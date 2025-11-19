Ρεάλ Μαδρίτης: Πρόβλημα ο Μιλιτάο, χάνει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Καραϊσκάκη», με τη «Βασίλισσα» να έρχεται στον Πειραιά χωρίς τον Έντερ Μιλιτάο.
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Καραϊσκάκη (26/11, 22.00) για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League, σε ένα μεγάλο παιχνίδι με την ομάδα του Πειραιά.
Η «Βασίλισσα» έχει κάποια προβλήματα τραυματισμών και ένα τελευταίο που προστέθηκε στη λίστα του Τσάμπι Αλόνσο. Ο λόγος για τον Έντερ Μιλιτάο, ο οποίος τραυματίστηκε στο τελευταίο φιλικό της Βραζιλίας με την Τυνησία.
Ο Βραζιλιάνος στόπερ έχει μια ελαφρά θλάση στον προσαγωγό θα μείνει εκτός δράσης για δύο εβδομάδες. Αναμένεται να χάσει επίσης τα ματς της Κυριακής με την Έλτσε (23/11) και την Τζιρόνα (30/11) για το πρωτάθλημα, ενώ θα γίνει προσπάθεια να προλάβει το παιχνίδι με την Μπιλμπάο (3/12) στο «Σαν Μαμές».
