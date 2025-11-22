Άνοιξε το σκορ ο Ολυμπιακός με Ελ Κααμπί (1-0, vid)

Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να κάνει το 1-0 με εύστοχο κτύπημα πέναλτι στο 37’.

Το πέναλτι καταλογίστηκε, μετά από παρέμβαση του VAR, σε ανατροπή του Μαροκινού επιθετικού από τον Τσακμάκη.

Ο διεθνής σέντερ φορ των πρωταθλητών εκτέλεσε το πέναλτι, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα.

Δείτε το γκολ του Ολυμπιακού: