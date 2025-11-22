Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0: Ελ Κααμπί και Ταρέμι «καθάρισαν» πριν τη μάχη με τη Ρεάλ (vids)

Με γκολ των Ελ Κααμπί (36’) και Ταρέμι (81’, 90’), ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ατρομήτου στο «Γ. Καραϊσκάκης» με 3-0 για την 11η αγωνιστική της Super League και βρίσκεται στο +5 από τον δεύτερο ΠΑΟΚ, που υποδέχεται αύριο (23/11, 19:00) την Κηφισιά.

Οι Ερυθρόλευκοι άνοιξαν το σκορ στο 36’ με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μαροκινού, στη συνέχεια είχαν δύο δοκάρια και αρκετές ευκαιρίες, με τον Ταρέμι να μπαίνει ως αλλαγή στο 67’ και στο 81’ με σουτ σε κενή εστία να «κλειδώνει» το τρίποντο για τους Πειραιώτες.

Στο 90’ ο Ιρανός επιθετικός πέτυχε και δεύτερο γκολ, μετά από γύρισμα του Γιάρεμτσουκ και έβαλε το… κερασάκι στην τούρτα για την ομάδα του μεγάλου λιμανιού. Μεγάλη εμφάνιση από τον Τζολάκη, που είχε σωτήριες επεμβάσεις στο 0-0 και στο 1-0. Ο Ολυμπιακός «καθάρισε» τον Ατρόμητο και πλέον στρέφει το βλέμμα του στο σπουδαίο παιχνίδι που ακολουθεί με την Ρεάλ Μαδρίτης (26/11, 22:00) στο φαληρικό γήπεδο για την League Phase του Champions League.

Έτσι παρατάχθηκαν

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρέταξε τον Ολυμπιακό με τον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Νασιμέντο και Έσε ήταν στα χαφ, με τους Τσικίνιο, Μαρτίνς και Ποντένσε πίσω από τον Ελ Κααμπί. Ο Ντούσαν Κέρκεζ από την άλλη, ξεκίνησε τον Ατρόμητο με την εξής 11άδα: Χουτεσιώτη, Κίνι, Τσακμάκη, Σταυρόπουλο, Ούρονεν, Μουτουσαμί, Μίχορλ, Τσιγγάρα, Γκαρθία, Μπακού και Οζέγκοβιτς.

Απόκρουση του Τζολάκη

Ο Ατρόμητος είχε την πρώτη καλή στιγμή στην αναμέτρηση με τον Οζέγκοβιτς. Ο επιθετικός των φιλοξενούμενων πήρε την κεφαλιά, μετά το γύρισμα που έκανε ο Τσιγγάρας από δεξιά, αλλά ο Τζολάκης του είπε «όχι» και κράτησε το μηδέν.

Μετά το 10άλεπτο ο Ολυμπιακός πήρε τα ηνία της αναμέτρησης και άρχισε να πιέζει την άμυνα του Ατρομήτου. Στο 12’ ο Ελ Κααμπί έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά η προσπάθειά του δεν είχε δύναμη και ο Χουτεσιώτης μπλόκαρε.



*Ο Ελ Κααμπί έκανε το σουτ, αλλά ο Χουτεσιώτης μπλόκαρε.

Στο 16’ ο Ποντένσε δοκίμασε το πόδι του από μακριά, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

Ένα λεπτό αργότερα (17’), ο Ποντένσε έκανε το γύρισμα από αριστερά, η μπάλα κόντραρε στον Τσακμάκη και πήρε πορεία προς το παραθυράκι της εστίας του Χουτεσιώτη, αλλά ο έμπειρος τερματοφύλακας του Ατρομήτου με βήμα πίσω έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ.

Πέναλτι, Ελ Κααμπί και 1-0

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να πιέζει και στο 36’ κέρδισε πέναλτι σε τράβηγμα του Ελ Κααμπί από τον Τσακμάκη.

Ο αμυντικός του Ατρομήτου τράβηξε τον Μαροκινό επιθετικό του Ολυμπιακού, αλλά ο Σιδηρόπουλος δεν έδωσε αμέσως την παράβαση, με τον VARίστα, Θανάση Τζήλο, να του επισημαίνει το λάθος του και να τον καλεί σε on field review.

Μετά την εξέταση της φάσης στο βίντεο, ο νησιώτης ρέφερι έδειξε την άσπρη βούλα και ο Ελ Κααμπί με εύστοχη εκτέλεση έκανε το 1-0 για την ομάδα του μεγάλου λιμανιού.

<br />

*Ο Ελ Κααμπί εκτέλεσε εύστοχα και έκανε το 1-0 για τον Ολυμπιακό.

Δοκάρι με Ζέλσον Μαρτίνς

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Ολυμπιακός είχε δοκάρι με τον Ζέλσον Μαρτίνς. Ο Πορτογάλος εξτρέμ στο 45+2’ σούταρε μέσα από την περιοχή, αλλά στάθηκε άτυχος, καθώς η μπάλα σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Χουτεσιώτη.

*Άγγιξε το γκολ ο Ζέλσον Μαρτίνς, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι.

Μεγάλη ευκαιρία με Ποντένσε

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και μέχρι το 60’ είχε πέντε τελικές και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Ποντένσε.

Στο 48’ ο Ζέλσον Μαρτίνς σούταρε δυνατά, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ. Στο 50’ ο Ποντένσε άγγιξε το 2-0, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Χουτεσιώτη. Ο Ροντινέι έκανε το γύρισμα από δεξιά, ο Χουτεσιώτης έδιωξε, η μπάλα, όμως, έφτασε στον Ποντένσε, αυτός ελίχθηκε και σούταρε, αλλά ο τερματοφύλακας του Ατρομήτου απέκρουσε ενστικτωδώς.

