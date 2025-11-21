Πανιώνιος – Ολυμπιακός 5-25: Άνετες και ωραίες οι «ερυθρόλευκες»

Νικηφόρα συνέχισε την πορεία του στο πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός. Την Παρασκευή (21/11) το βράδυ, οι «ερυθρόλευκες» επικράτησαν με 25-5 τον Πανιώνιο εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Water Polo League και έκαναν το «10 στα 10».

Δύο μέρες μετά την άνετη (22-5) νίκη επί του ΓΣ Ηλιούπολης στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο, για την 9η «στροφή» του πρωταθλήματος, οι «ερυθρόλευκες» πανηγύρισαν άλλη μία, αφού προηγήθηκαν με 15-2, 20-3 και «πήραν» άνετα το ματς στην έδρα των «κυανέρυθρων», με κορυφαίες τις Αντριους και Πλευρίτου, με επτά και έξι γκολ.

Να σημειωθεί, ότι έως τώρα στη σεζόν 2025-26, σε όλες τις διοργανώσεις σε Ελλάδα και Champions League, ο Ολυμπιακός είναι αήττητος, μετρώντας 13 νίκες σε ισάριθμα ματς.

Τα οκτάλεπτα: 0-5, 2-7, 1-6, 2-7

Πανιώνιος (Ζηνοβία Καραγιάννη): Γκανγκλ, Καραγιάννη, Αποστολίδου, Πλευρίτου 4, Ξανθοπούλου, Παπαναστασίου, Χαρικιοπούλου, Χριστοδούλου-Αουτ 1, Μπιτσάκου, Λαμπροπούλου, Ρένερ, Κάτσιου, Μοροχλιάδου, Πλεμμένου

Ολυμπιακός (Δημήτρης Κραβαρίτης): Σταματοπούλου, Κραβαρίτη 1, Κουρέτα, Σάντα 1, Τριχά 3, Αντριους 7, Σιούτη 3, Νίνου, Πλευρίτου 6, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Κωνσταντοπούλου, Σέκουλιτς, Λαναρά 1