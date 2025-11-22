Τεράστια ευκαιρία του Ολυμπιακού με Ποντένσε (vid)
Ο Πορτογάλος εξτρέμ σούταρε από καλή θέση αλλά ο Χουτεσιώτης έκανε εξαιρετική απόκρουση
Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο και οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τεράστια ευκαιρία να κάνουν το 2-0 στο 49’.
Ο Ποντένσε βρέθηκε σε εξαιρετική θέση, έπιασε δυνατό σουτ σχεδόν από το ύψος της μικρής περιοχής, αλλά ο Χουτεσιώτης έκανε σπουδαία απόκρουση.
Δείτε την τεράστια ευκαιρία του Ποντένσε
