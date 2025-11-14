O Εμπαπέ έγραψε Ιστορία: Έγινε ο νεαρότερος μετά τον Πελέ που έφτασε τα 400 γκολ

Η Γαλλία επικράτησε 4-0 της Ουκρανίας, για την πέμπτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και πέρασε στην τελική φάση με τον Κιλιάν Εμπαπέ να σκοράρει δύο φορές και να συνεχίζει να διαλύει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Με τα δύο τέρματα που σκόραρε ο Γάλλος σούπερ σταρ στην αναμέτρηση με την Ουκρανία έφτασε σε ένα ιστορικό επίτευγμα, καθώς πέτυχε το 400ο γκολ της καριέρας του, σε ηλικία μόλις 26 ετών, ένα μήνα περίπου πριν κλείσει τα 27.

Ο Γάλλος επιθετικός έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που πετυχαίνει κάτι ανάλογο, από την εποχή του Πελέ, ο οποίος είχε… διαλύσει τη στατιστική, φτάνοντας τα 400 γκολ, μόλις στα 20 του.

Το απίθανο επίτευγμα του Εμπαπέ και ο θρύλος Πελέ

It’s no surprise that Kylian Mbappe just hit 400 carrier goals, a feat so great that the last one who did this early was Pelé in the 60s. And for comparison:

Kylian Mbappe – 26 yo

400 ⚽️

170 👟

536 Matches

0.74 ⚽️/game Pelé – 20 yo

401⚽️

96 👟

361 Matches

1.1 ⚽️/game

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Εμπαπέ έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ στην καριέρα του με την Παρί Σεν Ζερμέν, 246 στον αριθμό, στην οποία αγωνίστηκε για επτά χρόνια. Ακολουθεί η Ρεάλ Μαδρίτης, με την οποία μετράει 62 γκολ, μετά από μία σεζόν και… κάτι σε ένα αν μη τι άλλο ασύλληπτο νούμερο.

Από εκεί και πέρα, με τη φανέλα της Μονακό, από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του και… εκτόξευσε τις μετοχές του, σκόραρε 27 φορές, ενώ με την εθνική Γαλλίας, έχει βρει δίχτυα, 55 φορές και αποτελεί ήδη έναν από τους κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών στους «τρικολόρ».