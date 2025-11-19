Ολυμπιακός – Ρεάλ: Απίστευτο, 220.000 άνθρωποι προσπάθησαν προμηθευτούν εισιτήριο του μεγάλου αγώνα!
Η αγάπη και η αφοσίωση των οπαδών του Ολυμπιακού οδήγησε σε ένα απίθανο ρεκόρ ζήτησης εισιτηρίων για τα ελληνικά δεδομένα.
Είναι γνωστό τοις πάσι ότι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού στηρίζουν μαζικά και με κάθε τρόπο την αγαπημένη τους ομάδα. Έτσι για ακόμα μία φορά η κινητοποίηση για ένα μαγικό χαρτάκι ενόψει του πολύ μεγάλου παιχνιδιού για το Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν συγκλονιστική.
O Oλυμπιακός αντιμετωπίζει την Tετάρτη (26/11, 22:00) τη «Βασίλισσα»« του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με την ερυθρόλευκη ΠΑΕ να ανακοινώνει sold out μέσα σε λίγη ώρα.
Το απίστευτο όμως και αυτό που φανερώνει το μεγαλείο του κόσμου Ολυμπιακού είναι πως περισσότεροι από 220.000 φίλοι της ομάδας του Πειραιά μπήκαν για να προμηθευτούν ένα εισιτήριο για το παιχνίδι, κάτι που είναι πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα.
Μάλιστα οι χρήστες μπήκαν στη διαδικασία αγοράς έως δύο εισιτηρίων (όπως είχαν το δικαίωμα να πράξουν) για τον αγώνα απέναντι στη Ρεάλ, αριθμός – ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα!
Οι φίλοι του Ολυμπιακού θα σταθούν για ακόμα μία φορά αρωγοί στις προσπάθειες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και των ποδοσφαιριστών του, αποδεικνύοντας πως είναι πάντα στο πλευρό της ομάδας, αποτελώντας τον 12ο παίκτη των Πειραιωτών στην μεγάλη αναμέτρηση του Φαλήρου.
