magazin
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Οι νεότερες μητέρες νιώθουν ότι δεν έχουν αυτοπεποίθηση – Ποιοι είναι οι λόγοι
Woman 22 Νοεμβρίου 2025 | 08:00

Οι νεότερες μητέρες νιώθουν ότι δεν έχουν αυτοπεποίθηση – Ποιοι είναι οι λόγοι

Οι Gen Z μητέρες εμφανίζουν τη χαμηλότερη αυτοπεποίθηση όχι επειδή υστερούν, αλλά επειδή γίνονται γονείς την ώρα που η ζωή τους δεν έχει ακόμη σταθεροποιηθεί.

Αλεξάνδρα Τάνκα
ΕπιμέλειαΑλεξάνδρα Τάνκα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πόνος στη μέση και την πλάτη: Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία

Πόνος στη μέση και την πλάτη: Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία

Spotlight

Οι νεότερες μητέρες συχνά νιώθουν ότι δεν έχουν αρκετή αυτοπεποίθηση. Όχι επειδή δεν τα καταφέρνουν, αλλά επειδή καλούνται να μεγαλώσουν ένα παιδί πριν η δική τους ζωή σταθεροποιηθεί. Δουλειά, χρήματα, σχέσεις, ρουτίνες και στήριξη βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Έτσι, η αβεβαιότητα που νιώθουν δεν είναι προσωπικό λάθος, αλλά το αποτέλεσμα των συνθηκών γύρω τους. Και αξίζουν να το αναγνωρίσουμε αυτό.

Γιατί δεν νιώθουν αυτοπεποίθηση;

Η έκθεση Motherly’s 2025 State of Motherhood Report αποκαλύπτει κάτι που πιθανότατα είχες νιώσει πριν καν δεις τα στοιχεία: οι μαμάδες της Gen Z εμφανίζουν τα χαμηλότερα επίπεδα αυτοπεποίθησης στην ανατροφή των παιδιών τους και συχνά δηλώνουν ότι αισθάνονται αποσταθεροποιημένες, αβέβαιες ή ότι η υπόλοιπη ζωή τους δεν έχει ακόμη προσαρμοστεί στο βάρος της μητρότητας. Αν αυτό σου ακούγεται οικείο, δεν είσαι η μόνη.

Με άλλα λόγια: το σύστημα τις αφήνει εκτεθειμένες, όχι η δική τους επάρκεια.

Όμως υπάρχει και μια άλλη αλήθεια: η χαμηλή αυτοπεποίθηση δεν σημαίνει ότι κάνουν κάτι λάθος. Αντικατοπτρίζει απλώς τη φάση ζωής στην οποία βρίσκονται. Γίνονται μητέρες την ίδια στιγμή που χτίζουν καριέρα, κοινότητα, ρουτίνες, ταυτότητα και σύστημα στήριξης.

Οι μαμάδες της Gen Z εμφανίζουν τα χαμηλότερα επίπεδα αυτοπεποίθησης στην ανατροφή των παιδιών τους

Η κρυφή ιστορία πίσω από την αυτοπεποίθηση των Gen Z μαμάδων

Οι μητέρες της Gen Z βρίσκονται σε ένα στάδιο ζωής όπου όλα είναι ακόμη υπό διαμόρφωση. Καριέρες, σχέσεις, λύσεις φροντίδας παιδιού, οικονομική σταθερότητα, ταυτότητα, κοινότητα – όλα βρίσκονται σε κίνηση. Παλαιότερες γενιές είχαν χρόνο να εδραιώσουν ρουτίνες και δίκτυα στήριξης προτού αποκτήσουν παιδί. Οι Gen Z μαμάδες τα οικοδομούν αυτά ενώ μεγαλώνουν ένα μωρό.

Η φετινή έρευνα της Motherly δείχνει ότι πολλές Gen Z μητέρες αισθάνονται ότι δεν πατούν γερά στα πόδια τους. Έχουν συχνότερα ασταθείς ή περιστασιακές δουλειές, μικρότερα δίκτυα στήριξης, χαμηλότερο εισόδημα και περιορισμένη πρόσβαση σε φροντίδα παιδιού. Συχνά γίνονται μητέρες μέσα σε νέες σχέσεις ή σε προσωπικές συνθήκες που δεν έχουν προλάβει να σταθεροποιηθούν. Όταν τα πάντα γύρω σου μετακινούνται, η αυτοπεποίθηση εύκολα κλονίζεται.

Η έρευνα επιβεβαιώνει αυτή τη σχέση. Η αυτοπεποίθηση των μητέρων συνδέεται στενά με την κοινωνική υποστήριξη, τη συναισθηματική σταθερότητα και τις προβλέψιμες ρουτίνες. Όταν αυτά τα στοιχεία βρίσκονται ακόμη υπό κατασκευή, η αμφιβολία αυξάνεται. Μάλιστα, μελέτη σε πρωτογενείς μητέρες έξι εβδομάδες μετά τον τοκετό έδειξε ότι μεγαλύτερη κοινωνική στήριξη συνδέεται με υψηλότερη αυτοπεποίθηση και μειωμένα συμπτώματα κατάθλιψης. Με άλλα λόγια: το σύστημα τις αφήνει εκτεθειμένες, όχι η δική τους επάρκεια.

Δεν σημαίνει αποτυχία

Όταν μια μητέρα της Gen Z λέει «δεν ξέρω ακόμα τι κάνω», δεν αποκαλύπτει ανικανότητα. Περιγράφει την απολύτως φυσιολογική εμπειρία του να γίνεσαι γονιός χωρίς να υπάρχει γύρω σου ένα σταθερό, έτοιμο υπόβαθρο.

Γι’ αυτό η χαμηλή αυτοπεποίθηση έχει νόημα. Δεν αντικατοπτρίζει ικανότητα, αλλά συγκυρία. Και δείχνει μια γενιά που έχει υψηλή αυτογνωσία και μπορεί να ονομάζει με ακρίβεια αυτά που της λείπουν: σταθερότητα, κοινότητα, ταυτότητα, στήριξη, σαφήνεια.

Παράλληλα, οι Gen Z μιλούν ανοιχτά για την ψυχική υγεία. Κι αυτό αποτελεί δύναμη. Η έρευνα δείχνει ότι οι μητέρες που αναγνωρίζουν τις συναισθηματικές τους ανάγκες και ζητούν βοήθεια προσαρμόζονται γρηγορότερα και οικοδομούν αυτοπεποίθηση με πιο σταθερό ρυθμό.

Όταν μια μητέρα της Gen Z λέει «δεν ξέρω ακόμα τι κάνω», δεν αποκαλύπτει ανικανότητα. Περιγράφει την απολύτως φυσιολογική εμπειρία του να γίνεσαι γονιός χωρίς να υπάρχει γύρω σου ένα σταθερό, έτοιμο υπόβαθρο.

Χτίζουν τη μητρότητα την ίδια στιγμή που χτίζουν τον εαυτό τους

Πλοηγούνται σε μια μοναδικά δύσκολη περίοδο. Μαθαίνουν να είναι μητέρες ενώ ταυτόχρονα χτίζουν τη ζωή τους. Αυτό απαιτεί θάρρος, ανθεκτικότητα και δημιουργικότητα. Και σημαίνει ότι η αυτοπεποίθηση ανεβαίνει πιο αργά στην αρχή, αλλά σταθεροποιείται ουσιαστικά με τον χρόνο.

Ο λόγος που οι Gen Z μητέρες νιώθουν λιγότερη βεβαιότητα δεν είναι γιατί είναι λιγότερο ικανές. Είναι γιατί χτίζουν θεμέλια σε πολλαπλά επίπεδα την ίδια στιγμή. Κι αυτό χρειάζεται χρόνο.

Η ουσία είναι απλή: οι Gen Z μαμάδες δεν μένουν πίσω. Βρίσκονται στην αρχή μιας διαδρομής που θα δυναμώνει και θα σταθεροποιείται χρόνο με τον χρόνο. Και δικαιούνται υποστήριξη, κατανόηση και κοινότητα σε κάθε βήμα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι δύο εξελίξεις που ανεβάζουν το θερμόμετρο του rebalancing

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι δύο εξελίξεις που ανεβάζουν το θερμόμετρο του rebalancing

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πόνος στη μέση και την πλάτη: Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία

Πόνος στη μέση και την πλάτη: Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Προϋπολογισμός 2026: Οι τρεις μεγάλες αβεβαιότητες

Προϋπολογισμός 2026: Οι τρεις μεγάλες αβεβαιότητες

inWellness
Που κρύβεται η μακροζωία;
Μελέτη 22.11.25

Που κρύβεται η μακροζωία;

Πόσες πιθανότητες υπάρχουν η μακροζωία να κρύβεται μέσα μας; Περισσότερες από όσες νομίζαμε, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η επιτυχία, η αίρεση και ο γάμος με τον πρώην νεοναζί: Μέσα στη χαοτική ζωή της Άλισον Μακ
Απίστευτα πράγματα 22.11.25

Η επιτυχία, η αίρεση και ο γάμος με τον πρώην νεοναζί: Μέσα στη χαοτική ζωή της Άλισον Μακ

Στα 20 της ήταν ήδη σταρ της μικρής οθόνης και της σειράς Smallville. Μια 15ετία αργότερα δήλωνε ένοχη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Αυτή είναι η χαοτική ζωή της Άλισον Μακ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πουλήθηκε σχεδόν 1 εκατ. δολάρια το αρχείο που κρύβει το άλυτο μήνυμα του θρυλικού γλυπτού της CIA
Kryptos 22.11.25

Πουλήθηκε σχεδόν 1 εκατ. δολάρια το αρχείο που κρύβει το άλυτο μήνυμα του θρυλικού γλυπτού της CIA

Το αρχείο του Τζιμ Σάνμπορν, δημιουργού του κρυπτογλυπτού Kryptos στα κεντρικά της CIA, πουλήθηκε σε ανώνυμο αγοραστή σχεδόν έναντι 1 εκατ. δολαρίων, μαζί με πρόσβαση στα κλειδιά για το άλυτο μήνυμα K4

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Που κρύβεται η μακροζωία;
Μελέτη 22.11.25

Που κρύβεται η μακροζωία;

Πόσες πιθανότητες υπάρχουν η μακροζωία να κρύβεται μέσα μας; Περισσότερες από όσες νομίζαμε, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Σύνταξη
Μυστικός ελαιοπαραγωγικός «γίγαντας» της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας βρέθηκε θαμμένος στην Τυνησία
Africa Nova 22.11.25

Μυστικός ελαιοπαραγωγικός «γίγαντας» της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας βρέθηκε θαμμένος στην Τυνησία

Ένα εντυπωσιακό συγκρότημα παραγωγής ελαιόλαδου ρωμαϊκής εποχής αποκαλύφθηκε στην Κασσερίν της Τυνησίας, με τον μεγαλύτερο γνωστό ελαιόμυλο της χώρας και έναν από τους μεγαλύτερους στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευρωπαϊκή πόλη θα φιλοξενήσει μια φαντασμαγορική όπερα που θυμίζει νησί της Μεσογείου
Αμβούργο 21.11.25

Ευρωπαϊκή πόλη θα φιλοξενήσει μια φαντασμαγορική όπερα που θυμίζει νησί της Μεσογείου

Ο Δανός αρχιτέκτονας Bjarke Ingels, περιγράφει στο Designboom τα σχέδια για την νέα όπερα ως «ένα τοπίο ομόκεντρων βεραντών», που δημιουργεί το οπτικό εφέ κυμάτων στην επιφάνεια του νερού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπορεί η επαφή με την τέχνη να ανακουφίσει τα άτομα που έχουν διαγνωσθεί με Πάρκινσον;
«Ντοπαμίνη» 21.11.25

Μπορεί η επαφή με την τέχνη να ανακουφίσει τα άτομα που έχουν διαγνωσθεί με Πάρκινσον;

Το Rijksmuseum συμμετέχει σε μια νέα επιστημονική έρευνα, η οποία θα εξετάσει ενδελεχώς αν και με ποιον τρόπο η επαφή με την τέχνη μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν διαγνωσθεί με Πάρκινσον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δάκρυα και Wakanda Forever: Ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας, πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του
Το άξιζε 21.11.25

Δάκρυα και Wakanda Forever: Ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας, πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του

Σε μια συγκινητική εκδήλωση, ο Black Panther Τσάντγουικ Μπόουζμαν τιμήθηκε μετά θάνατον, αποκτώντας το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Νικ Κέιβ βρήκε την «απόλυτη ευτυχία» ένα ξημέρωμα, πλάι στη λίμνη, ακούγοντας πάπιες και το νέο άλμπουμ των Geese
Getting Killed 21.11.25

Ο Νικ Κέιβ βρήκε την «απόλυτη ευτυχία» ένα ξημέρωμα, πλάι στη λίμνη, ακούγοντας πάπιες και το νέο άλμπουμ των Geese

Ο Νικ Κέιβ αποκάλυψε ότι το νέο άλμπουμ των Geese, «Getting Killed», του προκάλεσε «απόλυτη ευτυχία», περιγράφοντας στο The Red Hand Files πώς η μουσική της μπάντας διέλυσε την πρωινή του ανησυχία κατά τη διάρκεια μιας βόλτας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πλαστά έγγραφα και MI5: Nέο βιβλίο επανεξετάζει τη συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο BBC που σόκαρε τον κόσμο
Panorama 21.11.25

Πλαστά έγγραφα και MI5: Nέο βιβλίο επανεξετάζει τη συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο BBC που σόκαρε τον κόσμο

Το νέο βιβλίο με τίτλο «Dianarama» αποκαλύπτει ότι η συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα βασίστηκε σε πλαστογραφημένα έγγραφα που υπονοούσαν εμπλοκή της MI5, με το BBC να κατηγορείται για λανθασμένο χειρισμό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τραμπ εναντίον Κίμελ: Νέα επίθεση στον παρουσιαστή και στο ABC για την υπόθεση Έπσταϊν
Culture Live 21.11.25

Τραμπ εναντίον Κίμελ: Νέα επίθεση στον παρουσιαστή και στο ABC για την υπόθεση Έπσταϊν

Ο Τραμπ ζητά από το ABC να «κόψει» τον Τζίμι Κίμελ μετά τον καυστικό μονόλογο για τον Έπσταϊν, ενώ το γραφείο Τύπου του Λευκού Οίκου εξαπολύει νέα επίθεση στο δίκτυο με σειρά κατηγοριών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ – Η φωτογραφία από το δωμάτιο του μοτέλ του
Καταγραφή της ιστορίας 21.11.25

Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ – Η φωτογραφία από το δωμάτιο του μοτέλ του

Ο αείμνηστος Αμερικανός φωτογράφος Στιβ Σαπίρο αφηγείται τις ιστορίες πίσω από πολλές από τις εμβληματικές του φωτογραφίες στο νέο ντοκιμαντέρ «Steve Schapiro: Being Everywhere» -τι είδε όταν έφτασε στο Μέμφις αμέσως μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η επιτυχία, η αίρεση και ο γάμος με τον πρώην νεοναζί: Μέσα στη χαοτική ζωή της Άλισον Μακ
Απίστευτα πράγματα 22.11.25

Η επιτυχία, η αίρεση και ο γάμος με τον πρώην νεοναζί: Μέσα στη χαοτική ζωή της Άλισον Μακ

Στα 20 της ήταν ήδη σταρ της μικρής οθόνης και της σειράς Smallville. Μια 15ετία αργότερα δήλωνε ένοχη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Αυτή είναι η χαοτική ζωή της Άλισον Μακ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κακοκαιρία: Σε εξέλιξη τα φαινόμενα στη Βορειοδυτική Ελλάδα – Πλημμύρες, κατολισθήσεις και αποκομμένα χωριά
Τεράστιες καταστροφές 22.11.25

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Βορειοδυτική Ελλάδα - Πλημμύρες, κατολισθήσεις και αποκομμένα χωριά

Στην Ήπειρο έπεσε βροχή ενός μηνός σε λίγες ώρες - Αποκομμένοι οικισμοί στα Τζουμέρκα, ζητήθηκε η συνδρομή του στρατού - Εκτεταμένες πλημμύρες στη Θεσπρωτία, η κακοκαιρία βύθισε καλλιέργειες στη λάσπη

Σύνταξη
Πουλήθηκε σχεδόν 1 εκατ. δολάρια το αρχείο που κρύβει το άλυτο μήνυμα του θρυλικού γλυπτού της CIA
Kryptos 22.11.25

Πουλήθηκε σχεδόν 1 εκατ. δολάρια το αρχείο που κρύβει το άλυτο μήνυμα του θρυλικού γλυπτού της CIA

Το αρχείο του Τζιμ Σάνμπορν, δημιουργού του κρυπτογλυπτού Kryptos στα κεντρικά της CIA, πουλήθηκε σε ανώνυμο αγοραστή σχεδόν έναντι 1 εκατ. δολαρίων, μαζί με πρόσβαση στα κλειδιά για το άλυτο μήνυμα K4

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
NBA: Ιστορικό triple-double του Κλάξτον στη νίκη των Νετς (105-113) – Οι Χιτ «διέσυραν» τους Μπουλς (107-143)
Μπάσκετ 22.11.25

Ιστορικό triple-double του Κλάξτον στη νίκη των Νετς (105-113) - Οι Χιτ «διέσυραν» τους Μπουλς (107-143)

Δείτε τα αποτελέσματα από την βραδιά στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ. Ο Νικ Κλάξτον πετυχαίνει το πρώτο του triple-double, ενώ Καβαλίερς, Χιτ και Ράπτορς πήραν σπουδαίες νίκες.

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Η μαρτυρία Τρίμπαλη και το άπλετο φως που υποσχέθηκε η κυβέρνηση αλλά αποδείχθηκε βαθύ σκοτάδι
Πολιτική Γραμματεία 22.11.25

Δίκη υποκλοπών: Η μαρτυρία Τρίμπαλη και το άπλετο φως που υποσχέθηκε η κυβέρνηση αλλά αποδείχθηκε βαθύ σκοτάδι

Η κατάθεση του πρώην νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας Κρίκελ, Σταμάτη Τρίμπαλη, εκθέτει σε μεγάλο βαθμό την κυβέρνηση. Τα στοιχεία σε κάθε σημείο της έρευνας του σκανδάλου που δείχνουν άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Το Φόρουμ του Νταβός αυτολογοκρίνεται – Γιατί αλλιώς δεν θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ
Ανεπιθύμητα θέματα 22.11.25

Το Φόρουμ του Νταβός αυτολογοκρίνεται – Γιατί αλλιώς δεν θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει συμφωνήσει να παραστεί στις εργασίες του Νταβός στην Ελβετία. Ωστόσο, αυτό έγινε αφότου έλαβε διαβεβαιώσεις ότι «woke» θέματα δεν θα ενταχθούν στην ημερήσια διάταξη.

Σύνταξη
Καιρός: Σε εξέλιξη η κακοκαιρία – Αναμένεται επιδείνωση το απόγευμα στη Δυτική Ελλάδα
Καιρός 22.11.25

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία - Αναμένεται επιδείνωση το απόγευμα στη Δυτική Ελλάδα

Βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά και βορειοδυτική Πελοπόννησο, κατά τόπους μέχρι το απόγευμα ισχυρές - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι την Τετάρτη σύμφωνα με την ΕΜΥ

Σύνταξη
Καμπανάκι ΠΟΥ για AI στην υγεία – Λιγότερες από μία στις 10 χώρες με εθνική στρατηγική και μέτρα προστασίας
Σοβαρά κενά 22.11.25

Καμπανάκι ΠΟΥ για AI στην υγεία – Λιγότερες από μία στις 10 χώρες με εθνική στρατηγική και μέτρα προστασίας

Ραγδαία εξάπλωση της AI στην υγεία, αλλά μεγάλα κενά σε ρύθμιση, ασφάλεια και χρηματοδότηση δείχνει έκθεση του ΠΟΥ όπου αναλύονται 50 χώρες σε Ευρώπη και Κεντρική Ασία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Αριστεία» από τα πανέρια
Opinion 22.11.25

«Αριστεία» από τα πανέρια

Το αφήγημα της αριστείας που εργαλειοποίησε η Νέα Δημοκρατία, μόνο άριστο δεν είναι. Πρόκειται για επικοινωνιακό εύρημα που «πουλάει» φρούδες ελπίδες αξιοκρατίας και κοινωνικής ανόδου σε μία κοινωνία που αναστενάζει

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Που κρύβεται η μακροζωία;
Μελέτη 22.11.25

Που κρύβεται η μακροζωία;

Πόσες πιθανότητες υπάρχουν η μακροζωία να κρύβεται μέσα μας; Περισσότερες από όσες νομίζαμε, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Σύνταξη
Μυστικός ελαιοπαραγωγικός «γίγαντας» της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας βρέθηκε θαμμένος στην Τυνησία
Africa Nova 22.11.25

Μυστικός ελαιοπαραγωγικός «γίγαντας» της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας βρέθηκε θαμμένος στην Τυνησία

Ένα εντυπωσιακό συγκρότημα παραγωγής ελαιόλαδου ρωμαϊκής εποχής αποκαλύφθηκε στην Κασσερίν της Τυνησίας, με τον μεγαλύτερο γνωστό ελαιόμυλο της χώρας και έναν από τους μεγαλύτερους στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο