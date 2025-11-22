Δεύτερο γκολ από τον Ταρέμι και 3-0 για τον Ολυμπιακό (vids)
Ο Ιρανός φορ σκόραρε για δεύτερη φορά σήμερα, κάνοντας στις καθυστερήσεις το 3-0 για τους πειραιώτες
Ο Ολυμπιακός πέτυχε και τρίτο γκολ στο ματς με τον Ατρόμητο, με τον Μεχντί Ταρέμι να βρίσκει δίχτυα για δεύτερη φορά.
Ο Γιάρεμτσουκ έκανε ωραία προσπάθεια από αριστερά, πάσαρε την σωστή στιγμή στον Ταρέμι και ο Ιρανός στράικερ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-0 στο 90’.
Το 3-0 του Ολυμπιακού:
Δείτε το 2-0
Και το 1-0
