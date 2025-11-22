Μεντιλίμπαρ: «Δεν παίξαμε καλά»
Πάντα τελειομανής και ειλικρινής ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, δήλωσε ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να νίκησε εύκολα 3-0 τον Ατρόμητο, ωστόσο λίγα πράγματα του άρεσαν από όσα είδε από τους παίκτες του σε αυτό το ματς.
Ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-0 τον Ατρόμητο πριν υποδεχτεί τη Ρεάλ στο Champions League, αλλά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε παράπονα από τη νοοτροπία των ποδοσφαιριστών του…
Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:
Για το τι του άρεσε και τι όχι από το παιχνίδι: «Λίγα μου άρεσαν. Δεν παίξαμε καλά, ο αντίπαλος στάθηκε πολύ καλά και αμύνθηκε σωστά. Μπορεί να νικήσαμε με 3-0, όμως το σκορ δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα».
Για το αν το μυαλό των ποδοσφαιριστών του ήταν στο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης: «Δεν θα έπρεπε να είναι, με αυτό τον τρόπο έχουν χαθεί πρωταθλήματα. Πρέπει να έχουμε το μυαλό μας στο παιχνίδι που δίνουμε για να πάρουμε τη νίκη, πριν σκεφτούμε το επόμενο. Δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε μεγάλο κίνδυνο για τον αντίπαλο. Αν παίζαμε έτσι κόντρα σε μια άλλη ομάδα, θα ήταν πολύ επικίνδυνο».
