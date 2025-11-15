Ολυμπιακός – Κασάνο 25-20: Πήρε τη νίκη, πάει για την πρόκριση!

Μεγάλη εμφάνιση και νίκη στο κλειστό της Ηλιούπολης. Ο ευρωπαίος Ολυμπιακός πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, «πάτησε» με 25-20 την ιταλική Κασάνο στο πρώτο ματς της φάσης των «32» του EHF European Cup και έκανε μεγάλο βήμα πρόκρισης στους «16» της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Σε κανένα σημείο του αγώνα οι Πειραιώτες δεν έδωσαν δικαίωμα στους αντιπάλους τους να πιστέψουν ότι μπορούν να πάρουν κάτι από τον αγώνα, φτάνοντας, μάλιστα, τη διαφορά μέχρι και τα 8 ή 9 γκολ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Σημαντικό «ερυθρόλευκο» προβάδισμα λοιπόν, εν όψει της ρεβάνς η οποία θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο (22/11, 19:30) στην Ιταλία.

Οι «ερυθρόλευκοι» έλεγξαν απόλυτα τον ρυθμό και την εικόνα του αγώνα από το πρώτο λεπτό, διατήρησαν σταθερά προβάδισμα με μεγάλες διαφορές μέχρι και +9 και δεν άφησαν σε κανένα σημείο περιθώρια αντίδρασης στους Ιταλούς, χτίζοντας με συνέπεια το αποτέλεσμα που τους δίνει τον πρώτο λόγο για την πρόκριση.

«Αέρα» οκτώ γκολ στο πρώτο ημίχρονο (15-7) ο Ολυμπιακός!

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο πρώτο ημίχρονο, απαντώντας άμεσα στο αρχικό 1-1 με ένα σερί που έδειξε τις προθέσεις του. Ο Σουργιέλ έγραψε το 2-1 στο 4:47, ο Σάββας ανέβασε τον ρυθμό με συνεχόμενες προσωπικές ενέργειες, πρώτα για το 3-1 (6:11), έπειτα για το 4-2 με πέναλτι (7:30) και στη συνέχεια για το 5-3 (8:50). Με ωραίο σουτ, ο ίδιος έκανε και το 6-3 στο 10:11, ενώ ο Βίντα στον αιφνιδιασμό ανέβασε τη διαφορά στο +4 (7-3) στα 13:55.

Λίγο αργότερα, ο Μιχαηλίδης διαμόρφωσε το 8-3 (15:25) δίνοντας στους «ερυθρόλευκους» προβάδισμα πέντε τερμάτων στο πρώτο τέταρτο του αγώνα. Η Κασάνο μείωσε προσωρινά με πέναλτι (8-4 στο 16:32) και σε 8-5 (17:13), πριν ο Μιχαηλίδης ξαναχτυπήσει στο 18:17 για το 9-5, επιβεβαιώνοντας την καθολική υπεροχή του Ολυμπιακού στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου.

Η Κασάνο μείωσε προσωρινά σε 9-6 στο 19:06, όμως ο Ολυμπιακός παρέμεινε απόλυτα κυρίαρχος. Ο Σάββας, με ακόμη μία προσωπική ενέργεια, ανέβασε το σκορ στο 10-6 στο 22’, πριν ο Εσκαλόνα στον αιφνιδιασμό επαναφέρει το +5 για το 11-6 (23:07). Το παιχνίδι άρχισε να ανοίγει ακόμη περισσότερο, με τον Τζίμπουλα να σκοράρει επίσης στον αιφνιδιασμό για το 12-6 (24:05), αυξάνοντας για πρώτη φορά τη διαφορά στα έξι τέρματα.

Οι Ιταλοί απάντησαν για το 12-7 (24:25), όμως η συνέχεια ανήκε αποκλειστικά στους «ερυθρόλευκους». Ο Τσαναξίδης ανέβασε το σκορ στο 13-7 (26:11), ενώ λίγο αργότερα ο Εσκαλόνα, ξανά στον αιφνιδιασμό, έγραψε το 14-7, για τη μεγαλύτερη διαφορά (+7) μέχρι εκείνο το σημείο. Ο ίδιος, σε ακόμη μία γρήγορη επίθεση του Ολυμπιακού, έκανε το 15-7 (29:27) για το +8, πριν οι Ιταλοί μειώσουν με τον Λα Μπρούνα στην τελευταία φάση του ημιχρόνου σε 15-8, διαμορφώνοντας το σκορ στην ανάπαυλα.

Σταθερό προβάδισμα οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός μπήκε το ίδιο συγκεντρωμένος και στο δεύτερο ημίχρονο, διατηρώντας τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα. Η Κασάνο μείωσε σε 15-9 στο 30:31, όμως η αντίδραση των «ερυθρόλευκων» ήταν άμεση. Ο Κανιέτε χτύπησε πρώτος στο 30:40 για το 16-9 και ο Πέσο στο 31:55 ανέβασε ξανά τη διαφορά στο +8 (17-9). Οι Ιταλοί βρήκαν δύο διαδοχικά τέρματα για το 17-11 έως το 34:02, όμως ο Βίντα, με σταθερή παρουσία σε όλο το παιχνίδι, έδωσε ξανά ώθηση στον Ολυμπιακό κάνοντας το 18-11 στο 35:57.

Στο 39:20 η Κασάνο μείωσε σε 18-12, αλλά ο Ολυμπιακός εξακολουθούσε να έχει καθαρό προβάδισμα και απόλυτο έλεγχο του ρυθμού μέχρι το 40ό λεπτό ενώ στο 42’ ο Βαλέριο απέκρουσε για δεύτερη φορά (η προηγούμενη στο 31:31) πέναλτι των Ιταλών διατηρώντας το +6.

Η εικόνα του αγώνα παρέμεινε απόλυτα ερυθρόλευκη και μετά το 40’, με τον Ολυμπιακό να κρατά ψηλά την ένταση και να «χτίζει» συνεχώς τη διαφορά. Η Κασάνο μείωσε προσωρινά σε 18-13 στο 43:54, όμως ο Σουργιέλ απάντησε αμέσως στο 44:15 για το 19-13. Ο Σάββας συνέχισε την εξαιρετική του εμφάνιση, σκοράροντας ένα εντυπωσιακό τέρμα στο 48:05 για το 20-13, πριν επανέλθει στο 50’ με ακόμη ένα προσωπικό γκολ για το 21-13, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του Ολυμπιακού και μπαίνοντας στα τελευταία δέκα λεπτά με καθαρό προβάδισμα.

Στα τελευταία λεπτά, η Κασάνο προσπάθησε να μειώσει τη διαφορά, βρίσκοντας τρία συνεχόμενα τέρματα για το 24-17 (57:21), το 24-18 (58’) και το 24-19 (58:59). Ο Ολυμπιακός απάντησε με γκολ του Πέσο στο 59:29, διαμορφώνοντας το τελικό 25-19 με τους Ιταλούς να μειώνουν με πέναλτι στα 59:54 στο τελικό 25-20.

Τα πεντάλεπτα: 2-1, 5-3, 7-3, 9-6, 12-7, 15-8 (ημχ.) 17-11, 18-12, 19-13, 20-13, 23-15, 25-20

Ολυμπιακός (Ρικάρντο Τριλίνι): Ντιόγκο Βαλέριο, Εσκαλόνα 3, Κρέτσιτς, Βίντα, Τζίμπουλας 1, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 1, Κανδύλας, Σλίσκοβιτς, Τσαναξίδης 1, Πέσο 2, Σούργκιελ 2, Μπάρος, Πασσιάς, Μιχαηλίδης, Σάββας 8

Κασάνο (Ματέο Μπελότι): Λατσάρι 2, Φαντινάτο 1, Σαβίνι 1, Έστλινγκ 3, Μονκιαρντίνι, Μάτσα 5, Σαλβάτι, Αντάμο 5, Βολάρεβιτς, Ντόριο, Πρεβόστι, Λα Μπρούνα 1, Μπράνκα 2, Κάμπιρ, Γεζντιμίροβιτς, Ρίβα

Διαιτητές: Πέρετζ – Σβαρτζ (Ισραήλ), Παρατηρητής: Κωνσταντίνου (Κύπρος), Κόκκινη κάρτα: Λα Μπρούνα (42:51), Δίλεπτα: 5-2, Πέναλτι: 2/2-3/5

Δηλώσεις:

Ρικάρντο Τριλίνι: «Μια καλή αντίδραση από την ομάδα, μετά το ντέρμπι με την ΑΕΚ. Κάναμε μια καλή εμφάνιση. Θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει με περισσότερα γκολ. Δεν είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ, ήταν πολύ σημαντικό να επιστρέψουμε στο γήπεδο με σωστή νοοτροπία, με καθαρό μυαλό. Το πρώτο ημίχρονο ήταν καλό. Στη συνέχεια, όμως, όταν καταλάβαμε ότι είμαστε καλύτεροι, σταματήσαμε να παίζουμε. Στο δεύτερο μέρος, πρέπει να πούμε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στον Ντιόγκο Βαλέριο, γιατί στο τέλος του αγώνα, μας έδωσε μια καλή διαφορά ενόψει των δύο παιχνιδιών. Τώρα, μέσα στην εβδομάδα, έχουμε ένα ματς με τον Φέρωνα, που πρέπει να παίξουμε πολύ καλά και όχι απλώς να πάρουμε το αποτέλεσμα. Γιατί στην Ιταλία, περιμένω μια πολύ καυτή ατμόσφαιρα και θα χρειαστούμε δύναμη, κυρίως πνευματική δύναμη, για να ανταποκριθούμε».

Σάββας Σάββας: «Ελέγξαμε απόλυτα το παιχνίδι και φτάσαμε μέχρι και τα εννιά τέρματα διαφορά. Σίγουρα, η διαφορά θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερη. Σε κάποιες στιγμές, η εικόνα μας ήταν αρκετά καλή. Βγάλαμε αντίδραση μετά το ντέρμπι. Παρόλα αυτά, θεωρώ, ότι αδικήσαμε τους εαυτούς μας. Δώσαμε πολύ χώρο στον αντίπαλο, κάτι που δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να συμβεί. Είμαστε πολύ καλύτερη ομάδα και θα μπορούσαμε να έχουμε «καθαρίσει» το παιχνίδι με μεγαλύτερο σκορ. Τώρα, μέσα στην εβδομάδα, πρέπει να καθίσουμε, να δούμε το βίντεο, να αναλύσουμε τα λάθη μας και να πάμε στην Ιταλία, για να κερδίσουμε ξανά και να πάρουμε την πρόκριση στον επόμενο γύρο».