sports betsson
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση
22.11.2025 | 23:04
Διακοπή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν λόγω drones – Έρευνα σε εξέλιξη
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Δεύτερο γκολ από τον Ταρέμι και 3-0 για τον Ολυμπιακό (vids)
Ποδόσφαιρο 22 Νοεμβρίου 2025 | 21:58

Δεύτερο γκολ από τον Ταρέμι και 3-0 για τον Ολυμπιακό (vids)

Ο Ιρανός φορ σκόραρε για δεύτερη φορά σήμερα, κάνοντας στις καθυστερήσεις το 3-0 για τους πειραιώτες

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Υπνηλία: Ταλαιπωρεί το 72% των ενηλίκων

Υπνηλία: Ταλαιπωρεί το 72% των ενηλίκων

Spotlight

Ο Ολυμπιακός πέτυχε και τρίτο γκολ στο ματς με τον Ατρόμητο, με τον Μεχντί Ταρέμι να βρίσκει δίχτυα για δεύτερη φορά.

Ο Γιάρεμτσουκ έκανε ωραία προσπάθεια από αριστερά, πάσαρε την σωστή στιγμή στον Ταρέμι και ο Ιρανός στράικερ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-0 στο 90’.

Το 3-0 του Ολυμπιακού:

Δείτε το 2-0

Και το 1-0

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ακίνητα
Στεγαστική κρίση: Στα «πράσινα» κτήρια η λύση – Τι «βλέπει» το Bruegel

Στεγαστική κρίση: Στα «πράσινα» κτήρια η λύση – Τι «βλέπει» το Bruegel

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υπνηλία: Ταλαιπωρεί το 72% των ενηλίκων

Υπνηλία: Ταλαιπωρεί το 72% των ενηλίκων

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Ιδιοκατοίκηση: Πώς αύξησε τον πλούτο των Ελλήνων [γραφήματα]

Ιδιοκατοίκηση: Πώς αύξησε τον πλούτο των Ελλήνων [γραφήματα]

inWellness
Που κρύβεται η μακροζωία;
Μελέτη 22.11.25

Που κρύβεται η μακροζωία;

Πόσες πιθανότητες υπάρχουν η μακροζωία να κρύβεται μέσα μας; Περισσότερες από όσες νομίζαμε, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream sports
Τζολάκης: «Να κοιτάξουμε στα μάτια τη Ρεάλ – Έχουμε παίξει με περισσότερη πίεση»
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Τζολάκης: «Να κοιτάξουμε στα μάτια τη Ρεάλ – Έχουμε παίξει με περισσότερη πίεση»

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης έκανε δηλώσεις με το 3-0 του Ολυμπιακού επί του Ατρόμητου και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο μεγάλο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Δεν παίξαμε καλά»
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Μεντιλίμπαρ: «Δεν παίξαμε καλά»

Πάντα τελειομανής και ειλικρινής ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, δήλωσε ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να νίκησε εύκολα 3-0 τον Ατρόμητο, ωστόσο λίγα πράγματα του άρεσαν από όσα είδε από τους παίκτες του σε αυτό το ματς.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0: Ελ Κααμπί και Ταρέμι «καθάρισαν» πριν τη μάχη με τη Ρεάλ (vids)
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0: Ελ Κααμπί και Ταρέμι «καθάρισαν» πριν τη μάχη με τη Ρεάλ (vids)

Ο Ολυμπιακός καθάρισε εύκολα 3-0 τον Ατρόμητο για την 11η αγωνιστική της Super League με σκόρερ τους Ταρέμι (81′, 90′) και Ελ Κααμπί (36′) και τώρα στρέφει την προσοχή του στη μεγάλη μάχη με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League.

Σύνταξη
Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός 1-1: Οι Αγρινιώτες βρήκαν στόχο στο 88’ (vid)
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός 1-1: Οι Αγρινιώτες βρήκαν στόχο στο 88’ (vid)

Σε καλό «φεγγάρι» και οι δυο ομάδες που αναδείχθηκαν ισόπαλες στην Τρίπολη. Οι Πελοποννήσιοι προηγήθηκαν στο 32’, ο Παπαδόπουλος απέκρουσε πέναλτι στο 10’ αλλά ο Παναιτωλικός πίεσε στο β' ημίχρονο

Σύνταξη
Δοκάρι για τον Ολυμπιακό με Ζέλσον (vid)
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Δοκάρι για τον Ολυμπιακό με Ζέλσον (vid)

Ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη ευκαιρία για να πετύχει και δεύτερο γκολ, αλλά η μπάλα βρήκε το αριστερό δοκάρι των φιλοξενούμενων στο σουτ του Ζέλσον

Σύνταξη
Ένα ακόμη sold-out ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Ένα ακόμη sold-out ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός

Για ακόμη ένα παιχνίδι μέσα στη σεζόν ο κόσμος του Ολυμπιακού κάνει καμίνι το «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ να ανακοινώνει το αναμενόμενο sold out κόντρα στον Ατρόμητο.

Σύνταξη
Εξάρα της Μπάγερν μετά τα δυο γκολ της Φράιμπουργκ (6-2) – Πλούσιο θέαμα (3-3) από Ντούρτμουντ και Στουτγάρδη
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Εξάρα της Μπάγερν μετά τα δυο γκολ της Φράιμπουργκ (6-2) – Πλούσιο θέαμα (3-3) από Ντούρτμουντ και Στουτγάρδη

Εκανε το λάθος να προηγηθεί με 2-0 η Φράιμπουργκ και η Μπάγερν έφερε... εξάρα, ενώ στο ντέρμπι της αγωνιστικής στη Βετσφαλία έγινε ματσάρα χωρίς νικητή

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ώρα αποφάσεων για τους αγρότες – Πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας
Ημέρα αποφάσεων 22.11.25

Ώρα αποφάσεων για τους αγρότες – Πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να στήσουν μπλόκο, κόβοντας τη χώρα στα δύο, καθώς υφίστανται τις συνέπειες της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Τζολάκης: «Να κοιτάξουμε στα μάτια τη Ρεάλ – Έχουμε παίξει με περισσότερη πίεση»
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Τζολάκης: «Να κοιτάξουμε στα μάτια τη Ρεάλ – Έχουμε παίξει με περισσότερη πίεση»

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης έκανε δηλώσεις με το 3-0 του Ολυμπιακού επί του Ατρόμητου και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο μεγάλο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League.

Σύνταξη
Ολλανδία: Διακοπή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν λόγω drones – Έρευνα σε εξέλιξη
Υβριδικός πόλεμος 22.11.25

Ολλανδία: Διακοπή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν λόγω drones – Έρευνα σε εξέλιξη

Την Παρασκευή drones εντοπίστηκαν και πάνω από βάση της πολεμικής αεροπορίας. Ο υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι «οι δυνατότητες καταπολέμησης drones του υπουργείου Άμυνας είναι έτοιμες να επέμβουν».

Σύνταξη
Απτόητοι οι οδηγοί παρά την αυστηροποίηση του ΚΟΚ – Σωρεία παραβάσεων και ασυδοσία
Ελλάδα 22.11.25

Απτόητοι οι οδηγοί παρά την αυστηροποίηση του ΚΟΚ – Σωρεία παραβάσεων και ασυδοσία

Ούτε οι κίνδυνοι αλλά ούτε όμως τα τσουχτερά πρόστιμα πτοούν τους ασυνείδητους. Μέσα σε λίγα λεπτά, μόνο σε ένα δρόμο που καταλήγει στην λεωφόρο Ποσειδώνος, η κάμερα του MEGA έχει καταγράψει τουλάχιστον πέντε παραβάσεις

Σύνταξη
«Αλαζονικά παραληρηματική, εντελώς ντελούλου»: Βάναυσος χλευασμός για τη «Δούκισσα» Μέγκαν Μαρκλ – Νέο εξώφυλλο
Ανελέητο 22.11.25

«Αλαζονικά παραληρηματική, εντελώς ντελούλου»: Βάναυσος χλευασμός για τη «Δούκισσα» Μέγκαν Μαρκλ – Νέο εξώφυλλο

Η Μέγκαν Μαρκλ βρίσκεται (ξανά) στο επίκεντρο μιας σφοδρής διαδικτυακής επίθεσης, με αφορμή μια φαινομενικά ασήμαντη, αλλά εξαιρετικά αποκαλυπτική, λεπτομέρεια που ήρθε στο φως από τη νέα της συνέντευξη στο Harper’s Bazaar

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Απασφάλισαν Γεωργιάδης – Κωνσταντοπούλου: «Ζούμε ένα σήριαλ μία Τόλμη και Γοητεία, παντού μιλάει για το μεγαλείο Καραναστάση» – «Συκοφάντες και ψεύτες»
Trash 22.11.25

Απασφάλισαν Γεωργιάδης – Κωνσταντοπούλου: «Ζούμε ένα σήριαλ μία Τόλμη και Γοητεία, παντού μιλάει για το μεγαλείο Καραναστάση» – «Συκοφάντες και ψεύτες»

Ζωή Κωνσταντοπούλου και Αδωνις Γεωργιάδης διαγκωνίζονται για το ποιος θα κατεβάσει περισσότερο το επίπεδο της πολιτικής μετατρέποντάς τη σε reality show. Πώςε η παραίτηση ενός άγνωστου σε πολλούς βουλευτή ανάγεται σε μέγα πολιτικό θέμα.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Δεν παίξαμε καλά»
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Μεντιλίμπαρ: «Δεν παίξαμε καλά»

Πάντα τελειομανής και ειλικρινής ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, δήλωσε ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να νίκησε εύκολα 3-0 τον Ατρόμητο, ωστόσο λίγα πράγματα του άρεσαν από όσα είδε από τους παίκτες του σε αυτό το ματς.

Σύνταξη
Θα συνεχίζουμε να εξοπλίζουμε την Ουκρανία λένε 8 χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας
«NB8» 22.11.25

Θα συνεχίζουμε να εξοπλίζουμε την Ουκρανία λένε 8 χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας

Οκτώ χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας, οι NB8, με κοινό τους ανακοινωθέν υπόσχονται πως θα συνεχίσουν να εξοπλίζουν την Ουκρανία και να ενισχύουν την άμυνα της Ευρώπης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πυροβολισμοί στο Σικάγο κατά τη διάρκεια Χριστουγεννιάτικης γιορτής – Νεκρός 14χρονος και 8 τραυματίες [βίντεο]
Κόσμος 22.11.25

Πυροβολισμοί στο Σικάγο κατά τη διάρκεια Χριστουγεννιάτικης γιορτής - Νεκρός 14χρονος και 8 τραυματίες

Οι πυροβολισμοί στο Σικάγο έλαβαν χώρα μετά την τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου της πόλης, με πληροφορίες να αναφέρουν πως εμπλέκονταν δεκάδες άτομα.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0: Ελ Κααμπί και Ταρέμι «καθάρισαν» πριν τη μάχη με τη Ρεάλ (vids)
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0: Ελ Κααμπί και Ταρέμι «καθάρισαν» πριν τη μάχη με τη Ρεάλ (vids)

Ο Ολυμπιακός καθάρισε εύκολα 3-0 τον Ατρόμητο για την 11η αγωνιστική της Super League με σκόρερ τους Ταρέμι (81′, 90′) και Ελ Κααμπί (36′) και τώρα στρέφει την προσοχή του στη μεγάλη μάχη με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Στόχος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ είναι να δώσει προοπτική στη νέα γενιά
Στην Πάτρα 22.11.25

Ανδρουλάκης: Στόχος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ είναι να δώσει προοπτική στη νέα γενιά

Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι να δώσει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι, τη στέγαση, τις εργασιακές συνθήκες και την εκπαίδευση, είπε ο Νίκος Ανδουλάκης.

Σύνταξη
Η Καίτη Γαρμπή αποχαιρετά την Ιταλίδα τραγουδίστρια, Ορνέλα Βανόνι – «Καλό σου ταξίδι»
«Buon viaggio» 22.11.25

Η Καίτη Γαρμπή αποχαιρετά την Ιταλίδα τραγουδίστρια, Ορνέλα Βανόνι – «Καλό σου ταξίδι»

«Αγαπημένη μου Ορνέλα σ’ ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανες να μοιραστείς μαζί μου το υπέροχο τραγούδι σου Buona Vita!», ανέφερε μεταξύ άλλων η Καίτη Γαρμπή σε ανάρτηση της στο Instagram.

Σύνταξη
Κασάνο – Ολυμπιακός 26-29: Δεύτερη νίκη και πρόκριση στους «16» του EHF European Cup!
Χάντμπολ 22.11.25

Κασάνο – Ολυμπιακός 26-29: Δεύτερη νίκη και πρόκριση στους «16» του EHF European Cup!

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 29-26 την Κασάνο στην Ιταλία, στη ρεβάνς των «32» της διοργάνωσης και πανηγύρισε πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες, με κορυφαίο τον Κανιέτε που είχε με εννιά γκολ.

Σύνταξη
Από τους αριθμούς στην ευημερία – Γιατί ο κόσμος χρειάζεται νέο δείκτη στη θέση του ΑΕΠ
Επιστήμες 22.11.25

Από τους αριθμούς στην ευημερία – Γιατί ο κόσμος χρειάζεται νέο δείκτη στη θέση του ΑΕΠ

Η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι απεριόριστη σε έναν πλανήτη με πεπερασμένους φυσικούς πόρους. Οι εναλλακτικές λύσεις στο ΑΕΠ πρέπει επίσης να εξετάζουν τις ανισότητες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο