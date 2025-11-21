Ευρωπαϊκή πόλη θα φιλοξενήσει μια φαντασμαγορική όπερα που θυμίζει νησί της Μεσογείου

Η νέα Κρατική Όπερα του Αμβούργου, σχεδιασμένη από το Bjarke Ingels Group (BIG), θα αποτελέσει τη σύγχρονη έδρα της Κρατικής Όπερας και του Μπαλέτου του Αμβούργου.

Το έργο, το οποίο έχει σχεδιαστεί ως μια νησιωτική δομή με κλιμακωτές πράσινες οροφές, θα κατασκευαστεί στη χερσόνησο Baakenhöft της HafenCity, μια απέραντη παραποτάμια περιοχή, και θα αντικαταστήσει το κτίριο της εταιρείας που χρονολογείται από τα μέσα του 20ού αιώνα και βρίσκεται στην οδό Dammtorstraße.

Η καρδιά της νέας όπερας

Σχεδιασμένο ως λειτουργική όπερα και δημόσιος χώρος, το κτίριο 45.000 τετραγωνικών μέτρων συνδυάζει χώρους πρόβας και παραστάσεων με ένα νέο δημόσιο πάρκο που φτάνει μέχρι την όχθη του ποταμού.

Ο Δανός αρχιτέκτονας Bjarke Ingels, ο οποίος βρίσκεται πίσω από τα συγκροτήματα κατοικιών VM Houses και Mountain Dwellings, περιγράφει στο Designboom το σχέδιο ως «ένα τοπίο ομόκεντρων βεραντών», που ξεκινά από την κεντρική αίθουσα και δημιουργεί το οπτικό εφέ κυμάτων στην επιφάνεια του νερού.

Το τοπίο συμπληρώνουν μονοπάτια ανάμεσα σε κήπους, πλατείες και σημεία με θέα, τα οποία μετατρέπουν ολόκληρο τον χώρο σε ένα τρισδιάστατο πάρκο ανοιχτό για τους κατοίκους και τους επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η μετάβαση από το εξωτερικό στο εσωτερικό είναι ομαλή. Τα πλακόστρωτα δρομάκια εκτείνονται μέχρι το φουαγιέ, ενώνοντας το έδαφος με το κτίριο που χαϊδεύει στωικά το νερό. Αυτή η μεγάλη, ξύλινη αίθουσα λειτουργεί και ως σαλόνι, το οποίο οδηγεί προς τους πάνω ορόφους.

Κάθε κύριος όροφος συνδέεται απευθείας με βεράντες, οι οποίες μπορούν να φιλοξενήσουν εκδηλώσεις ή να χρησιμεύσουν ως ανεπίσημοι χώροι συνάντησης με θέα στον ποταμό Έλβα.

Στο κέντρο της Κρατικής Όπερας του Αμβούργου, η κύρια αίθουσα περιβάλλεται από οριζόντιες ξύλινες επιφάνειες δημιουργούν μια ζεστή χρωματική παλέτα, συνδέοντας οπτικά τα μπαλκόνια και τους τοίχους σε μια ενιαία, ρευστή μορφή.

Ο Jakob Sand, συνεργάτης της BIG, λέει στο Designboom ότι: «Η κύρια αίθουσα είναι η ψυχή του έργου», ενώ ο συνεργάτης της BIG, David Zahle, τονίζει: «Οι επισκέπτες μπορούν να κινούνται κατά μήκος των προσόψεων και να ρίχνουν μια ματιά στο φουαγιέ, στις αίθουσες πρόβας, στους χώρους πίσω από τη σκηνή και στα γραφεία, ανακαλύπτοντας την πολυπλοκότητα που κρύβεται πίσω από μια όπερα».

*Με πληροφορίες από: Designboom