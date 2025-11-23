Σε εξέλιξη οι εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ

Σε εξέλιξη είναι οι εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ, για την εκλογή προέδρων ΔΕΕΠ/ΔΗΜΤΟ αλλά και 1.000 συνέδρων για το επικείμενο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι κάλπες άνοιξαν στις 8 το πρωί της Κυριακής και θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα. Τις ίδιες ώρες διεξάγεται και η ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Εσωκομματικές εκλογές ΝΔ – Η επιδίωξη του Μαξίμου

Στο Μαξίμου επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις εσωκομματικές εκλογές προκειμένου – όπως έχει γράψει το in – να ζεστάνουν τον κομματικό μηχανισμό, ειδικά σε μια περίοδο που καταγράφονται σοβαρές αποστάσεις μεταξύ κυβερνητικού κέντρου και «γαλάζιων» στελεχών.

Σε αυτό το πλαίσιο πηγές της Πειραιώς έκαναν λόγο για «εντυπωσιακή συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία εγγραφής και κατάθεσης υποψηφιοτήτων», αναφέροντας ότι «122.546 πολίτες κατέβαλαν την ετήσια συνδρομή των 12 ευρώ, αποκτώντας το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στην επικείμενη διαδικασία», ενώ έλεγαν ακόμα ότι «στον αριθμό των ενεργών μελών, ο οποίος είναι αυξημένος σε σχέση με το 2021, περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός νέων μελών», καθώς και ότι «για το σύνολο των κομματικών θέσεων θα εκλεγούν 3.500 μέλη, μεταξύ των άνω των 7.200 υποψηφιοτήτων που έχουν κατατεθεί».

Από την άλλη πλευρά, όμως, «γαλάζια» στελέχη, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις σημειώνουν ότι το πραγματικό εσωκομματικό ενδιαφέρον για τις εκλογές αυτές είναι χαμηλό και ότι στις περισσότερες περιφέρειες υπάρχει ένα μόνο ψηφοδέλτιο, ενώ παλιότερα υπήρχαν έως και τρία.

Εσωκομματικές εκλογές ΝΔ – 1.200 κάλπες σε 233 σημεία

Τα μέλη μπορούν να ψηφίσουν 1.200 κάλπες που έχουν στηθεί σε 233 σημεία της επικράτειας, είτε ηλεκτρονικά. Περισσότερα από τα μισά μέλη ανήκουν στην πλέον δυναμική ηλικιακή ομάδα των 25-54 ετών, ενώ το 42% των μελών είναι γυναίκες.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σήμερα εκτός από κάποιες, λίγες, οργανώσεις όπου υπάρχουν περισσότερες των δύο υποψηφιοτήτων και ενδεχομένως θα χρειαστεί δεύτερος γύρος την Κυριακή 30 Νοεμβρίου.

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ψηφίσει στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ, στις 18:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Κάτω Πετραλώνων.