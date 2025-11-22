Δοκάρι για τον Ολυμπιακό με Ζέλσον (vid)
Ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη ευκαιρία για να πετύχει και δεύτερο γκολ, αλλά η μπάλα βρήκε το αριστερό δοκάρι των φιλοξενούμενων στο σουτ του Ζέλσον
Ο Ολυμπιακός προηγείται του Ατρόμητου με 1-0, (Ελ Κααμπί 37’) και οι «ερυθρόλευκοι» είχαν μεγάλη ευκαιρία να πετύχουν και δεύτερο γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, καθώς είχαν δοκάρι.
Ο Ζέλσον βρέθηκε σε καλή θέση στην περιοχή του Ατρομήτου, έκανε ωραίο σουτ αλλά η μπάλα βρήκε το αριστερό δοκάρι της εστίας του Χουτεσιώτη.
Δείτε το δοκάρι του Ζέλσον:
