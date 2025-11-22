Δεύτερο δοκάρι για τον Ολυμπιακό (vid)

Ο Ολυμπιακός είχε και δεύτερο δοκάρι στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, αυτή την φορά με τον Ελ Κααμπί στο 65’.

Ο Μαροκινός σέντερ φορ κέρδισε φάουλ λίγο έξω από την περιοχή και το εκτέλεσε ο ίδιος.

Ο Χουτεσιώτης ακούμπησε την μπάλα, η οποία στην συνέχεια βρήκε το οριζόντιο δοκάρι της εστίας των φιλοξενούμενων.

Θυμίζουμε ότι δοκάρι είχε και ο Ζέλσον, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου:

Δείτε το δεύτερο δοκάρι του Ολυμπιακού στο παιχνίδι: