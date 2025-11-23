Ομαλά διεξάγονται οι εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ – Μέχρι τις 7 το απόγευμα θα είναι ανοιχτές οι κάλπες
Σύμφωνα με την ΚΕΦΕ και την Γραμματεία Οργανωτικού της ΝΔ, η διαδικασία τόσο στα εκλογικά κέντρα όσο και στην ηλεκτρονική ψηφοφορία εξελίσσεται ομαλά - Οι εκλογές διεξάγονται σε μια δύσκολη συγκυρία για το κυβερνών κόμμα
- Πεσμένες στον δρόμο από αλκοόλ δύο 14χρονες στην Καλαμαριά - Πήραν βότκα και ρετσίνα από μίνι μάρκετ
- Ρωσικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης στην περιφέρεια της Μόσχας έπληξε η Ουκρανία
- Κατέρρευσαν στον δρόμο λόγω μέθης δύο 14χρονες - Στο νοσοκομείο η μία - Αναζητείται ο ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ
- Το Ισραήλ έχει παραβιάσει την εκεχειρία στη Γάζα σχεδόν 500 φορές, έχει σκοτώσει τουλάχιστον 342 Πλααιστίνιους
«Ομαλά και με μεγάλη συμμετοχή σε όλη τη χώρα» συνεχίζεται σύμφωνα με την Πειραιώς, η ψηφοφορία για τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ, που θα αναδείξουν τους νέους τοπικούς εκπροσώπους του κόμματος. Η διαδικασία των εσωκομματικών εκλογών λαμβάνει χώρα σε μια δύσκολη συγκυρία για το κυβερνών κόμμα, με το Μαξίμου να επιδιώκει να αξιοποιηθούν προκειμένου να ζεστάνουν τον κομματικό μηχανισμό και να συσπειρωθεί η βάση της παράταξης.
Σύμφωνα με την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ) και την Γραμματεία Οργανωτικού της ΝΔ κόμματος, η διαδικασία τόσο στα εκλογικά κέντρα όσο και στην ηλεκτρονική ψηφοφορία εξελίσσεται ομαλά.
Σύμφωνα με πηγές της ΝΔ, 122.546 ενεργά μέλη της Παράταξης εκλέγουν σήμερα τους 2.500 εκπροσώπους τους που διεκδικούν τις θέσεις των Προέδρων και των Συμβουλίων των 59 Διοικουσών Επιτροπών Εκλογικών Περιφερειών (ΔΕΕΠ) και των 330 Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜΤΟ).
Στη σημερινή διαδικασία εκλέγονται επίσης 1.000 σύνεδροι, οι οποίοι θα μετέχουν στην κορυφαία θεσμική διαδικασία της Νέας Δημοκρατίας, στο επόμενο Τακτικό Συνέδριό της.
Εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ – Στις 7 κλείνουν οι κάλπες
Περισσότερες από 1.200 κάλπες έχουν στηθεί σε 233 σημεία της χώρας. Οι κάλπες άνοιξαν στις 8 το πρωί και θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα, ενώ τις ίδιες ώρες διεξάγεται και η ηλεκτρονική ψηφοφορία.
Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σήμερα εκτός από κάποιες, λίγες, οργανώσεις όπου υπάρχουν περισσότερες των δύο υποψηφιοτήτων και ενδεχομένως θα χρειαστεί δεύτερος γύρος την Κυριακή 30 Νοεμβρίου.
Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ψηφίσει στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ, στις 18:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Κάτω Πετραλώνων.
Η ανάρτηση Χατζηδάκη
Σε ανάρτησή του, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης αναφέρει: «122.000 μέλη της Νέας Δημοκρατίας ψηφίζουν σήμερα στις εσωκομματικές μας εκλογές. Επιβεβαιώνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει, όπως την οραματίστηκε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ένα μεγάλο λαϊκό κόμμα. Σίγουρα μακράν το μεγαλύτερο στην Ελλάδα! Ως βουλευτής του Βόρειου Τομέα της Β’ Αθηνών, βρέθηκα σήμερα μαζί με τα μέλη μας στη Μεταμόρφωση, στην Κηφισιά, στα Βριλήσσια και στο Ψυχικό. Με σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα, οφείλουμε να προχωρούμε σταθερά βήματα μπροστά!».
Δείτε φωτογραφίες
- Βάλια Κάλντα: Ντύθηκε στα λευκά – H πρώτη αξιόλογη χιονόπτωση
- Μπαρτζώκας: «Όταν είμαστε ομαδικοί, είμαστε πολύ δυνατοί»
- Παραλία Μάχο στην Καραϊβική: Εκεί όπου τα αεροπλάνα πετούν πάνω από το κεφάλι σου
- Τιτανικός: Η σπαρακτική, αληθινή ιστορία αγάπης μόλις έκανε ρεκόρ – «Μαζί στο θάνατο»
- Παπανδρέου: Η Παιδεία είναι το μεγάλο εθνικό στοίχημα – Όχι εμπόρευμα, αλλά δημόσιο αγαθό
- Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα – Στις 28 Νοεμβρίου η Black Friday
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις