Ρεάλ Μαδρίτης: Πρόβλημα ο Μιλιτάο, χάνει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Καραϊσκάκη (26/11, 22.00) για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League, σε ένα μεγάλο παιχνίδι με την ομάδα του Πειραιά.

Η «Βασίλισσα» έχει κάποια προβλήματα τραυματισμών και ένα τελευταίο που προστέθηκε στη λίστα του Τσάμπι Αλόνσο. Ο λόγος για τον Έντερ Μιλιτάο, ο οποίος τραυματίστηκε στο τελευταίο φιλικό της Βραζιλίας με την Τυνησία.

Ο Βραζιλιάνος στόπερ έχει μια ελαφρά θλάση στον προσαγωγό θα μείνει εκτός δράσης για δύο εβδομάδες. Αναμένεται να χάσει επίσης τα ματς της Κυριακής με την Έλτσε (23/11) και την Τζιρόνα (30/11) για το πρωτάθλημα, ενώ θα γίνει προσπάθεια να προλάβει το παιχνίδι με την Μπιλμπάο (3/12) στο «Σαν Μαμές».