Σπουδαία απόκρουση του Τζολάκη (vid)

Ο Ατρόμητος είχε σημαντική ευκαιρία για να ισοφαρίσει τον Ολυμπιακό στο 62’, αλλά ο γκολκίπερ των πειραιωτών, Κωνσταντής Τζολάκης έκανε εξαιρετική απόκρουση.

Οι φιλοξενούμενοι έβγαλαν την κόντρα και ο Μίλχορ βρέθηκε σε καλή θέση στην μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού.

Ο παίκτης του Ατρόμητου έκανε το σουτ αλλά ο Τζολάκης έκανε εξαιρετική επέμβαση διατηρώντας ανέπαφη την εστία των πρωταθλητών.