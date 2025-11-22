Δεύτερο δοκάρι για τον Ολυμπιακό (vid)
Ο Ελ Κααμπί εκτέλεσε φάουλ αλλά η μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Ατρόμητου
- Μεγάλη κυβερνοεπίθεση στο Χάρβαρντ: Παραβίαση βάσης δεδομένων με στοιχεία αποφοίτων και δωρητών
- «Τα τρανς άτομα αξίζουν να ζήσουν» – Μήνυμα ορατότητας και δικαιοσύνης με την Πορεία Μνήμης στην Αθήνα
- Γενεύη: Και οι Ευρωπαίοι στη συνάντηση Ουκρανών-Αμερικανών – Με δική τους πρόταση για την ειρήνη
- Κηφισιά: Σε σχολικό πάρτι πήγαινε ο τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά – Τον έπιασαν πριν μπει στο κέντρο διασκέδασης
Ο Ολυμπιακός είχε και δεύτερο δοκάρι στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, αυτή την φορά με τον Ελ Κααμπί στο 65’.
Ο Μαροκινός σέντερ φορ κέρδισε φάουλ λίγο έξω από την περιοχή και το εκτέλεσε ο ίδιος.
Ο Χουτεσιώτης ακούμπησε την μπάλα, η οποία στην συνέχεια βρήκε το οριζόντιο δοκάρι της εστίας των φιλοξενούμενων.
Θυμίζουμε ότι δοκάρι είχε και ο Ζέλσον, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου:
Δείτε το δεύτερο δοκάρι του Ολυμπιακού στο παιχνίδι:
- Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να συγκεντρωνόμαστε περισσότερο στην εικόνα της ομάδας»
- Τζολάκης: «Να κοιτάξουμε στα μάτια τη Ρεάλ – Έχουμε παίξει με περισσότερη πίεση»
- Μια φάση «όλα τα λεφτά» για τον Μέντι
- «Μύλος» στον ΠΑΟΚ: Απάντηση στον Μυστακίδη και συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα!
- Μεντιλίμπαρ: «Δεν παίξαμε καλά»
- Νιουκάστλ – Μάντσεστερ Σίτι 2-1: Πάρτι του Μπαρνς στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις