Super League: Η βαθμολογία μετά τα παιχνίδια του Σαββάτου
Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Superleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού με 3-0 κόντρα στον Ατρόμητο και την ισοπαλία 1-1 του Αστέρα με τον Παναιτωλικό για την 11η αγωνιστική.
Με δύο αναμετρήσεις σε Φάληρο και Τρίπολη επέστρεψε η Superleague με την 11η αγωνιστική, μετά τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων.
Στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 3-0 του Ατρόμητου. Το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παραμένει στην κορυφή με 28 βαθμούς και θα περιμένει στα επόμενα ματς τι θα κάνουν οι αντίπαλοί του. Από την πλευρά τους οι Περιστεριώτες έμειναν στους 9 πόντους και τη 10η θέση.
Στο άλλο παιχνίδι, Αστέρας Τρίπολης και Παναιτωλικός έμειναν ισόπαλοι 1-1 στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Έτσι οι Αγρινιώτες πήγαν στους 12 βαθμούς και την 9η θέση, ενώ οι Αρκάδες έφτασαν τους 8 πόντους και την 11η θέση του πίνακα.
Μετά τα δύο παιχνίδια που έγιναν το Σάββατο (22/11), την Κυριακή (23/11) θα διεξαχθούν ακόμη τρία, με το ντέρμπι ΑΕΚ – Άρης στις 21:00, στην ΟΠΑΠ Αρένα να ξεχωρίζει.
Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός «δοκιμάζεται» στις 17:15 στην έδρα του ουραγού Πανσερραϊκού, ενώ ο δεύτερος ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 19:00 την Κηφισιά.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής:
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός 1-1
Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0
Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025
Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός 17:00
ΠΑΟΚ – Κηφισιά 19:00
ΑΕΚ – Άρης 21:00
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
Βόλος – Λεβαδειακός 18:00
ΑΕΛ Novibet – ΟΦΗ 20:00
Η βαθμολογία της Super League
Επόμενη αγωνιστική (12η):
Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025
ΟΦΗ-Βόλος 17:30
Άρης-ΑΕΛ Novibet 19:30
Κηφισιά-Πανσερραϊκός 19:30
Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025
Παναιτωλικός-Ολυμπιακός 17:00
Ατρόμητος-Αστέρας Τρίπολης 17:00
Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ 19:00
Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 21:00
