Ομαλά διεξάγονται οι εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ – Μέχρι τις 7 το απόγευμα θα είναι ανοιχτές οι κάλπες

«Ομαλά και με μεγάλη συμμετοχή σε όλη τη χώρα» συνεχίζεται σύμφωνα με την Πειραιώς, η ψηφοφορία για τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ, που θα αναδείξουν τους νέους τοπικούς εκπροσώπους του κόμματος. Η διαδικασία των εσωκομματικών εκλογών λαμβάνει χώρα σε μια δύσκολη συγκυρία για το κυβερνών κόμμα, με το Μαξίμου να επιδιώκει να αξιοποιηθούν προκειμένου να ζεστάνουν τον κομματικό μηχανισμό και να συσπειρωθεί η βάση της παράταξης.

Σύμφωνα με την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ) και την Γραμματεία Οργανωτικού της ΝΔ κόμματος, η διαδικασία τόσο στα εκλογικά κέντρα όσο και στην ηλεκτρονική ψηφοφορία εξελίσσεται ομαλά.

Σύμφωνα με πηγές της ΝΔ, 122.546 ενεργά μέλη της Παράταξης εκλέγουν σήμερα τους 2.500 εκπροσώπους τους που διεκδικούν τις θέσεις των Προέδρων και των Συμβουλίων των 59 Διοικουσών Επιτροπών Εκλογικών Περιφερειών (ΔΕΕΠ) και των 330 Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜΤΟ).

Στη σημερινή διαδικασία εκλέγονται επίσης 1.000 σύνεδροι, οι οποίοι θα μετέχουν στην κορυφαία θεσμική διαδικασία της Νέας Δημοκρατίας, στο επόμενο Τακτικό Συνέδριό της.

Εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ – Στις 7 κλείνουν οι κάλπες

Περισσότερες από 1.200 κάλπες έχουν στηθεί σε 233 σημεία της χώρας. Οι κάλπες άνοιξαν στις 8 το πρωί και θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα, ενώ τις ίδιες ώρες διεξάγεται και η ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σήμερα εκτός από κάποιες, λίγες, οργανώσεις όπου υπάρχουν περισσότερες των δύο υποψηφιοτήτων και ενδεχομένως θα χρειαστεί δεύτερος γύρος την Κυριακή 30 Νοεμβρίου.

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ψηφίσει στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ, στις 18:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Κάτω Πετραλώνων.

Η ανάρτηση Χατζηδάκη

Σε ανάρτησή του, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης αναφέρει: «122.000 μέλη της Νέας Δημοκρατίας ψηφίζουν σήμερα στις εσωκομματικές μας εκλογές. Επιβεβαιώνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει, όπως την οραματίστηκε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ένα μεγάλο λαϊκό κόμμα. Σίγουρα μακράν το μεγαλύτερο στην Ελλάδα! Ως βουλευτής του Βόρειου Τομέα της Β’ Αθηνών, βρέθηκα σήμερα μαζί με τα μέλη μας στη Μεταμόρφωση, στην Κηφισιά, στα Βριλήσσια και στο Ψυχικό. Με σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα, οφείλουμε να προχωρούμε σταθερά βήματα μπροστά!».

Δείτε φωτογραφίες