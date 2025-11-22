Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός 1-1: Οι Αγρινιώτες βρήκαν στόχο στο 88’ (vid)

Σε καλό «φεγγάρι» Αστέρας Τρίπολης και Παναιτωλικός που αναδείχθηκαν ισόπαλοι (1-1) στη Τρίπολη για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι Πελοποννήσιοι προηγήθηκαν στο 32’ με τον Κετού, ο Παπαδόπουλος απέκρουσε πέναλτι στο 10’ αλλά ο Παναιτωλικός πίεσε στην επανάληψη και οι γηπεδούχοι οπισθοχώρησαν χωρίς λόγο. Ο Κόουλμαν με τις αλλαγές δεν μπόρεσε να ανατρέψει το σκηνικό και ο Παναιτωλικός ισοφάρισε με τον Αγκίρε στο 88’, φάση για την οποία οι γηπεδούχοι διαμαρτύρονται ότι προηγήθηκε χέρι του Μαυρία.

Κέρβερος ο Παπαδόπουλος

Ο Παναιτωλικός ξεκίνησε με μεγαλύτερη όρεξη αλλά έπεσε πάνω στον γκολκίπερ Νίκο Παπαδόπουλο ο οποίος στο 10’ απέκρουσε το πέναλτι τον Ενκολόλο, με τα πόδια, ενώ είπε «όχι» στον ίδιο παίκτη και στο… ριμπάουντ! Είχαμε και προσωρινή διακοπή στο ματς επειδή μάτωσε η μύτη του από τη δεύτερη επέμβαση.

Το (χαμένο) πέναλτι λειτούργησε σαν ξυπνητήρι για τον Αστέρα και έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 24’, όταν ο Τσάβες σταμάτησε σουτ του Μπαρτόλο. Το γκολ δεν άργησε να έρθει για τους Πελοποννήσιους, με σκόρερ τον Κετού στο 32’ με σουτ, μετά από πάσα του Γιαμπλόνσκι, ο οποίος έκλεψε τη μπάλα από τον Μπουχαλάκη.

Νέα τρομερή επέμβαση του Παπαδόπουλου στο 34’, πάλι σε σουτ του Ενκολόλο. Στο 38’ οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι για χέρι, όμως σωστά δεν δόθηκε κάτι επειδή δεν υπήρξε παράβαση.

Στο μισό γήπεδο μετά το 65’

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε σε χαμηλό τέμπο και με πιο απειλητικό τον Παναιτωλικό, χωρίς τη μεγάλη ευκαιρία. Στο 60’ ο Κόουλμαν άλλαξε τους δυο χαφ. Στο 64’ ο Μακέντα μπορούσε να κάνει το 2-0, όμως αστόχησε σε τετ α τετ.

Μετά το 65’ ο Παναιτωλικός έπαιζε τους γηπεδούχους στο μισό γήπεδο αλλά έπεσε πάνω σε καλά οργανωμένη άμυνα και στον Παπαδόπουλο. Οι Αγρινιώτες δικαιώθηκαν στο 88’ με κεφαλιά του Αγκίρε (1-1), μετά από σέντρα του Μανρίκε.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η απόκρουση που έκανε ο Τσάβες στο 84’ σε τετ α τετ με τον Τζοακίνι. Αν γινόταν το 2-0 θα τελείωναν και οι ελπίδες του Παναιτωλικού.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η είσοδος του Σμυρλή έδωσε μεγαλύτερη πνοή στον Παναιτωλικό, όπως και του Αλεξιτς.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Μίχαλακ δεν κατάφερε να βρει διαδρόμους και δικαιολογημένα έγινε αλλαγή από τον Αναστασίου.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Κουκούλας (Λέσβου) κλήθηκε στο VAR και καταλόγισε πέναλτι για χτύπημα του Σιλά με το χέρι στο πρόσωπο του Ενκολόλο στο 5’. Στο 90+3’ απέβαλε τον Καλτσά με δεύτερη κίτρινη, ο οποίος ήταν στο πάγκο και ήταν έξαλλος με τον ρέφερι για τη φάση του 1-1.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Μόσχου (Λασιθίου) έκανε παρέμβαση μετά από 2’ για το πέναλτι υπέρ του Παναιτωλικού. Το 1-1 του Παναιτωλικού εξετάστηκε αν στο ξεκίνημα της φάσης προηγήθηκε χέρι του Μαυρία. O Asteras AKTOR φωνάζει για αυτή τη φάση.

ΣΚΟΡΕΡ: 32’ Κετού – 88’ Αγκίρε

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Asteras ΑΚΤΟR (Κόουλμαν): Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά, Φερνάντες, Γιαμπλόνσκι (60′ Γκονζάλες), Τζανδάρης (60′ Αλάγκμπε), Καλτσάς (76′ Μεντιέτα), Μπαρτόλο (76′ Εμμανουηλίδης), Κετού, Μακέντα (81′ Τζοακίνι).

Παναιτωλικός (Αναστασίου): Τσάβες, Μαυρίας, Σιέλης (81′ Κοντούρης), Γκαρσία, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Εστεμπάν, Ματσάν (90′ Μπελεβώνης), Μίχαλακ (Σμυρλής 66′), Ενκολόλο (81’Άλεξιτς), Αγκίρε (90′ Λουίς).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

30/11 Ατρόμητος-Asteras Aktor (17:00)

30/11 Παναιτωλικός-Ολυμπιακός (17:00)