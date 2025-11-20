Το «σκασιαρχείο» ανάσας του Εμπαπέ για το Ντουμπάι και ο «σύμμαχος» πρόεδρος

Δημιουργήθηκε θόρυβος στη Γαλλία, με αφορμή «σκασιαρχείο» του Κιλιάν Εμπαπέ για το Ντουμπάι, όμως πρόβλημα ουδέν για τον αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν υπάρχει θέμα τιμωρίας του τόσο από την ΠΟ Γαλλίας όσο και από την ομάδα του.

Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ο Κιλιάν Εμπαμπέ, μετά την πρόκριση της Γαλλίας στο ματς με την Ουκρανία εναντίον της οποίας πέτυχε δυο γκολ (4-0), επικαλέστηκε πρόβλημα στον αστράγαλο και ζήτησε άδεια να πάει στην Ισπανία, με την ΠΟ Γαλλίας να ενημερώνει ότι θα απουσιάσει από το ματς με το Αζερμπαϊτζάν που ούτως ή άλλως εξελίχθηκε σε τυπική υπόθεση, με τη Γαλλία, πάντως, να παίρνει εκτός έδρας νίκη με 3-1. Όμως, ο διεθνής επιθετικός ακολούθησε αντίθετη πορεία, αντί να πάει στην Μαδρίτη για να εξεταστεί από τον γιατρό της Ρεάλ Μαδρίτης, πήγε στο Ντουμπάι για τουρνουά padel. Κανονική… απόδραση από τις υποχρεώσεις, όμως ήταν άτυχος καθώς αποκαλύφθηκε ότι έκανε «σκασιαρχείο»!

«Μπορούμε να του δώσουμε λίγη ελευθερία να πάρει ανάσα;» αναρωτήθηκε ο πρόεδρος της Γαλλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου Φιλίπ Ντιαλό, μπαίνοντας ασπίδα στον Κιλιάν Εμπαπέ. Μπορεί ο Ντιαλό να πρόσθεσε ότι «κανείς δεν είναι πάνω από την Εθνική Γαλλίας», όμως φαίνεται πως αυτό το είπε μόνο για να ακουστεί καθώς, ξεκάθαρα, στήριξε τον Εμπαπέ.

Μάλιστα, το τράβηξε περισσότερο, αποκαλώντας «απίστευτη παρενόχληση» της ιδιωτικής ζωής του διεθνή επιθετικού, το γεγονός ότι έγινε θέμα η εκδρομή ανάσας στο Ντουμπάι. «Είναι ένας νέος άνδρας που, λόγω της τεράστιας φήμης του, δεν μπορεί πλέον να κινείται ελεύθερα ή να κάνει φυσιολογικές δραστηριότητες», αναρωτήθηκε, δεύτερη φορά, ο Ντιαλό.

Για να μπερδέψει τα πράγματα και για να μην «επαναστατήσουν» οι άλλοι διεθνείς των «πετεινών», ο πρόεδρος της ΠΟ Γαλλίας Φιλίπ Ντιαλό πέταξε και το μπαλάκι στην Ρεάλ Μαδρίτης. «Μόλις αφέθηκε πίσω στην ομάδα του, είναι καθήκον της Ρεάλ να πραγματοποιήσει τις εξετάσεις και να διαχειριστεί την κατάσταση», υπογράμμισε ο Εμπαπέ.

Πάντως, ούτε ο Αλόνσο πρόκειται να τον τιμωρήσει. Αρα, το θέμα θεωρείται λήξαν.