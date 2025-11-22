Σπουδαία απόκρουση του Τζολάκη (vid)
Ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού είπε «όχι» στον Μίλχορ στο 62’
Ο Ατρόμητος είχε σημαντική ευκαιρία για να ισοφαρίσει τον Ολυμπιακό στο 62’, αλλά ο γκολκίπερ των πειραιωτών, Κωνσταντής Τζολάκης έκανε εξαιρετική απόκρουση.
Οι φιλοξενούμενοι έβγαλαν την κόντρα και ο Μίλχορ βρέθηκε σε καλή θέση στην μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού.
Ο παίκτης του Ατρόμητου έκανε το σουτ αλλά ο Τζολάκης έκανε εξαιρετική επέμβαση διατηρώντας ανέπαφη την εστία των πρωταθλητών.
