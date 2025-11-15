Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός 14-15: Συνεχίζουν αήττητοι οι «ερυθρόλευκοι»

Μετά το σπουδαίο «διπλό» (12-13) επί της Ραντνίτσκι στο Κραγκούγιεβατς, για την 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League, η ομάδα πόλο Ανδρών του Ολυμπιακού νίκησε και τον Απόλλωνα Σμύρνης για την 7η αγωνιστική της Water Polo League με 14-15.

Ο Ολυμπιακός πήρε το διπλό στο Σεράφειο, χάρη σε μια γκολάρα του Ντίνου Γενηδουνιά από την περιφέρεια, 12 δευτερόλεπτα πριν ακουστεί η κόρνα της λήξης στο παιχνίδι, με τους ερυθρόλευκους να βγάζουν και την τελευταία άμυνα, συνεχίζοντας έτσι με το 6/6 στο πρωτάθλημα.

Πλέον, ο Ολυμπιακός στρέφει και πάλι την προσοχή του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, αφού την Τρίτη, αντιμετωπίζει την Μλάντοστ στο Ζάγκρεμπ, για την 4η «στροφή» των ομίλων.

Η εξέλιξη του αγώνα

Πιο αναλυτικά, στο πρώτο οκτάλεπτο, ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω με 1-0 και 2-1, αλλά με δύο γκολ του Ζαλάνκι (3:53, 2:30), προηγήθηκε για πρώτη φορά (2-3) στο ματς. Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν σε 3-3, με τον Κάκαρη να διαμορφώνει το 4-3 της πρώτης περιόδου, από τη θέση του φουνταριστού (1:43). Ανάλογη η εικόνα και στο δεύτερο οκτάλεπτο, με τους νταμπλούχους Ελλάδας να προηγούνται με 5-4 και 6-5, με τέρματα των Γκίλλα (7:21) και Ανγκιαλ (6:38). Με σουτ από την περιφέρεια, ο Ζαλάνκι έδωσε και πάλι το προβάδισμα (6-7) στους «ερυθρόλευκους», στο 4:45, με τον Απόλλωνα να ισοφαρίζει, για το 7-7 του πρώτου ημιχρόνου.

Δυνατά «μπήκε» στην τρίτη περίοδο ο Ολυμπιακός , με τους Ζαλάνκι (6:32) και Γενηδουνιά (5:12) να δίνουν «αέρα» +2 (7-9). Ωστόσο, η «Ελαφρά Ταξιαρχία», με 2-0 σερί, έφερε και πάλι το ματς στα ίσια (9-9). Η αντίδραση του Ολυμπιακού ήταν εξαιρετική, αφού οι Νικολαΐδης (3:42) και Πούρος (3:21) ανέβασαν ξανά τη διαφορά στο +2 (9-11). Παρόλα αυτά, οι γηπεδούχοι «έτρεξαν» 3-0 σερί και έκαναν την ανατροπή, για το 12-11 του τρίτου οκτάλεπτου. Εξαιρετικό ξεκίνημα στην τέταρτη περίοδο, αφού με 3-0 σερί και διαδοχικά τέρματα του φοβερού και τρομερού Ανγκιαλ (5:37, 4:35, 3:35), ήρθε η ανατροπή (12-14) για τους νταμπλούχους Ελλάδας. Ο Απόλλων ισοφάρισε ξανά (14-14), αλλά οι «ερυθρόλευκοι», με εκπληκτικό γκολ του Γενηδουνιά, 12 δευτερόλεπτα για το τέλος, νίκησαν με 15-14 στο Σεράφειο!

Τα οκτάλεπτα: 3-4, 4-3, 5-4, 2-4

Απόλλων Σμύρνης (Τεό Λοράντος): Λιμαράκης, Αλαμάνος 2, Μπογκντάνοβιτς 4, Παππάς, Καπότσης, Λασκαρίδης 1, Ντάουμπε 5, Ρομπόπουλος, Μυρίλος, Γαρδίκας, Αλευρίδης, Σολανάκης 1, Ν. Μητράκης, Γ. Μητράκης 1, Σάρρος

Ολυμπιακός (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ 4, Γκίλλας 1, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης, Λυκούδης, Ζαλάνκι 4, Δήμου, Αλαφραγκής, Κάκαρης 2, Νικολαΐδης 1, Παπαναστασίου, Τζωρτζάτος, Πούρος 1, Μάρκογλου

Η 7η αγωνιστική

Σάββατο (15/11)

ΝΟ Πατρών-Χίος 12-12

ΟΦΘ-Περιστέρι 10-8

Χανιά-Βουλιαγμένη 5-17

Πανιώνιος-Παλαιό Φάληρο 20-10

ΠΑΟΚ-Λάρισα 28-7

Απόλλων Σμύρνης-Ολυμπιακός 14-15

Εθνικός-Παναθηναϊκός (20:00)

Κυριακή 16/11

Γλυφάδα-Υδραϊκός (15:00)