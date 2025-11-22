Τζολάκης: «Να κοιτάξουμε στα μάτια τη Ρεάλ – Έχουμε παίξει με περισσότερη πίεση»
Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης έκανε δηλώσεις με το 3-0 του Ολυμπιακού επί του Ατρόμητου και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο μεγάλο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League.
O Ολυμπιακός πήρε μια ακόμη νίκη στο ελληνικό πρωτάθλημα, επικρατώντας αυτή τη φορά του Ατρόμητου με 3-0 για την 11η αγωνιστική της Superleague.
Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης μίλησε για το παιχνίδι με τους Περιστεριώτες, αλλά και για τη συνάντηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη League Phase του Champions League, επισημαίνοντας ότι οι Ερυθρόλευκοι έχουν δώσει ματς και με μεγαλύτερη πίεση.
Oι δηλώσεις που έκανε ο Κωνσταντίνος Τζολάκης:
«Δεν δεχτήκαμε γκολ. Καταφέραμε σε ένα ματς στο οποίο δεν είχαμε τόσο καλή εικόνα μέχρι το δεύτερο τέρμα μας, να κρατήσουμε το μηδέν στην άμυνα και να πάρουμε τη νίκη».
Για την ατάκα του Ροντινέι: «Η δουλειά μας είναι να κοιτάμε κάθε ματς ξεχωριστά. Ο καθένας μας πρέπει να κάνει τη δουλειά του για την ομάδα».
Για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League: «Είναι ένα παιχνίδι όπως τα προηγούμενα. Η Ρεάλ είναι το φαβορί. Έχουμε παίξει με περισσότερη πίεση. Θα κάνουμε όσα μας ζητήσει ο προπονητής και θα προσπαθήσουμε να την κοιτάξουμε στα μάτια».
