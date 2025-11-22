Άνοιξε το σκορ ο Ολυμπιακός με Ελ Κααμπί (1-0, vid)
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί σκόραρε στο 37’ με πέναλτι, δίνοντας το προβάδισμα στους πρωταθλητές
- Γενεύη: Και οι Ευρωπαίοι στη συνάντηση Ουκρανών-Αμερικανών – Με δική τους πρόταση για την ειρήνη
- Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρός 44χρονος από πτώση – Στο νοσοκομείο η αδερφή του μετά την εκδήλωση φωτιάς
- Τι είναι το DiscoverEU – Ταξιδέψτε στην Ευρώπη δωρεάν
- Κηφισιά: Σε σχολικό πάρτι πήγαινε ο τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά – Τον έπιασαν πριν μπει στο κέντρο διασκέδασης
Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να κάνει το 1-0 με εύστοχο κτύπημα πέναλτι στο 37’.
Το πέναλτι καταλογίστηκε, μετά από παρέμβαση του VAR, σε ανατροπή του Μαροκινού επιθετικού από τον Τσακμάκη.
Ο διεθνής σέντερ φορ των πρωταθλητών εκτέλεσε το πέναλτι, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα.
Δείτε το γκολ του Ολυμπιακού:
- Η Καίτη Γαρμπή αποχαιρετά την Ιταλίδα τραγουδίστρια, Ορνέλα Βανόνι – «Καλό σου ταξίδι»
- Κασάνο – Ολυμπιακός 26-29: Δεύτερη νίκη και πρόκριση στους «16» του EHF European Cup!
- Δεύτερο δοκάρι για τον Ολυμπιακό (vid)
- Από τους αριθμούς στην ευημερία – Γιατί ο κόσμος χρειάζεται νέο δείκτη στη θέση του ΑΕΠ
- Σπουδαία απόκρουση του Τζολάκη (vid)
- Asteras AKTOR-Παναιτωλικός 1-1: Οι Αγρινιώτες βρήκαν στόχο στο 88’
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις