρίσιμα ματς των «πράσινων».

Σύνταξη
Αναταραχή στην Ουρουγουάη – Πως επηρεάζεται ο Φακούντο Πελίστρι
Παγκόσμιο Κύπελλο 20.11.25

Αναταραχή στην Ουρουγουάη – Πως επηρεάζεται ο Φακούντο Πελίστρι

Η πρόκριση στο Μουντιάλ δεν έκρυψε τη διαμάχη Ουρουγουανών διεθνών με τον Μαρσέλο Μπιέλσα και η αποχώρηση του Αργεντινού προπονητή είναι πιθανή. Σε αναμονή ο Πελίστρι του Παναθηναϊκού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο Τεττέη «απάντησε» στον Αντετοκούνμπο: «Ο Γιάννης ήταν και είναι ο φάρος για παιδιά σαν εμένα»
Ποδόσφαιρο 20.11.25

Ο Τεττέη «απάντησε» στον Αντετοκούνμπο: «Ο Γιάννης ήταν και είναι ο φάρος για παιδιά σαν εμένα»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχάρη μέσω social media τον Ανδρέα Τεττέη για το ντεμπούτο του στην Εθνική ποδοσφαίρου και ο νεαρός επιθετικός «απάντησε» στον Greek Freak με ένα υπέροχο μήνυμα.

Σύνταξη
Ο Μέσι βραβεύεται ως πιο αγαπητός παίκτης της Μπαρτσελόνα και συγκινείται: «Ήθελα να περάσω όλη μου την καριέρα στη Βαρκελώνη»
Ποδόσφαιρο 20.11.25

Ο Μέσι βραβεύεται ως πιο αγαπητός παίκτης της Μπαρτσελόνα και συγκινείται: «Ήθελα να περάσω όλη μου την καριέρα στη Βαρκελώνη»

Ο κόσμος της Βαρκελώνης «μίλησε» και ανέδειξε τον Λιονέλ Μέσι ως πιο αγαπητό παίκτη στην ιστορία της «Μπάρτσα», με τον Αργεντινό να δακρύζει κατά την παραλαβή του βραβείου του.

Σύνταξη
Η Τουρκία καταγγέλλει ότι εκλάπησαν από τα αποδυτήριά της κοσμήματα αξίας 300.000 ευρώ
Προκριματικά Μουντιάλ 20.11.25

Η Τουρκία καταγγέλλει ότι εκλάπησαν από τα αποδυτήριά της κοσμήματα αξίας 300.000 ευρώ

Ισπανία και Τουρκία ήρθαν ισόπαλες 2-2 στη Σεβίλλη στο τελευταίο ματς των προκριματικών του Μουντιάλ, με την τουρκική πλευρά να καταγγέλλει ότι μετά το ματς βρήκε τα αποδυτήριά της... ελαφρότερα κατά περίπου 300.000 ευρώ!

Σύνταξη
Το «σκασιαρχείο» ανάσας του Εμπαπέ για το Ντουμπάι και ο «σύμμαχος» πρόεδρος
Ποδόσφαιρο 20.11.25

Το «σκασιαρχείο» ανάσας του Εμπαπέ για το Ντουμπάι και ο «σύμμαχος» πρόεδρος

«Μπορούμε να του δώσουμε λίγη ελευθερία να πάρει ανάσα» αναρωτήθηκε ο πρόεδρος της γαλλικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου Φιλίπ Ντιαλό ενώ έκανε λόγο και για «παρενόχληση» της ιδιωτικής ζωής του Εμπαπέ

Βάιος Μπαλάφας
«Η UEFA στηρίζει τον Λανουά και την ΕΠΟ»
Ποδόσφαιρο 19.11.25

«Η UEFA στηρίζει τον Λανουά και την ΕΠΟ»

Το τμήμα επικοινωνίας της UEFA πήρε θέση με αφορμή την επίσκεψη της ΑΕΚ και τονίζει ότι η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία στηρίζει τον Λανουά, την ΚΕΔ και την ΕΠΟ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η συγκλονιστική μεταμόρφωση της Γκλεν Κλόουζ για το δυστοπικό «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping»
Όσα θα δούμε 20.11.25

Η συγκλονιστική μεταμόρφωση της Γκλεν Κλόουζ για το δυστοπικό «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping»

Σε ότι αφορά την συμμετοχή της στην ταινία, η Γκλεν Κλόουζ δήλωσε πρόσφατα στο Entertainment Tonight ότι πρόκειται για «μια καταπληκτική συνεργασία» που (παραδόξως θα πούμε εμείς) την «χαροποιεί ιδιαιτέρως».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καμπελά: «Νιώθω πολύ καλά στον Ολυμπιακό – Χαρούμενος γιατί βλέπω την ομάδα να παίζει καλά»
Ποδόσφαιρο 20.11.25

Καμπελά: «Νιώθω πολύ καλά στον Ολυμπιακό – Χαρούμενος γιατί βλέπω την ομάδα να παίζει καλά»

Ο Ρεμί Καμπελά δήλωσε πολύ ευχαριστημένος από την επιλογή του να έρθει στον Ολυμπιακό, ενώ αναφέρθηκε και στα παιχνίδια που ακολουθούν με Ατρόμητο για το και Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ντουμπάι
Euroleague 20.11.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Ντουμπάι

LIVE: Παναθηναϊκός – Ντουμπάι. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ντουμπάι για τη 12η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Δήμητρα Ματσούκα: Στις 2 Δεκεμβρίου η δίκη της για οδήγηση χωρίς δίπλωμα – Για «ατυχές περιστατικό» μιλάει ο δικηγόρος της
Ελλάδα 20.11.25

Δήμητρα Ματσούκα: Στις 2 Δεκεμβρίου η δίκη της για οδήγηση χωρίς δίπλωμα – Για «ατυχές περιστατικό» μιλάει ο δικηγόρος της

Αναβολή για τις 2 Δεκεμβρίου πήρε η δίκη της Δήμητρας Ματσούκα που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, πινακίδες και πάνω από το όριο ταχύτητας και αλκοόλ.

Σύνταξη
Η δυσαρέσκεια διαψεύδει την κυβέρνηση: Προϋπολογισμοί των «φόρων» και των «λίγων»
ΝΔ και οικονομία 20.11.25

Η δυσαρέσκεια διαψεύδει την κυβέρνηση: Προϋπολογισμοί των «φόρων» και των «λίγων»

Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν το χάσμα ανάμεσα στην κυβερνητική ρητορική και την κοινωνική πραγματικότητα. Ο προϋπολογισμός του 2026 προβλέπει επιπλέον φορολογικά έσοδα 2,649 δισ. Ευρώ. Βολές από την αντιπολίτευση.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Θρήνος στη brit rock σκηνή: Πέθανε ο Μάνι των Stone Roses σε ηλικία 63 ετών – Συντετριμμένοι οι Oasis
RIP 20.11.25

Θρήνος στη brit rock σκηνή: Πέθανε ο Μάνι των Stone Roses σε ηλικία 63 ετών – Συντετριμμένοι οι Oasis

Η brit rock σκηνή θρηνεί από το απόγευμα της Πέμπτης, καθώς ο Γκάρι 'Μάνι Μούνφιλντ των Stone Roses «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών. Τα αδέρφια Γκάλαχερ των Oasis ήταν από τους πρώτους που έμαθαν την είδηση.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αθήνα: Νέος κανονισμός κυκλοφορίας και στάθμευσης για τα ηλεκτρικά πατίνια
Μικροκινητικότητα 20.11.25

Αθήνα: Νέος κανονισμός κυκλοφορίας και στάθμευσης για τα ηλεκτρικά πατίνια

Τι προβλέπει ο νέος κανονισμός για τα ηλεκτρικά πατίνια στην πρωτεύουσα. Οι δρόμοι όπου επιτρέπεται η κυκλοφορία, τα όρια ταχύτητας, οι θέσεις στάθμευσης, η διαδικασία αδειοδότησης, οι κυρώσεις.

Σύνταξη
«Το παγκόσμιο είδωλο Μέσι»: Οι ύμνοι Ινφαντίνο και η ευχή Άλμπα για το Καμπ Νου
Ποδόσφαιρο 20.11.25

«Το παγκόσμιο είδωλο Μέσι»: Οι ύμνοι Ινφαντίνο και η ευχή Άλμπα για το Καμπ Νου

«Ανυπομονώ για το έκτο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μέσι», δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA, ενώ ο συμπαίκτης του σε Μπαρτσελόνα και Ιντερ Μαϊάμι θεωρεί δεδομένο ότι θα το βραβεύσουν στο «Καμπ Νου»

Βάιος Μπαλάφας
COP30: Πυρκαγιά σε περίπτερο του συνεδριακού κέντρου όπου γίνονται οι συνομιλίες για το κλίμα
Βραχυκύκλωμα 20.11.25

COP30: Πυρκαγιά σε περίπτερο του συνεδριακού κέντρου όπου γίνονται οι συνομιλίες για το κλίμα

Συναγερμός προκλήθηκε στο συνεδριακό κέντρο όπου πραγματοποιείται η COP30, στη Βραζιλία, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά σε περίπτερο. Μία πτέρυγα εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση Metron Analysis: Αντιμέτωπη με τείχος δυσαρέσκειας η κυβέρνηση – Όνειρο άπιαστο η αυτοδυναμία
Ακρίβειας τίμημα 20.11.25

Αντιμέτωπη με τείχος δυσαρέσκειας η κυβέρνηση - Όνειρο άπιαστο η αυτοδυναμία - Ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής

Παρά τη μικρή ενίσχυση της συσπείρωσής της, η κυβέρνηση εξακολουθεί να έχει την πλειονότητα της κοινωνίας απέναντί της αυτό, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Metron Analysis

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Στο προσκήνιο ξανά το Βρετανικό Μουσείο και όχι για τα εκθέματά του: Η αμφιλεγόμενη χορηγία των 15 ετών
«Κανόνες» 20.11.25

Στο προσκήνιο ξανά το Βρετανικό Μουσείο και όχι για τα εκθέματά του: Η αμφιλεγόμενη χορηγία των 15 ετών

Σύμφωνα με το Βρετανικό Μουσείο, η απόφαση να μην ανανεωθεί η σύμβαση με την καπνοβιομηχανία ελήφθη ανεξάρτητα από το διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Λίβανος: «Συνελήφθη ο μεγαλύτερος βαρόνος ναρκωτικών της χώρας», λέει ο στρατός
Ο Νουχ Ζαϊτέρ 20.11.25

«Συνελήφθη ο μεγαλύτερος βαρόνος ναρκωτικών της χώρας», λέει ο στρατός του Λιβάνου

Ο βαρόνος των ναρκωτικών «συνελήφθη κατά τη διάρκεια επιχείρησης του στρατού κοντά στο Μπάαλμπεκ, στην κοιλάδα Μπεκάα» στα σύνορα με τη Συρία, ανέφερε η στρατιωτική πηγή

Σύνταξη
Στη φυλακή οι 4 συλληφθέντες για τη δολοφονία Λάλα – «Ψάξτε αλλού τους δράστες» είπε ο βασικός κατηγορούμενος
Ελλάδα 20.11.25

Στη φυλακή οι 4 συλληφθέντες για τη δολοφονία Λάλα – «Ψάξτε αλλού τους δράστες» είπε ο βασικός κατηγορούμενος

Όπως υποστήριξε ο 37χρονος, δεν έχει σχέση με τη δολοφονία Λάλα και ότι τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του τα είχε για την προσωπική του ασφάλεια.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Εργατικό δυστύχημα σχεδόν κάθε δύο μέρες – Η αξία της ζωής στην εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη σε εκδήλωση της Left στην Αθήνα
Πολιτική 20.11.25

Εργατικό δυστύχημα σχεδόν κάθε δύο μέρες – Η αξία της ζωής στην εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη σε εκδήλωση της Left στην Αθήνα

Με την κατάσταση με τα εργατικά δυστυχήματα να λαμβάνει χαρακτηριστικά ανθρωπιστικής κρίσης, η πολιτική ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο (LEFT) διοργανώνει σημαντική εκδήλωση στην Αθήνα για την αξία της ζωής στην εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη, με σημαντικούς ομιλητές. Αποκαλυπτική η έρευνα του Δρ. Ανδρέα Στοϊμενίδη

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Προϋπολογισμός χαμένων ευκαιριών για το κοινωνικό κράτος, τη συνοχή και την ανάπτυξη
Βολές 20.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Προϋπολογισμός χαμένων ευκαιριών για το κοινωνικό κράτος, τη συνοχή και την ανάπτυξη

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Νίκος Παππάς, με αφορμή την κατάθεση του προϋπολογισμού, τόνισε πως «η ανάγκη για προοδευτική αλλαγή πυκνώνει». Πυρά και από τον εκπρόσωπο Τύπου, Κώστα Ζαχαριάδη

Σύνταξη
Άρης: Δύσκολα θα προλάβει το ντέρμπι με την ΑΕΚ ο Μεντίλ
Ποδόσφαιρο 20.11.25

Άρης: Δύσκολα θα προλάβει το ντέρμπι με την ΑΕΚ ο Μεντίλ

Ο Μαροκινός αριστερός μπακ δεν προπονήθηκε κανονικά ούτε την Πέμπτη (20/11) κι έτσι οι πιθανότητες συμμετοχής του στην αποστολή του κυριακάτικου εκτός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ ελαχιστοποιούνται.

Σύνταξη
«Δε θα μας τρελάνουν αυτοί, θα τους τρελάνουμε εμείς» – H «Φωλιά του Κούκου» 50 χρόνια μετά δείχνει τον δρόμο
Έπος 20.11.25

«Δε θα μας τρελάνουν αυτοί, θα τους τρελάνουμε εμείς» - H «Φωλιά του Κούκου» 50 χρόνια μετά δείχνει τον δρόμο

Το δράμα του 1975, «Στη Φωλιά του Κούκου», μία από τις λίγες ταινίες που έχουν κερδίσει τα πέντε μεγάλα Όσκαρ, παραμένει ένα ορόσημο του αμερικανικού κινηματογράφου με ένα ηχηρό μήνυμα αντίστασης στην ομοιομορφία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
H παράνοια κυριεύει την Ντάουνιγκ Στριτ – Συνωμοσίες και φανταστικά πραξικοπήματα
Κατά φαντασία... 20.11.25

H παράνοια κυριεύει την Ντάουνιγκ Στριτ – Συνωμοσίες και φανταστικά πραξικοπήματα

Εδώ και 100 χρόνια Βρετανοί πρωθυπουργοί βασανίζονται από συνωμοσιολογίες, αλλά με τον σημερινό ένοικο της Ντάουνιγκ Στριτ συμβαίνει κάτι ακόμα χειρότερο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τσουκαλάς: Το σόου Λαζαρίδη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε για να μην εξεταστεί ο «Φραπές»
ΠΑΣΟΚ 20.11.25

Τσουκαλάς: Το σόου Λαζαρίδη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε για να μην εξεταστεί ο «Φραπές»

«Είναι δυνατόν να μην ήξερε η κυβέρνηση τι σκόπευε να επικαλεστεί σήμερα ο άνθρωπός της;», διερωτήθηκε για τον επονομαζόμενο «Φραπέ» ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Καρφιά Καραμανλή για τη μονοδιάστατη στροφή στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 20.11.25

Καρφιά Καραμανλή για τη μονοδιάστατη στροφή στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Τη διακριτή του στάση και τη σύγκρουση στρατηγικής μεταξύ του ίδιου και του Κυρ. Μητσοτάκη σε σχέση με την εξωτερική και αναπτυξιακή πολιτική της χώρας, καθιστά σαφή ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, στην επετειακή εκδήλωση για τα 30 χρόνια από την ίδρυση του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΠΑΣΟΚ για προϋπολογισμό: Ο «φόρος πληθωρισμού» εξακολουθεί να ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών
Σφοδρά πυρά 20.11.25

ΠΑΣΟΚ για προϋπολογισμό: Ο «φόρος πληθωρισμού» εξακολουθεί να ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών

«Ο προϋπολογισμός του 2026 δεν αποτελεί απλώς συνέχεια, αλλά κορύφωση μιας οικονομικής πολιτικής που σπαταλά τις ευκαιρίες της χώρας», τόνισε το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Χαρίτσης για προϋπολογισμό: Το σχέδιο της ΝΔ, φτηνή ανάπτυξη και όξυνση των ανισοτήτων
Νέα Αριστερά 20.11.25

Χαρίτσης για προϋπολογισμό: Το σχέδιο της ΝΔ, φτηνή ανάπτυξη και όξυνση των ανισοτήτων

«Η κυβέρνηση είναι συνεπής στο σχέδιό της εδώ και 6,5 χρόνια, ένα σχέδιο που παίρνει από τους πολλούς για να δώσει στους λίγους», τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο