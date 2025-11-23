sports betsson
Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση
23.11.2025 | 09:18
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Παρά ένα… 40 ο Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 23 Νοεμβρίου 2025 | 08:15

Παρά ένα… 40 ο Ολυμπιακός

Με τη νίκη επί του Ατρομήτου οι νταμπλούχοι συμπλήρωσαν 39 σερί εντός έδρας αγώνες αήττητοι σε όλες τις διοργανώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Γιώργος Μαζιάς
ΚείμενοΓιώργος Μαζιάς
Λίγο πριν την ιστορική αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ολυμπιακός συνέχισε το εντυπωσιακό αήττητο εντός έδρας σερί, που πλέον φτάνει τους 39 συνεχόμενους αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οι «ερυθρόλευκοι» με τη νίκη επί του Ατρομήτου στο «Γ. Καραϊσκάκης» (3-0) διατήρησαν απόρθητη την έδρα τους.

Η αρχή έγινε τον Μάρτιο του 2024, μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό (1-3) στα play offs. Από εκείνη τη μέρα και έπειτα, ο Ολυμπιακός δεν έχασε ξανά στο Φάληρο, ανεξαρτήτως αντιπάλου ή διοργάνωσης. Σούπερ Λιγκ, Κύπελλο Ελλάδας και ευρωπαϊκές μάχες στο Γιουρόπα Λιγκ και στο Κόνφερενς Λιγκ πολλές ομάδες πέρασαν από το «Καραϊσκάκης», αλλά καμία δεν κατάφερε να φύγει με νίκη.

Το σερί αυτό περιλαμβάνει νίκες-σταθμούς, όπως το 3-2 επί της Φενερμπαχτσέ, το 2-0 επί της Άστον Βίλα, το 1-0 επί του Παναθηναϊκού για το Κύπελλο, το εμφατικό 6-0 απέναντι στην ΑΕΚ, αλλά και κρίσιμα ματς με ισοπαλίες που διατήρησαν το αήττητο.

Η σημασία ενός τέτοιου σερί δεν είναι μόνο στατιστική. Δείχνει τη σταθερότητα, τη δύναμη και την ψυχολογική υπεροχή που αποκτά ο Ολυμπιακός όταν αγωνίζεται στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ενισχύει την αίσθηση «απόρθητου κάστρου» και υπενθυμίζει ότι οι μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές στο Φάληρο παραμένουν φόβητρο για κάθε αντίπαλο.

Από τα 39 ματς για τη Σούπερ Λιγκ (κανονική διάρκεια & play offs) ήταν 26 αγώνες.

Για το Κύπελλο Ελλάδας ήταν 4 αγώνες και για την Ευρώπη (Τσάμπιονς Λιγκ, Γιουρόπα Λιγκ & Κόνφερενς Λιγκ) συνολικά 9 αγώνες

Σύνολο τερμάτων 86-23 υπέρ του Ολυμπιακού.

Σε αυτό το διάστημα των 20 μηνών και 12 ημερών και με όπλο το φρούριό της η ομάδα του Πειραιά κατέκτησε το Κόνφερενς Λιγκ, ενώ έκανε το νταμπλ στην Ελλάδα.

Το αήττητο σερί του Ολυμπιακού στο “Γ. Καραϊσκάκης” μετρά ήδη 622 ημέρες – δηλαδή 1 έτος, 8 μήνες και 12 ημέρες (χωρίς να υπολογίζεται η τρέχουσα ημέρα)…

Α.Α.ΗΜ/ΝΙΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΑΝΤΙΠΑΛΟΣΣΚΟΡ
10.03.2024Πλέι οφ Σούπερ ΛιγκΠαναθηναϊκός1-3
1.03.04.2024Πλέι οφ Σούπερ ΛιγκΆρης3-0
2.11.04.2024Κόνφερενς ΛιγκΦενερμπαχτσέ3-2
3.21.04.2024Πλέι οφ Σούπερ ΛιγκΠΑΟΚ2-1
4.28.04.2024Πλέι οφ Σούπερ ΛιγκΛαμία4-1
5.09.05.2024Κόνφερενς ΛιγκΆστον Βίλα2-0
6.15.05.2024Πλέι οφ Σούπερ ΛιγκΑΕΚ2-0
7.26.08.2024Σούπερ ΛιγκΚαλλιθέα2-1
8.15.09.2024Σούπερ ΛιγκΠαναιτωλικός0-0
9.29.09.2024Σούπερ ΛιγκΑτρόμητος2-0
10.03.10.2024Γιουρόπα ΛιγκΜπράγκα3-0
11.20.10.2024Σούπερ ΛιγκΛεβαδειακός2-2
12.02.11.2024Σούπερ ΛιγκΠανσερραϊκός2-1
13.07.11.2024Γιουρόπα ΛιγκΡέιντζερς1-1
14.24.11.2024Σούπερ ΛιγκΑΕΚ4-1
15.04.12.2024Κύπελλο ΕλλάδαςΚαλλιθέα1-1
16.07.12.2024Σούπερ ΛιγκΒόλος3-0
17.12.12.2024Γιουρόπα ΛιγκΤβέντε0-0
18.21.12.2024Σούπερ ΛιγκΛαμία1-0
19.11.01.2025Σούπερ ΛιγκΆρης2-1
20.26.01.2025Σούπερ ΛιγκΠαναθηναϊκός1-1
21.30.01.2025Γιουρόπα ΛιγκΚαραμπάγκ3-0
22.05.02.2025Κύπελλο ΕλλάδαςΠαναθηναϊκός1-0
23.09.02.2025Σούπερ ΛιγκΑστέρας Τρίπολης1-1
24.23.02.2025Σούπερ ΛιγκΠΑΟΚ2-1
25.26.02.2025Κύπελλο ΕλλάδαςΑΕΚ6-0
26.09.03.2025Σούπερ ΛιγκΟΦΗ1-0
27.13.03.2025Γιουρόπα ΛιγκΜπόντο Γκλιμτ2-1
28.30.03.2025Πλέι οφ Σούπερ ΛιγκΠαναθηναϊκός4-2
29.13.04.2025Πλέι οφ Σούπερ ΛιγκΑΕΚ1-0
30.04.05.2025Πλέι οφ Σούπερ ΛιγκΠΑΟΚ4-2
31.23.08.2025Σούπερ ΛιγκΑστέρας Τρίπολης2-0
32.13.09.2025Σούπερ ΛιγκΠανσερραϊκός5-0
33.17.09.2025Τσάμπιονς ΛιγκΠάφος0-0
34.27.09.2025Σούπερ ΛιγκΛεβαδειακός3-2
35.26.10.2025Σούπερ ΛιγκΑΕΚ2-0
36.29.10.2025ΚύπελλοΒόλος5-0
37.01.11.2025Σούπερ ΛιγκΆρης2-1
38.04.11.2025Τσάμπιονς ΛιγκΑϊντχόφεν1-1
39.22.11.2025Σούπερ ΛιγκΑτρόμητος3-0

Economy
Καταθέσεις: Τα νοικοκυριά «τρώνε από τα έτοιμα» – Τι δείχνει ο προϋπολογισμός

Καταθέσεις: Τα νοικοκυριά «τρώνε από τα έτοιμα» – Τι δείχνει ο προϋπολογισμός

