Μια φάση «όλα τα λεφτά» για τον Μέντι

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ατρόμητου με 3-0 στο Καραϊσκάκη και ήταν δίχως άλλο μια σημαντική νίκη καθώς οι πειραιώτες παραμένουν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τους τρεις βαθμούς μετά από διακοπή του πρωταθλήματος και κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι αυτά τα παιχνίδια κρύβουν «παγίδες», όπως επίσης κανείς δεν πρέπει να λησμονεί ότι την Τετάρτη υπάρχει το μεγάλο παιχνίδι με την Ρεάλ Μαδρίτης για την League Phase του Champions League.

Είναι λοιπόν σημαντικό για την ομάδα του Πειραιά ότι πήρε τους τρεις βαθμούς απέναντι στον Ατρόμητο και τώρα οι πρωταθλητές Ελλάδας στρέφουν το ενδιαφέρον τους στο μεγάλο παιχνίδι με την «βασίλισσα» της Ευρώπης.

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σταθεί πάντως κάποιος σε μια φάση που ήταν «όλα τα λεφτά» για την φιλοσοφία του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και αναφερόμαστε βεβαίως στο τρίτο γκολ του Ολυμπιακού.

Ο τρόπος με τον οποίο έβγαλε την κόντρα επίθεση η ομάδα του λιμανιού ήταν υποδειγματικός, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» διέσχισαν όλο το γήπεδο με τρεις πάσες, πριν ο Γιάρεμτσουκ πασάρει στον Ταρέμι για να κάνει το 3-0 ο Ιρανός.

Ήταν η τέλεια κόντρα επίθεση από τους παίκτες του Ολυμπιακού και είναι γνωστό πως ο Μεντιλίμπαρ θέλει να βλέπει αυτή την γρήγορη μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση.

Οι «ερυθρόλευκοι» έβγαλαν την τέλεια αντεπίθεση καθώς τα έκαναν όλα σωστά και ο Ταρέμι είχε την ψυχραιμία να κάνει την προσποίηση στον Χουτεσιώτη και να στείλει πιο άνετα την μπάλα στα δίχτυα, έχοντας πρώτα εξουδετερώσει τον γκολκίπερ του Ατρόμητου.

Οι παίκτες του Ολυμπιακού διέσχισαν όλο το γήπεδο σε 13 δευτερόλεπτα, μέχρι ο Ταρέμι να πετύχει το δεύτερο προσωπικό του γκολ στην βραδιά και ήταν δίχως άλλο μια επίθεση που ήταν βγαλμένη από το… μπλοκάκι του προπονητή των «ερυθρόλευκων».

Οι πειραιώτες έκαναν αυτό που έπρεπε στο ματς με την ομάδα του Περιστερίου και τώρα θα προετοιμαστούν για ένα παιχνίδι που κάθε ποδοσφαιριστής επιθυμεί να παίξει στην καριέρα του.

Το βράδυ της Τετάρτης το Καραϊσκάκη θα είναι «ηφαίστειο» και οι παίκτες του Ολυμπιακού καλούνται να δώσουν το 110% των δυνατοτήτων τους, απέναντι στο μεγαθήριο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, την Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Μέντι ξεκινά από… σήμερα κιόλας την προετοιμασία για τον τεράστιο αυτό αγώνα και θέλει να δει την ομάδα του να τα δίνει όλα απέναντι στην «βασίλισσα».