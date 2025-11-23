newspaper
Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση
23.11.2025 | 09:18
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Σε εξέλιξη οι εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 23 Νοεμβρίου 2025 | 09:00

Σε εξέλιξη οι εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ

Στο Μαξίμου επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις εσωκομματικές εκλογές προκειμένου να ζεστάνουν τον κομματικό μηχανισμό, ειδικά σε μια περίοδο που καταγράφονται σοβαρές αποστάσεις μεταξύ κυβερνητικού κέντρου και «γαλάζιων» στελεχών

Σύνταξη
Spotlight

Σε εξέλιξη είναι οι εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ, για την εκλογή προέδρων ΔΕΕΠ/ΔΗΜΤΟ αλλά και 1.000 συνέδρων για το επικείμενο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι κάλπες άνοιξαν στις 8 το πρωί της Κυριακής και θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα. Τις ίδιες ώρες διεξάγεται και η ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Εσωκομματικές εκλογές ΝΔ – Η επιδίωξη του Μαξίμου

Στο Μαξίμου επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις εσωκομματικές εκλογές προκειμένου – όπως έχει γράψει το in – να ζεστάνουν τον κομματικό μηχανισμό, ειδικά σε μια περίοδο που καταγράφονται σοβαρές αποστάσεις μεταξύ κυβερνητικού κέντρου και «γαλάζιων» στελεχών.

Σε αυτό το πλαίσιο πηγές της Πειραιώς έκαναν λόγο για «εντυπωσιακή συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία εγγραφής και κατάθεσης υποψηφιοτήτων», αναφέροντας ότι «122.546 πολίτες κατέβαλαν την ετήσια συνδρομή των 12 ευρώ, αποκτώντας το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στην επικείμενη διαδικασία», ενώ έλεγαν ακόμα ότι «στον αριθμό των ενεργών μελών, ο οποίος είναι αυξημένος σε σχέση με το 2021, περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός νέων μελών», καθώς και ότι «για το σύνολο των κομματικών θέσεων θα εκλεγούν 3.500 μέλη, μεταξύ των άνω των 7.200 υποψηφιοτήτων που έχουν κατατεθεί».

Από την άλλη πλευρά, όμως, «γαλάζια» στελέχη, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις σημειώνουν ότι το πραγματικό εσωκομματικό ενδιαφέρον για τις εκλογές αυτές είναι χαμηλό και ότι στις περισσότερες περιφέρειες υπάρχει ένα μόνο ψηφοδέλτιο, ενώ παλιότερα υπήρχαν έως και τρία.

Εσωκομματικές εκλογές ΝΔ – 1.200 κάλπες σε 233 σημεία

Τα μέλη μπορούν να ψηφίσουν 1.200 κάλπες που έχουν στηθεί σε 233 σημεία της επικράτειας, είτε ηλεκτρονικά. Περισσότερα από τα μισά μέλη ανήκουν στην πλέον δυναμική ηλικιακή ομάδα των 25-54 ετών, ενώ το 42% των μελών είναι γυναίκες.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σήμερα εκτός από κάποιες, λίγες, οργανώσεις όπου υπάρχουν περισσότερες των δύο υποψηφιοτήτων και ενδεχομένως θα χρειαστεί δεύτερος γύρος την Κυριακή 30 Νοεμβρίου.

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ψηφίσει στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ, στις 18:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Κάτω Πετραλώνων.

Τράπεζες
Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων

Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων

Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός δεν έχει τίποτα να πει για την βαρύτατη κακοποίηση των θεσμών και του κράτους δικαίου;
Σφοδρά πυρά 23.11.25

Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός δεν έχει τίποτα να πει για την βαρύτατη κακοποίηση των θεσμών και του κράτους δικαίου;

Ο κ. Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ανάρτηση του πρωθυπουργού αναφέρει ότι «κάνει εντύπωση η σιωπή του (...) για τις αποκαλύψεις στη δίκη των υποκλοπών»

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Επιχείρηση κατευνασμού των αγροτών – Από αύριο το «τυράκι» των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25

Μητσοτάκης: Επιχείρηση κατευνασμού των αγροτών – Από αύριο το «τυράκι» των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους

Στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, ο κ. Μητσοτάκης, θριαμβολογεί ότι θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα από ότι είχε προγραμματιστεί η καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στους αγρότες που βρίσκονται σε αγωνιστικό αναβρασμό με εμφανή στόχο να κατευνάσει τις αντιδράσεις τους

Σύνταξη
Σφυροκόπημα κομμάτων στην κυβέρνηση για την οικονομία – «Αναιμική ανάπτυξη, αύξηση φόρων, χαμένοι οι εργαζόμενοι»
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25

Σφυροκόπημα κομμάτων στην κυβέρνηση για την οικονομία – «Αναιμική ανάπτυξη, αύξηση φόρων, χαμένοι οι εργαζόμενοι»

Σφοδρή κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης, με αιχμή την οικονομία, άσκησαν οι Κώστας Τσουκαλάς (ΠΑΣΟΚ) και Γιώργος Γαβρήλος (ΣΥΡΙΖΑ) - «Η κυβέρνηση παρουσιάζει ότι έγινε ένα οικονομικό θαύμα» «βλέπουμε μια κοινωνία που το 20% ζει καλύτερα και το 80% χειρότερα»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Απελπιστική αποτυχία της κυβέρνησης – Παραμένουν κενά στα σχολεία
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25

ΠΑΣΟΚ: Απελπιστική αποτυχία της κυβέρνησης - Παραμένουν κενά στα σχολεία

«Έχουμε επανειλημμένα επισημάνει την απελπιστική αποτυχία της κυβέρνησης να στελεχώσει πλήρως τα σχολεία καλύπτοντας τις κενές θέσεις εκπαιδευτικών» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.

Σύνταξη
Δ. Κουτσούμπας: Η Οκτωβριανή Επανάσταση συγκλόνισε τον κόσμο – Δεν υποχωρούμε μέχρι να ολοκληρώσουμε το έργο
Εκδήλωση στον Περισσό 22.11.25

Δ. Κουτσούμπας: Η Οκτωβριανή Επανάσταση συγκλόνισε τον κόσμο – Δεν υποχωρούμε μέχρι να ολοκληρώσουμε το έργο

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε ότι οι ιδέες που γέννησαν την Οκτωβριανή Επανάσταση, παρά την επιχείρηση συκοφάντησης τους, «είναι πιο επίκαιρες από ποτέ και επιβεβαιώνονται κάθε μέρα και περισσότερο».

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Στόχος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ είναι να δώσει προοπτική στη νέα γενιά
Στην Πάτρα 22.11.25

Ανδρουλάκης: Στόχος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ είναι να δώσει προοπτική στη νέα γενιά

Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι να δώσει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι, τη στέγαση, τις εργασιακές συνθήκες και την εκπαίδευση, είπε ο Νίκος Ανδουλάκης.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση λειτούργησε από την αρχή ως ένα καθεστώς ανοχής στην ανομία
Χωροφυλακίστικη αντίληψη 22.11.25

Τσουκαλάς: Οι χθεσινές αποκαλύψεις για τις υποκλοπές δείχνουν ότι η κυβέρνηση λειτουργεί ως καθεστώς ανοχής στην ανομία

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε στις αποκαλυπτικές μαρτυρίες στην υπόθεση των υποκλοπών που αποδεικνύουν, όπως είπε, ότι από την αρχή η κυβέρνηση λειτούργησε ως ένα καθεστώς ανοχής στην ανομία

Σύνταξη
«Τάση Δημητριάδη» στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ;
Παρασκήνιο 22.11.25

«Τάση Δημητριάδη» στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ;

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης όχι μόνο δεν έμεινε εκτός του νεοδημοκρατικού παρασκηνίου, μετά το σκάνδαλο των υποκλοπών, αλλά πυκνώνει την εσωκομματική δραστηριότητά του και, σύμφωνα με «γαλάζιες» φωνές, εμφανίζεται έτοιμος να διεκδικήσει την αύξηση της επιρροής του στις εσωκομματικές εκλογές της Κυριακής.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μαρινάκης: Κατηγορεί την αντιπολίτευση για «φαρισαϊσμό» – Τι είπε για Βάρρα και Βορίδη
Πολιτική Γραμματεία 22.11.25

Για «φαρισαϊσμό» κατηγορεί την αντιπολίτευση ο Μαρινάκης σε σχέση με τον «Φραπέ» - Τι είπε για Βάρρα και Βορίδη

Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για «φαρισαϊσμό» σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση είναι δύο βήματα μπροστά στην εξιχνίαση της υπόθεσης

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Πάνω από 70% ζητά αλλαγή κυβέρνησης – Μόλις 6% ζει άνετα και αποταμιεύει
Πρόθεση ψήφου 22.11.25

Νέα δημοσκόπηση: Πάνω από 70% ζητά αλλαγή κυβέρνησης - Μόλις 6% δηλώνει ότι ζει άνετα και αποταμιεύει

Απαισιοδοξία και αβεβαιότητα αισθάνεται η συντριπτική πλειοψηφία για την πολιτική και οικονομική κατάσταση της χώρας, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση - Τα ποσοστά των κομμάτων

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η ελληνική περιφέρεια δεν μπορεί να ερημώσει – Εθνική προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ η αναγέννησή της
Μέσω Tik Tok 22.11.25

Μήνυμα Ανδρουλάκη: Η ελληνική περιφέρεια δεν μπορεί να ερημώσει - Εθνική προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ η αναγέννησή της

«Σήμερα στην ελληνική ύπαιθρο υπάρχει μια αγωνία που δεν μπορούμε να προσποιούμαστε ότι δεν βλέπουμε», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης και παρουσίασε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την περιφέρεια

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κοινή εμφάνιση Ανδρουλάκη, Παπανδρέου, Γερουλάνου και το «Colpo Grosso» στη Δυτική Ελλάδα
Πολιτική Γραμματεία 22.11.25

ΠΑΣΟΚ: Η κοινή εμφάνιση Ανδρουλάκη, Παπανδρέου, Γερουλάνου και το «Colpo Grosso» στη Δυτική Ελλάδα

Την Κυριακή η 8η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ στην Πάτρα-Παρόντες Νίκος Ανδρουλάκης, Γιώργος Παπανδρέου και Παύλος Γερουλάνος

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τσίπρας: «Μύθοι και Αλήθειες» για το κόστος της διαπραγμάτευσης – «Η αριθμητική της πολιτικής εμπάθειας» και η αλήθεια
Προδημοσίευση «Ιθάκη» 22.11.25

Τσίπρας: «Μύθοι και Αλήθειες» για το κόστος της διαπραγμάτευσης – «Η αριθμητική της πολιτικής εμπάθειας» και η αλήθεια

Κόστισε τελικά η διαπραγμάτευση του ΣΥΡΙΖΑ 100 δισ. στην Ελλάδα; Ο Αλέξης Τσίπρας διαλύει τους μύθους διαβάζοντας το κεφάλαιο με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Μύθοι και Αλήθειες» από το βιβλίο «Ιθάκη» που κυκλοφορεί στις 24 Νοεμβρίου. «Οι θυσίες του λαού μας δεν πήγαν χαμένες, όπως με τα προηγούμενα προγράμματα» τονίζει και συνιστά σε όσους ασκούν κριτική να μην είναι σαν τους λωτοφάγους και να μην ξεχνούν ότι εκείνοι έριξαν τη χώρα στον Καιάδα.

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Η μαρτυρία Τρίμπαλη και το άπλετο φως που υποσχέθηκε η κυβέρνηση αλλά αποδείχθηκε βαθύ σκοτάδι
Πολιτική Γραμματεία 22.11.25

Δίκη υποκλοπών: Η μαρτυρία Τρίμπαλη και το άπλετο φως που υποσχέθηκε η κυβέρνηση αλλά αποδείχθηκε βαθύ σκοτάδι

Η κατάθεση του πρώην νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας Κρίκελ, Σταμάτη Τρίμπαλη, εκθέτει σε μεγάλο βαθμό την κυβέρνηση. Τα στοιχεία σε κάθε σημείο της έρευνας του σκανδάλου που δείχνουν άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ανασχηματισμό μετά τις γιορτές βλέπουν στην κυβέρνηση
Πολιτική 22.11.25

Ανασχηματισμό μετά τις γιορτές βλέπουν στην κυβέρνηση

Οι πρωθυπουργικοί σχεδιασμοί για τον χρόνο και το περιεχόμενο του ανασχηματισμού, που θεωρείται δεδομένος, αλλά και για το θέμα των εκλογών, με φόντο τη δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ουκρανία: Όλα τα μάτια στη Γενεύη – Ευρωπαίοι, Ουκρανοί και αξιωματούχοι των ΗΠΑ συζητούν για το σχέδιο Τραμπ
Ξεκίνησαν οι διαβουλεύσεις 23.11.25

Όλα τα μάτια στη Γενεύη - Ευρωπαίοι, Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι συζητούν για το σχέδιο Τραμπ

Ξεκίνησαν οι διπλωματικές συζητήσεις στη Γενεύη - Το σχέδιο συνέταξαν οι απεσταλμένοι των Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν - Διορία ΗΠΑ σε Ουκρανία να το αποδεχθεί μέχρι τις 27 Νοεμβρίου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός δεν έχει τίποτα να πει για την βαρύτατη κακοποίηση των θεσμών και του κράτους δικαίου;
Σφοδρά πυρά 23.11.25

Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός δεν έχει τίποτα να πει για την βαρύτατη κακοποίηση των θεσμών και του κράτους δικαίου;

Ο κ. Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ανάρτηση του πρωθυπουργού αναφέρει ότι «κάνει εντύπωση η σιωπή του (...) για τις αποκαλύψεις στη δίκη των υποκλοπών»

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Επιχείρηση κατευνασμού των αγροτών – Από αύριο το «τυράκι» των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25

Μητσοτάκης: Επιχείρηση κατευνασμού των αγροτών – Από αύριο το «τυράκι» των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους

Στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, ο κ. Μητσοτάκης, θριαμβολογεί ότι θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα από ότι είχε προγραμματιστεί η καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στους αγρότες που βρίσκονται σε αγωνιστικό αναβρασμό με εμφανή στόχο να κατευνάσει τις αντιδράσεις τους

Σύνταξη
Έρχεται κακοκαιρία σε όλη τη χώρα – Βροχές, καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις άνεμοι
Ανάρτηση Τσατραφύλλια 23.11.25

Έρχεται κακοκαιρία σε όλη τη χώρα - Βροχές, καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις άνεμοι

Τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν σοβαρή κακοκαιρία σε όλη την επικράτεια - Μικρή πτώση της θερμοκρασίας αλλά «μην περιμένετε να έρθουν κρύα» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας

Σύνταξη
Σφυροκόπημα κομμάτων στην κυβέρνηση για την οικονομία – «Αναιμική ανάπτυξη, αύξηση φόρων, χαμένοι οι εργαζόμενοι»
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25

Σφυροκόπημα κομμάτων στην κυβέρνηση για την οικονομία – «Αναιμική ανάπτυξη, αύξηση φόρων, χαμένοι οι εργαζόμενοι»

Σφοδρή κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης, με αιχμή την οικονομία, άσκησαν οι Κώστας Τσουκαλάς (ΠΑΣΟΚ) και Γιώργος Γαβρήλος (ΣΥΡΙΖΑ) - «Η κυβέρνηση παρουσιάζει ότι έγινε ένα οικονομικό θαύμα» «βλέπουμε μια κοινωνία που το 20% ζει καλύτερα και το 80% χειρότερα»

Σύνταξη
Εργασία: Μύθος ότι η Gen Z αποτυγχάνει – Στους εργοδότες είναι το πρόβλημα
Οικονομία 23.11.25

Μύθος ότι η Gen Z αποτυγχάνει στην εργασία - Το πρόβλημα το έχουν τελικά οι εργοδότες

Η Gen Z δεν αποτυγχάνει να προσαρμοστεί. Ο σύγχρονος χώρος εργασίας την απογοητεύει. Οι εργοδότες είναι εκείνοι που θα πρέπει να τους βοηθήσουν να μάθουν να εργάζονται  

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ο αλγόριθμος σκοτώνει τη φαντασία – Γιατί πνιγόμαστε στην κουλτούρα της «σαβούρας»;
Blank Space 23.11.25

Ο αλγόριθμος σκοτώνει τη φαντασία – Γιατί πνιγόμαστε στην κουλτούρα της «σαβούρας»;

Περισσότερα τραγούδια, περισσότερες σειρές, περισσότερες τάσεις—και όμως λιγότερη ουσιαστική δημιουργία. Η κουλτούρα των αλγορίθμων και της αγοράς ευνοεί τον όγκο, την προβολή και τον θόρυβο, ενώ η πραγματική πρωτοτυπία χάνεται

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
AI: Οι Έλληνες πρωταγωνιστούν στη χρήση της στην Ευρώπη – Ένας στους τρεις ζητά οικονομικές συμβουλές
Έκθεση 23.11.25

Οι Έλληνες πρωταγωνιστούν στη χρήση AI στην Ευρώπη - Ένας στους τρεις ζητά οικονομικές συμβουλές

Η νέα Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών δείχνει ότι οι Έλληνες υιοθετούν την AI ταχύτερα από τους Ευρωπαίους, συμβουλευόμενοι τα εργαλεία της και για θέματα οικονομικής διαχείρισης και οφειλών

Σύνταξη
Ανησυχητικά στοιχεία για το email phishing – Τεράστιες ζημιές σε επιχειρήσεις, πώς θα προστατευτούν
Τεχνολογία 23.11.25

Ανησυχητικά στοιχεία για το email phishing – Τεράστιες ζημιές σε επιχειρήσεις, πώς θα προστατευτούν

Τα ανησυχητικά στοιχεία για το phishing, δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να σχεδιάσουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική προστασίας των emails τους.

Σύνταξη
Best Cities: Οι 20 κορυφαίοι προορισμοί για διαμονή ή ταξίδι αναψυχής – Η έκπληξη της λίστας
Έρευνα 23.11.25

Οι 20 κορυφαίοι προορισμοί για διαμονή ή ταξίδι αναψυχής - Η έκπληξη της λίστας Best Cities

Ποιες πολύ δημοφιλείς πόλεις δεν κατάφεραν καν να μπουν στην εικοσάδα των Best Cities - Σταθερά στη λίστα η Ευρώπη - Ποιότητα ζωής, ελκυστικότητα και ευημερία, οι παράγοντες που εξετάζονται

Σύνταξη
