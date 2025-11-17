sports betsson
Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025
17.11.2025 | 13:18
Αστυνομικοί στη Γερμανία πυροβόλησαν 12χρονο κορίτσι - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
17.11.2025 | 13:09
Έκρηξη σε πολωνική σιδηροδρομική γραμμή - «Άνευ προηγουμένου ενέργεια δολοφθιοράς» λέει ο Τουσκ
Το όνειρο της Bayeux, ο εφιάλτης του Εμπαπέ
Ποδόσφαιρο 17 Νοεμβρίου 2025 | 12:02

Το όνειρο της Bayeux, ο εφιάλτης του Εμπαπέ

Όταν ένα θαύμα του επαρχιακού ποδοσφαίρου έγινε ο καθρέφτης των ορίων του μεγάλου αστέρα της Ρεάλ, Κιλιάν Εμπαπέ.

Γεώργιος Μαζιάς
Vita.gr
Τι ώρα ξεκινάτε τη δουλειά σας; Οι πρωινοί τύποι ίσως εκπλαγούν με τα ευρήματα έρευνας

Τι ώρα ξεκινάτε τη δουλειά σας; Οι πρωινοί τύποι ίσως εκπλαγούν με τα ευρήματα έρευνας

Spotlight

Στη Νορμανδία τα όνειρα μυρίζουν υγρασία, λάσπη και παγωμένο αέρα από τη Μάγχη. Το βράδυ της Κυριακής, στην ήσυχη πόλη της Bayeux, συνέβη κάτι που οι ντόπιοι δύσκολα θα ξεχάσουν. Η τοπική FC Bayeux, μια ομάδα της έκτης κατηγορίας, απέκλεισε τη SM Caen του ίδιου του Κιλιάν Εμπαπέ από το Κύπελλο Γαλλίας. Ήταν η ποδοσφαιρική εκδοχή ενός μικρού θαύματος, από εκείνα που κάνουν το παιχνίδι να παραμένει αληθινό σε μια εποχή υπερπλουτισμού και βιομηχανοποίησης.

Για τους παίκτες της Bayeux, οι περισσότεροι εργάτες, φοιτητές ή ιδιωτικοί υπάλληλοι, η αναμέτρηση με την ομάδα του παγκόσμιου αστέρα ήταν κάτι περισσότερο από ευκαιρία· ήταν απόδειξη ζωής. Κάθε τάκλιν, κάθε πάσα, κάθε χτύπημα της μπάλας κουβαλούσε πίστη και υπερηφάνεια. Το γκολ της νίκης στο δεύτερο ημίχρονο προκάλεσε έκρηξη χαράς που ξέσπασε στις εξέδρες σαν βουβό κύμα. Οι παίκτες έπεσαν ο ένας πάνω στον άλλον, ο προπονητής δεν ήξερε αν έπρεπε να κλάψει ή να γελάσει, και οι κάτοικοι του Bayeux ένιωσαν για μια νύχτα ότι βρέθηκαν στο επίκεντρο του ποδοσφαιρικού κόσμου.

Η άλλη πλευρά, όμως, έχει το πρόσωπο του Κιλιάν Εμπαπέ. Ο Γάλλος σούπερ σταρ, που πριν λίγους μήνες έγινε ιδιοκτήτης της SM Caen, βλέπει το πρώτο του επιχειρηματικό εγχείρημα να καταρρέει μπροστά στα μάτια του. Από τη μέρα που ανέλαβε, η ομάδα όχι μόνο δεν ανέβηκε επίπεδο, αλλά κατρακύλησε. Υποβιβασμός στη National, μέτρια πορεία στη 10η θέση του πρωταθλήματος και τώρα ένας τρανταχτός αποκλεισμός από ομάδα που αγωνίζεται σε γήπεδα χωρίς κερκίδες. Είναι ένα σοκ της πραγματικότητας για τον Εμπαπέ, έναν παίκτη συνηθισμένο στις κορυφές του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, αλλά μάλλον απροετοίμαστο για τη διαχείριση των χαμηλών κατηγοριών.

Η Caen, ιστορικός σύλλογος με δεκαετίες παρουσίας στη Ligue 1, μοιάζει παγιδευμένη σε μια κρίση ταυτότητας. Οι οπαδοί την βλέπουν να χάνει χαρακτήρα, οι δημοσιογράφοι αναρωτιούνται αν ο Εμπαπέ μπήκε στην ιδιοκτησία από πάθος ή από υπερεκτίμηση των ικανοτήτων του ως μάνατζερ. Και το ποδόσφαιρο, πάντα ακριβό στις ειρωνείες του, φρόντισε να αποδώσει τη δική του δικαιοσύνη: ένας παίκτης-σύμβολο της σύγχρονης εποχής, θύμα μιας ομάδας που ενσαρκώνει την ψυχή των παλιών ημερών.

Ο Εμπαπέ φαίνεται να μπέρδεψε την επιτυχία του γηπέδου με την ικανότητα του διοικητή. Η επένδυσή του στη Caen βασίστηκε περισσότερο σε επικοινωνιακή λάμψη παρά σε σαφή στρατηγική ανάπτυξης. Δεν υπήρξε σχέδιο για ακαδημίες, για εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων ή για ουσιαστική σύνδεση με την τοπική κοινωνία. Οι πρώτες του αποφάσεις, όπως οι αλλαγές στην τεχνική ηγεσία ή οι δαπανηρές κινήσεις χωρίς ταυτότητα, φανέρωσαν ότι η προσέγγισή του θυμίζει περισσότερο σταρ του Instagram παρά επενδυτή με όραμα. Στην πράξη, η SM Caen χρειάζεται έναν ηγετικό νου που κατανοεί τη βαρύτητα του συλλόγου και όχι έναν μεγιστάνα που αντιμετωπίζει την ομάδα σαν προέκταση της προσωπικής του εικόνας.

Αυτός ο αποκλεισμός, όσο οδυνηρός κι αν είναι, μπορεί να αποτελέσει και μάθημα. Αν ο Εμπαπέ θέλει να αποδείξει πως είναι κάτι παραπάνω από ποδοσφαιριστής-βιτρίνα, πρέπει να μάθει να ακούει, να σχεδιάζει και να επενδύει με υπομονή, όχι με εντυπωσιασμό. Γιατί όσο κι αν λάμπει το όνομά του στο Παρίσι, στην Caen ο κόσμος ζητά δουλειά, ταυτότητα και συνέπεια. Το ποδόσφαιρο, άλλωστε, πάντα βρίσκει τον τρόπο να υπενθυμίζει ότι για να είσαι μεγάλος έξω από το γήπεδο, πρέπει πρώτα να δείχνεις σεβασμό μέσα του.

Economy
Κομισιόν: Ανάπτυξη 2,2% και πλεόνασμα 0,3% στην Ελλάδα το 2026

Κομισιόν: Ανάπτυξη 2,2% και πλεόνασμα 0,3% στην Ελλάδα το 2026

Vita.gr
Τι ώρα ξεκινάτε τη δουλειά σας; Οι πρωινοί τύποι ίσως εκπλαγούν με τα ευρήματα έρευνας

Τι ώρα ξεκινάτε τη δουλειά σας; Οι πρωινοί τύποι ίσως εκπλαγούν με τα ευρήματα έρευνας

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
AKTOR: Νέο κεφάλαιο από το 2025 στην ενέργεια με όχημα το LNG

AKTOR: Νέο κεφάλαιο από το 2025 στην ενέργεια με όχημα το LNG

inWellness
inTown
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
Τι είπε ο γιατρός που έχει χειρουργήσει δύο φορές τον Κίναν Έβανς: «Έτσι θα επιστρέψει στη δράση…»
Euroleague 17.11.25

Τι είπε ο γιατρός που έχει χειρουργήσει δύο φορές τον Κίναν Έβανς: «Έτσι θα επιστρέψει στη δράση…»

Ο Λιθουανός γιατρός, Ριμτάουτας Γκούδας, που έχει χειρουργήσει δύο φορές τον Κίναν Έβανς στο παρελθόν, μίλησε σε Μέσο της χώρας του για τις προηγούμενες επεμβάσεις, αλλά και για παρόμοιες καταστάσεις άλλων αθλητών.

Σύνταξη
Μπάσκετ 17.11.25

Το ΝΒΑ ζήτησε έγγραφα για την έρευνα του παράνομου στοιχηματισμού – Στο… μικροσκόπιο συνεργάτες του ΛεΜπρόν και Λέικερς!

Οι έρευνες του ΝΒΑ για τον παράνομο στοιχηματισμό συνεχίζονται, με τη λίγκα να ζητάει αρχεία και κινητά τηλέφωνα από ομάδες, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και οι Λέικερς.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 17.11.25

Χάαλαντ για τη διαμάχη με Μαντσίνι: «Μου έπιασε τον κ@λο και του είπα τώρα θα δεις»

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ μίλησε για τη διαμάχη που είχε στον αγώνα της Ιταλίας με τη Νορβηγία με τον Τζιανλούκα Μαντσίνι, τον οποίο ευχαρίστησε για την «ώθηση» να σκοράρει δύο φορές.

