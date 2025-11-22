Σύνοδος κορυφής Πούτιν-Τραμπ – «Είναι στην ημερήσια διάταξη», λέει Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών

Η πιθανότητα να πραγματοποιηθεί ακόμη μία σύνοδος κορυφής μεταξύ του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, και του Αμερικανού ομολόγου του, Ντόναλντ Τραμπ, είναι στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με ανώτερο Ρώσο διπλωμάτη.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Ριαμπκόφ, σε συνέντευξή του στο ρωσικό κρατικό περιοδικό «Διεθνείς Σχέσεις», είπε: «Δεν θα απέκλεια τίποτα».

Η συνέντευξη δημοσιεύθηκε το Σάββατο. Ο Σεργκέι Ριαμπκόφ υποστήριξε ότι «συνεχίζεται η αναζήτηση ενός τρόπου για να προχωρήσουμε». Και πως οι επαφές μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχουν ανασταλεί. Είπε ότι τα κανάλια διαλόγου συνέχισαν να λειτουργούν.

Η προηγούμενη σύνοδος κορυφής Πούτιν-Τραμπ πραγματοποιήθηκε στην Αλάσκα τον Αύγουστο και είχε κυρίως αντικείμενο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ωστόσο, παρά τις αρχικά περί του αντιθέτου δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, οι πρόεδροι ΗΠΑ και Ρωσίας δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε καμία συμφωνία.

Επίσης, το σχέδιο για συνάντηση στη Βουδαπέστη ανεστάλη επ’ αόριστον.

Ο Σεργκέι Ριαμπκόφ είπε επίσης: «Εργαζόμαστε σε συνεχή βάση. Έχουμε καθιερωμένες μορφές και κανάλια. Δεν είναι όλα αυτά τα κανάλια ορατά ή ακουστά, δεν χρειάζεται να συζητηθούν όλα δημόσια. Ωστόσο, το γεγονός παραμένει ότι όλα λειτουργούν κανονικά».

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών είπε επίσης ότι η πρόοδος στην καθιέρωση διαλόγου μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ ήταν «εντυπωσιακή».

Τριμερής σύνοδος κορυφής με Κίνα

Ο Σεργκέι Ριαμπκόφ αναφέρθηκε επίσης στο ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί σύνοδος κορυφής με την Κίνα και τις ΗΠΑ και αντικείμενο την «πυρηνική σταθερότητα». Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας η Μόσχα δεν σκοπεύει να πιέσει το Πεκίνο προς αυτή την κατεύθυνση.

«Δεν έχουμε καμία ερώτηση για την Κίνα σχετικά με τον έλεγχο των όπλων και τη στρατηγική σταθερότητα», δήλωσε. Είπε επίσης ότι η Ρωσία δεν έχει λάβει καμία επίσημη πρόταση από τις ΗΠΑ σχετικά με μια τέτοια συνάντηση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει εκφράσει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή της Κίνας στις προσπάθειες μείωσης των πυρηνικών όπλων μαζί με τη Ρωσία.

Τον περασμένο μήνα, δήλωσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε θέσει το ενδεχόμενο διμερούς πυρηνικής αποκλιμάκωσης και ότι η Κίνα θα μπορούσε να προστεθεί σε αυτήν την προσπάθεια.