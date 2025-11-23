Ηράκλειο Κρήτης: 41χρονος έχασε τη ζωή του παίζοντας ρακέτες στην παραλία
Στην παραλία υπήρχε κόσμος λόγω των καλών καιρικών συνθηκών και κανένας δε μπορούσε να πιστέψει αυτό που συνέβη στον άτυχο 41χρονο
Ένας 41χρονος από το Ηράκλειο Κρήτης έχασε αιφνίδια τη ζωή του το απόγευμα της Κυριακής, 23 Νοεμβρίου, παίζοντας ρακέτες σε παραλία του Καρτερού.
Συγκεκριμένα γύρω στις 16:00, o 41χρονος ένιωσε αδιαθεσία καθώς έπαιζε ρακέτες στις εγκαταστάσεις του πρώην ΑΚΤΗ στην Αμνισσό και κάθισε σε μια καρέκλα. Σύμφωνα με το patris.gr, αφού πήρε ανάσες, σηκώθηκε και πήγε στα ντους για να ρίξει νερό στο πρόσωπό του, όπου και κατέρρευσε.
Δεν πρόλαβε να επέμβει το ΕΚΑΒ
Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφθασε στο σημείο, δεν πρόλαβε να επέμβει καθώς ο 41χρονος είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.
Στην παραλία υπήρχε κόσμος λόγω των καλών καιρικών συνθηκών και κανένας δε μπορούσε να πιστέψει αυτό που συνέβη στον άτυχο 41χρονο.
