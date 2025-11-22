newspaper
ΠΑΣΟΚ: Η Ήπειρος βιώνει την κατάρρευση της επιφανειακής πολιτικης των υποσχέσεων
Επικαιρότητα 22 Νοεμβρίου 2025 | 18:28

ΠΑΣΟΚ: Η Ήπειρος βιώνει την κατάρρευση της επιφανειακής πολιτικης των υποσχέσεων

Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Σπυρόπουλος υπογράμμισε ότι η ΝΔ με την πολιτική της οδήγησε σε καταστροφή τις παραγωγικές δομές και τις υποδομές.

Σύνταξη
Την Ήπειρο που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία επισκέφθηκε ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος.

«Βρέθηκα σήμερα στην Ήπειρο, στην Φιλιππιάδα, η οποία μετα τις πυρκαγιές έμεινε ανοχύρωτη και απροστάτευτη απέναντι και στα πλημμυρικά φαινόμενα. Όποιος βρίσκεται στην Ήπειρο αυτές τις ημέρες βιώνει την κατάρρευση της επιφανειακής πολιτικης των υποσχέσεων και της επικοινωνιακής διαχείρισης, μπροστά στην πραγματικότητα των καταστροφών των παραγωγικών δομών και των κρίσιμων υποδομών» υπογράμμισε ο κ. Σπυρόπουλος.

Καμία ενέργεια μετά τις φωτιές

Σύμφωνα με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, «κυβέρνηση και Περιφερεια είχαν αρκετούς μήνες μετά το καταστροφικο πέρασμα των πυρκαγιών του καλοκαιριού για να προετοιμάσουν και να οχυρώσουν τις εκτεθειμένες σε κίνδυνο πλημμυρών περιοχές, με ειδικά εργα αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας».

«Αντι αυτού, αδιαφόρησαν πλήρως, δεν πραγματοποίησαν ουτε μια σύσκεψη, δεν παρουσίασαν ουτε μισό σχέδιο δράσης με αποτέλεσμα σήμερα οι πολίτες και οι περιουσίες τους, οι βασικές υποδομές και οι παραγωγικοί και επιχειρηματικοί κλάδοι, ειδικά του πρωτογενούς τομέα και της κτηνοτροφίας να βιώνουν τις συνέπειες. Εκ του αποτελέσματος, κενή περιεχομένου η επίσκεψη του αρμόδιου υφυπουργου κ. Κατσαφάδου σε Φιλιππιάδα και Άρτα» πρόσθεσε ο Ανδρέας Σπυρόπουλος.

Όπως τόνισε «απαιτείται άμεσα, έστω και κατόπιν εορτής, ο συντονισμός υπουργείων και περιφέρειας ώστε να μπορέσουν να παρουσιάσουν προς την τοπική αυτοδιοικηση, τους κατοίκους και τους παραγωγούς, ένα σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης και άμεσης αποκατάστασης των ζημιών και της παραγωγικής αλυσίδας της περιοχής», προκειμένου οι πληγείσες περιοχές να ενταχθούν σε ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία όπως αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές για να μην χαθεί κι άλλος χρόνος από τη γρήγορη επούλωση των πληγων και καταβολή των αποζημιώσεων.

World
Morgan Stanley: Τράπεζες και utilities θα ξεχωρίσουν στην Ευρώπη το 2026

Morgan Stanley: Τράπεζες και utilities θα ξεχωρίσουν στην Ευρώπη το 2026

World
EssilorLuxottica: Eξετάζει την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού 5%-10% στην Giorgio Armani

EssilorLuxottica: Eξετάζει την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού 5%-10% στην Giorgio Armani