<br />

*Έφτασε κοντά στο γκολ ο Ποντένσε.

Στο 51’ ο Πιρόλα πήρε την κεφαλιά, μετά από εκτέλεση κόρνερ, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ. Την ίδια κατάληξη είχε το σουτ του Τσικίνιο στο 55’, αλλά και το αντίστοιχο του Ζέλσον Μαρτίνς στο 57’.

Στο 62’ ο Τζολάκης έκανε δεύτερη μεγάλη απόκρουση στο αποψινό παιχνίδι. Μετά από λάθος του Ρέτσου, οι φιλοξενούμενοι έκλεψαν, ο Φαν Βέερτ γύρισε στον Μίχορλ, αυτός σούταρε με τη μία, αλλά ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού απέκρουσε.

<br />

*Σωτήρια απόκρουση από τον Τζολάκη.

Δεύτερο δοκάρι

Τρία λεπτά αργότερα (65’) ο Ολυμπιακός είχε δεύτερο δοκάρι, με τον Ελ Κααμπί αυτή τη φορά. Ο Μαροκινός εκτέλεσε απευθείας το φάουλ που είχαν κερδίσει οι Ερυθρόλευκοι, ο Χουτεσιώτης ακούμπησε με τα ακροδάχτυλα και η μπάλα αφού χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι στη συνέχεια κατέληξε κόρνερ.

<br />

*Δοκάρι για τους Ερυθρόλευκους, με τον Ελ Κααμπί.

Στο 67’ ο Μεντιλίμπαρ έκανε τρεις αλλαγές, με τους Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι και Μουζακίτη να παίρνουν τις θέσεις των Ελ Κααμπί, Νασιμέντο και Τσικίνιο.

Ταρέμι και 2-0

Στο 81’ ο Ολυμπιακός έκανε το 2-0 με τον Μέχντι Ταρέμι και ουσιαστικά «καθάρισε» το παιχνίδι. Ο Ροντινέι σούταρε από δεξιά, ο Χουτεσιώτης απέκρουσε, αλλά η μπάλα έφτασε στον Ιρανός και αυτός σε κενή εστία διπλασίασε τα τέρματα των Πειραιωτών.

<br />

*Ο Ταρέμι «σφραγίζει» τη νίκη για τους Πειραιώτες.

Τρία λεπτά αργότερα ο Μεντιλίμπαρ έκανε δύο ακόμα αλλαγές, με τους Στρεφέτσα και Γιαζίτσι να παίρνουν τις θέσεις των Ποντένσε και Μαρτίνς.

Ξανά ο Ταρέμι

Στο 90’ ο Ταρέμι πέτυχε και δεύτερο γκολ, μετά από γύρισμα του Γιάρεμτσουκ και έβαλε το… κερασάκι στην τούρτα για την ομάδα του μεγάλου λιμανιού.

<br />

*Ο Ταρέμι κάνει το 3-0 για τον Ολυμπιακό.

Στα εναπομείναντα λεπτά δεν άλλαξε κάτι, με τον Ολυμπιακό να παίρνει τη νίκη με 3-0 και να στρέφει πλέον το βλέμμα του στο σπουδαίο παιχνίδι που ακολουθεί με τη Ρεάλ.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Το πέναλτι του Τσακμάκη στον Ελ Κααμπί, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ο Μαροκινός δεν λάθεψε από την άσπρη βούλα και άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Ταρέμι, αν και θα μπορούσε κάλλιστα να βάλουμε και τον Ελ Κααμπί. Ο Ιρανός μπήκε στο 67’ και στο 81’ «καθάρισε» τη νίκη για τους Πειραιώτες, ενώ στο 90’ πέτυχε και δεύτερο γκολ.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Τσακμάκης έδωσε πολλές μάχες, αλλά ηταν ο μοιραίος για την ομάδα του, μετά το πέναλτι που έκανε.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Σιδηρόπουλος δεν έδωσε αμέσως ως όφειλε το πέναλτι στο μαρκάρισμα του Τσακμάκη στον Ελ Κααμπί, αλλά χρειάστηκε την επέμβαση του VARίστα και την ανασκόπηση της φάσης. Είχε προβλήματα και έκανε αρκετά λάθη ο νησιώτης ρέφερι.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Ο Τζήλος σωστά κάλεσε τον Σιδηρόπουλο να δει σε on field review τη φάση του Τσακμάκη με τον Ελ Κααμπί, καθώς υπήρχε ξεκάθαρο τράβηγμα από τον αμυντικό του Ατρομήτου.

ΣΚΟΡΕΡ:

Ελ Κααμπί (37’), Ταρέμι (81’, 90’).

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Oλυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Tζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Νασιμέντο (67΄ Μουζακίτης), Έσε, Τσικίνιο (67΄ Ταρέμι), Ποντένσε (84΄ Στρεφέτσα), Μαρτίνς (84΄ Γιαζίτσι), Ελ Κααμπί (67΄ Γιάρεμτσουκ).

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Κίνι, Ουρόνεν (71΄ Μουντές), Τσακμάκης, Μουτουσάμι (76΄ Παλμεζάνο), Γκαρθία (59΄ Γιουμπιτάνα), Μίχορλ (71΄ Τζοβάρας), Τσιγγάρας, Οζέγκοβιτς (59΄ Φαν Βερτ), Μπάκου.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Ο Ολυμπιακός παίζει στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό (30/11, 17:00) και ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης (30/11, 17:00).