Σύνταξη
Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο αλλάζει ιδιοκτησία: 22 δισ. ευρώ από funds σε τέσσερα χρόνια
Ποδόσφαιρο 17.11.25

Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο αλλάζει ιδιοκτησία: 22 δισ. ευρώ από funds σε τέσσερα χρόνια

Το 36% των ομάδων των Big Five έχει πλέον εξωτερικό επενδυτή – Από την Ατλέτικο και τη Μίλαν μέχρι τη Μάντσεστερ Σίτι, το ιδιωτικό κεφάλαιο διαμορφώνει ένα νέο, πιο επιχειρηματικό και λιγότερο ρομαντικό ποδόσφαιρο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Φιορεντίνα: Έντονη δυσαρέσκεια κατά του Δήμου για το νέο γήπεδο «Αρτέμιο Φράνκι»
Ποδόσφαιρο 17.11.25

Φιορεντίνα: Έντονη δυσαρέσκεια κατά του Δήμου για το νέο γήπεδο «Αρτέμιο Φράνκι»

«Αν δεν υπάρξει συμφωνία μέχρι τον Δεκέμβριο, υπάρχει ρεαλιστικός κίνδυνος να μείνουμε εκτός», δηλώνει ο γενικός διευθυντής της Φιορεντίνα Αλεσάντρο Φεράρι

Βάιος Μπαλάφας
Greece Shifts toward New Stable ‘Red’ Power Tariffs
English edition 17.11.25

Greece Shifts toward New Stable ‘Red’ Power Tariffs

Like the existing “blue” fixed-rate tariffs, the upcoming “red” tariffs are expected to remain an attractive refuge for households unsettled by the sharp swings in wholesale electricity prices over the past three months.

Σύνταξη
Νέο μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης ζητούν οι περιφέρειες της χώρας
Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων 17.11.25

Νέο μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης ζητούν οι περιφέρειες της χώρας

Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στη χώρα μας οφείλει να προσεγγίσει το ευρωπαϊκό πρότυπο, όπως διαμορφώνεται σε ώριμες αποκεντρωμένες πολιτείες, αναφέρει μεταξύ άλλων το ψήφισμα της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

Σύνταξη
Εγκαινιάστηκε ο Βοτανικός Κήπος στο Πάρκο Αλκαζάρ
Σημείο αναφοράς 17.11.25

Εγκαινιάστηκε ο Βοτανικός Κήπος στο Πάρκο Αλκαζάρ

«Η περιήγηση στους διαδρόμους και τα παρτέρια του είναι μια εμπειρία αδιαμεσολάβητης επικοινωνίας με τη φύση και τη σοφία της αρχαιότητας», δήλωσε ο δήμαρχος Λαρισαίων μεταξύ άλλων.

Σύνταξη
Γερμανία: Αστυνομικοί πυροβόλησαν 12χρονο κορίτσι – Τι ισχυρίζονται
Τι ισχυρίστηκαν 17.11.25

Αστυνομικοί στη Γερμανία πυροβόλησαν 12χρονο κορίτσι - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Σοκαριστικό περιστατικό στη Γερμανία - Οι αστυνομικοί αναζητούσαν το κορίτσι που είναι άρρωστο και κωφό - Το παιδί είχε φύγει από τη δομή που διέμενε για να πάει στο σπίτι της μητέρας του

Σύνταξη
Live η συγκέντρωση στο Πολυτεχνείο: Φόρος τιμής στους νεκρούς της εξέγερσης
Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις 17.11.25 Upd: 13:50

Φόρος τιμής στους νεκρούς της εξέγερσης - Έκλεισαν οι πύλες του Πολυτεχνείου

Πλήθος κόσμου έχει φτάσει στο Πολυτεχνείο αυτές τις τρεις ημέρες για να τιμήσει τους νεκρούς της εξέγερσης και τους διαχρονικούς αγώνες για ελευθερία και δημοκρατία - Το in μεταδίδει από το σημείο

Ρεπορτάζ - φωτογραφίες: Δημήτρης Πέρρος, Δημήτρης Μιχαλάκης, Αλέξανδρος Γαστεράτος
«Ο κινηματογράφος δεν υπήρξε ποτέ βολεμένος» – Ταινίες για τη Χούντα και το Πολυτεχνείο
Restart μνήμης 17.11.25

«Ο κινηματογράφος δεν υπήρξε ποτέ βολεμένος» - Ταινίες για τη Χούντα και το Πολυτεχνείο

Αυτές οι ταινίες είναι πολιτικά κείμενα – μας μετρούν, μας αξιολογούν, μας συγκρίνουν. Δεν μας αφήνουν να κρυφτούμε πίσω από το «τότε». Μας αναγκάζουν να αναρωτηθούμε για το «τώρα».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τασούλας: Η φωνή του Πολυτεχνείου γίνεται σήμερα χρέος για δημοκρατική πολιτεία και προκοπή
Επικαιρότητα 17.11.25

Τασούλας: Η φωνή του Πολυτεχνείου γίνεται σήμερα χρέος για δημοκρατική πολιτεία και προκοπή

Στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου, κατέθεσε νωρίς το πρωί της Δευτέρας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας - Τι αναφέρει στο μήνυμά του για την επέτειο

Σύνταξη
