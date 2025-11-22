Ο Ταρέμι έκανε το 2-0 για τον Ολυμπιακό (vids)
Ο διεθνής στράικερ έστειλε με πλασέ την μπάλα στα δίχτυα στο 81’
Ο Ολυμπιακός πέτυχε και δεύτερο γκολ κόντρα στον Ατρόμητο, με σκόρερ τον Ταρέμι στο 81’.
Ο Ροντινέι έκανε την σέντρα από δεξιά, ο Χουτεσιώτες έδιωξε την μπάλα και ο διεθνής φορ του Ολυμπιακού πλάσαρε από κοντά για να κάνει το 2-0.
Δείτε το γκολ του Ταρέμι
Κι εδώ το 1-0
