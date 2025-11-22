Οι νεότερες μητέρες νιώθουν ότι δεν έχουν αυτοπεποίθηση – Ποιοι είναι οι λόγοι

Οι νεότερες μητέρες συχνά νιώθουν ότι δεν έχουν αρκετή αυτοπεποίθηση. Όχι επειδή δεν τα καταφέρνουν, αλλά επειδή καλούνται να μεγαλώσουν ένα παιδί πριν η δική τους ζωή σταθεροποιηθεί. Δουλειά, χρήματα, σχέσεις, ρουτίνες και στήριξη βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Έτσι, η αβεβαιότητα που νιώθουν δεν είναι προσωπικό λάθος, αλλά το αποτέλεσμα των συνθηκών γύρω τους. Και αξίζουν να το αναγνωρίσουμε αυτό.

Γιατί δεν νιώθουν αυτοπεποίθηση;

Η έκθεση Motherly’s 2025 State of Motherhood Report αποκαλύπτει κάτι που πιθανότατα είχες νιώσει πριν καν δεις τα στοιχεία: οι μαμάδες της Gen Z εμφανίζουν τα χαμηλότερα επίπεδα αυτοπεποίθησης στην ανατροφή των παιδιών τους και συχνά δηλώνουν ότι αισθάνονται αποσταθεροποιημένες, αβέβαιες ή ότι η υπόλοιπη ζωή τους δεν έχει ακόμη προσαρμοστεί στο βάρος της μητρότητας. Αν αυτό σου ακούγεται οικείο, δεν είσαι η μόνη.

Με άλλα λόγια: το σύστημα τις αφήνει εκτεθειμένες, όχι η δική τους επάρκεια.

Όμως υπάρχει και μια άλλη αλήθεια: η χαμηλή αυτοπεποίθηση δεν σημαίνει ότι κάνουν κάτι λάθος. Αντικατοπτρίζει απλώς τη φάση ζωής στην οποία βρίσκονται. Γίνονται μητέρες την ίδια στιγμή που χτίζουν καριέρα, κοινότητα, ρουτίνες, ταυτότητα και σύστημα στήριξης.

Η κρυφή ιστορία πίσω από την αυτοπεποίθηση των Gen Z μαμάδων

Οι μητέρες της Gen Z βρίσκονται σε ένα στάδιο ζωής όπου όλα είναι ακόμη υπό διαμόρφωση. Καριέρες, σχέσεις, λύσεις φροντίδας παιδιού, οικονομική σταθερότητα, ταυτότητα, κοινότητα – όλα βρίσκονται σε κίνηση. Παλαιότερες γενιές είχαν χρόνο να εδραιώσουν ρουτίνες και δίκτυα στήριξης προτού αποκτήσουν παιδί. Οι Gen Z μαμάδες τα οικοδομούν αυτά ενώ μεγαλώνουν ένα μωρό.

Η φετινή έρευνα της Motherly δείχνει ότι πολλές Gen Z μητέρες αισθάνονται ότι δεν πατούν γερά στα πόδια τους. Έχουν συχνότερα ασταθείς ή περιστασιακές δουλειές, μικρότερα δίκτυα στήριξης, χαμηλότερο εισόδημα και περιορισμένη πρόσβαση σε φροντίδα παιδιού. Συχνά γίνονται μητέρες μέσα σε νέες σχέσεις ή σε προσωπικές συνθήκες που δεν έχουν προλάβει να σταθεροποιηθούν. Όταν τα πάντα γύρω σου μετακινούνται, η αυτοπεποίθηση εύκολα κλονίζεται.

Η έρευνα επιβεβαιώνει αυτή τη σχέση. Η αυτοπεποίθηση των μητέρων συνδέεται στενά με την κοινωνική υποστήριξη, τη συναισθηματική σταθερότητα και τις προβλέψιμες ρουτίνες. Όταν αυτά τα στοιχεία βρίσκονται ακόμη υπό κατασκευή, η αμφιβολία αυξάνεται. Μάλιστα, μελέτη σε πρωτογενείς μητέρες έξι εβδομάδες μετά τον τοκετό έδειξε ότι μεγαλύτερη κοινωνική στήριξη συνδέεται με υψηλότερη αυτοπεποίθηση και μειωμένα συμπτώματα κατάθλιψης. Με άλλα λόγια: το σύστημα τις αφήνει εκτεθειμένες, όχι η δική τους επάρκεια.

Δεν σημαίνει αποτυχία

Όταν μια μητέρα της Gen Z λέει «δεν ξέρω ακόμα τι κάνω», δεν αποκαλύπτει ανικανότητα. Περιγράφει την απολύτως φυσιολογική εμπειρία του να γίνεσαι γονιός χωρίς να υπάρχει γύρω σου ένα σταθερό, έτοιμο υπόβαθρο.

Γι’ αυτό η χαμηλή αυτοπεποίθηση έχει νόημα. Δεν αντικατοπτρίζει ικανότητα, αλλά συγκυρία. Και δείχνει μια γενιά που έχει υψηλή αυτογνωσία και μπορεί να ονομάζει με ακρίβεια αυτά που της λείπουν: σταθερότητα, κοινότητα, ταυτότητα, στήριξη, σαφήνεια.

Παράλληλα, οι Gen Z μιλούν ανοιχτά για την ψυχική υγεία. Κι αυτό αποτελεί δύναμη. Η έρευνα δείχνει ότι οι μητέρες που αναγνωρίζουν τις συναισθηματικές τους ανάγκες και ζητούν βοήθεια προσαρμόζονται γρηγορότερα και οικοδομούν αυτοπεποίθηση με πιο σταθερό ρυθμό.

Χτίζουν τη μητρότητα την ίδια στιγμή που χτίζουν τον εαυτό τους

Πλοηγούνται σε μια μοναδικά δύσκολη περίοδο. Μαθαίνουν να είναι μητέρες ενώ ταυτόχρονα χτίζουν τη ζωή τους. Αυτό απαιτεί θάρρος, ανθεκτικότητα και δημιουργικότητα. Και σημαίνει ότι η αυτοπεποίθηση ανεβαίνει πιο αργά στην αρχή, αλλά σταθεροποιείται ουσιαστικά με τον χρόνο.

Ο λόγος που οι Gen Z μητέρες νιώθουν λιγότερη βεβαιότητα δεν είναι γιατί είναι λιγότερο ικανές. Είναι γιατί χτίζουν θεμέλια σε πολλαπλά επίπεδα την ίδια στιγμή. Κι αυτό χρειάζεται χρόνο.

Η ουσία είναι απλή: οι Gen Z μαμάδες δεν μένουν πίσω. Βρίσκονται στην αρχή μιας διαδρομής που θα δυναμώνει και θα σταθεροποιείται χρόνο με τον χρόνο. Και δικαιούνται υποστήριξη, κατανόηση και κοινότητα σε κάθε βήμα.