Ο Ταρέμι έκανε το 2-0 για τον Ολυμπιακό (vids)

Ο Ολυμπιακός πέτυχε και δεύτερο γκολ κόντρα στον Ατρόμητο, με σκόρερ τον Ταρέμι στο 81’.

Ο Ροντινέι έκανε την σέντρα από δεξιά, ο Χουτεσιώτες έδιωξε την μπάλα και ο διεθνής φορ του Ολυμπιακού πλάσαρε από κοντά για να κάνει το 2-0.

Δείτε το γκολ του Ταρέμι

<br />

Κι εδώ το 1-0