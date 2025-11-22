Απείλησε ο Ολυμπιακός με Ελ Κααμπί (vid)
Ο Μαροκινός στράικερ σούταρε από καλή θέση αλλά ο Χουτεσιώτης μπλόκαρε την μπάλα
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είχε την πρώτη καλή φάση του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, στο δωδέκατο λεπτό της αναμέτρησης.
Οι «ερυθρόλευκοι» κυκλοφόρησαν με ωραίο τρόπο την μπάλα, ο Ποντένσε πάσαρε στον Ελ Κααμπί, αλλά ο Χουτεσιώτης μπλόκαρε την μπάλα στο σουτ του Μαροκινού επιθετικού.
Δείτε την ευκαιρία του Ολυμπιακού:
