Εθνικός – Ολυμπιακός 8-13: Έκαναν το 8/8 στο πρωτάθλημα οι «ερυθρόλευκες»

Δεν σταματά πουθενά η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού. Με κορυφαίες τις Πλευρίτου και Τριχά, οι «ερυθρόλευκες» νίκησαν 13-8 τον Εθνικό στο «Π. Καπαγέρωφ» για την 8η αγωνιστική της Water Polo League, διατηρώντας το απόλυτο των νικών στο πρωτάθλημα και συνολικά τη σεζόν.

Η ομάδα του Δημήτρη Κραβαρίτη είχε και πάλι σαν μεγάλο της όπλο την εξαιρετική άμυνα, ενώ στο φινάλε βρήκε επιθετικές λύσεις από την περιφέρεια για να ξεφύγει στο σκορ και τελικά να επικρατήσει του μαχητικού στο πρώτο ημίχρονο Εθνικού.

Με τη νίκη του αυτή στο ντέρμπι κορυφής, ο Ολυμπιακός έμεινε φυσικά μόνος πρώτος στη βαθμολογία και ταυτόχρονα αύξησε τη διαφορά του από τον Εθνικό στο +6.

Η εξέλιξη του αγώνα

O Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ με την Πλευρίτου σε παίκτρια παραπάνω, όμως ο Εθνικός ισοφάρισε με την Τσιμάρα από τη θέση του φουνταριστού (5:44). Το τέρμα της Νίνου έδωσε ξανά το προβάδισμα στις «ερυθρόλευκες» (2:47), με την Κοντογιάννη να ισοφαρίζει σε 2-2 με εύστοχο πέναλτι, 2:27 πριν τη λήξη του οκταλέπτου. Η αρχηγός Βάσω Πλευρίτου με το δεύτερο προσωπικό της γκολ έγραψε το 2-3 (1:45), παρόλα αυτά, λίγα δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του οκταλέπτου, η Τσιουγκρή εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα και ισοφάρισε σε 3-3.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, ο ρυθμός έπεσε αισθητά και οι άμυνες είχαν τον πρώτο λόγο. Το 3-3 παρέμεινε σε όλη σχεδόν τη διάρκεια του, όμως η Σιούτη με ωραία προσπάθεια, 15 δευτερόλεπτα πριν την λήξη, έβαλε ξανά στη θέση του οδηγού τον Θρύλο, γράφοντας το 3-4, με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Με την έναρξη του τρίτου οκταλέπτου, ο Ολυμπιακός μπήκε αποφασισμένος να μετατρέψει το οριακό προβάδισμα σε πραγματικό έλεγχο του αγώνα. Η Τριχά σκόραρε σε παίκτρια παραπάνω και έγραψε το 3-5, όμως ο Εθνικός αντέδρασε με την Κανετίδου, μειώνοντας σε 4-5. Οι «ερυθρόλευκες» απάντησαν ξανά με την Πλευρίτου από την περιφέρεια, δείχνοντας πως κάθε φορά που ο Εθνικός επιχειρούσε να πλησιάσει, υπήρχε άμεση απάντηση. Η Τριχά διατήρησε το μομέντουμ για τον Θρύλο (4-6), όμως η Κοντογιάννη από το πέναλτι έφερε ξανά το παιχνίδι σε απόσταση αναπνοής (5-7). Το οκτάλεπτο ολοκληρώθηκε με ακόμη ένα γκολ της Κανετίδου σε παίκτρια παραπάνω, διαμορφώνοντας το 6-7 και κρατώντας ζωντανό το ενδιαφέρον.

Στο τέταρτο οκτάλεπτο, όμως, ο Ολυμπιακός πάτησε το «γκάζι» και με το επιμέρους 2-6, έφτασε με άνεση στην τελική επικράτηση με 13-8. Δυο φορές σκόραρε στην τελευταία περίοδο η Μυριοκεφαλιτάκη και από μια η Νίνου, Τριχά και Σιούτη.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 0-1, 3-3, 2-6.

ΕΘΝΙΚΟΣ (Ορέστης Σαλάχας): Τζούρκα, Καραγιάννη, Τσιουγκρή 1, Οικονόμου, Μαμόγλου, Τσιμάρα 1, Χατζηκυριακάκη, Μπέτα, Σταυρίδου, Κανετίδου 2, Μπενέκου, Κοντογιάννη 4, Μπεκρή, Μούζη, Σπανδωνίδου.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Δημήτρης Κραβαρίτης): Σταματοπούλου, Διρχαλίδου, Κουρέτα, Τριχά 3, Σιούτη 2, Κραβαρίτη, Νίνου 2, Πλευρίτου 3, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Φαν ντεν Ντόμπελστιν, Σέκουλιτς 1, Λαναρά.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής:

Άλιμος ΝΑΣ Betsson – ΝΟ Ρεθύμνου 20-11

ΑΝΟ Γλυφάδας – ΓΣ Ηλιούπολης 16-3

ΝΕ Πατρών – Πανιώνιος 8-15

Εθνικός – Ολυμπιακός 8-13

3/12 ΠΑΟΚ – ΝΟ Πατρών

3/12 ΝΟ Χανίων – ΝΟ Βουλιαγμένης

Η βαθμολογία:

1. Ολυμπιακός 24

2. ΝΟ Βουλιαγμένης 18*

3. Εθνικός 18

4. Πανιώνιος 18

5. Άλιμος ΝΑΣ Betsson 16

6. ΑΝΟ Γλυφάδας 13

7. ΠΑΟΚ 9*

8. ΝΟ Χανίων 9*

9. ΝΕ Πατρών 6

10. ΓΣ Ηλιούπολης 3

11. ΝΟ Πατρών 3*

12. ΝΟ Ρεθύμνου 0

* με παιχνίδι λιγότερο

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής:

ΝΟ Ρεθύμνου – ΝΕ Πατρών

ΝΟ Βουλιαγμένης – Εθνικός

Ολυμπιακός – ΓΣ Ηλιούπολης

ΝΟ Πατρών – ΑΝΟ Γλυφάδας

Άλιμος ΝΑΣ Betsson – ΠΑΟΚ

Πανιώνιος – ΝΟ Χανίων