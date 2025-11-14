Πρόβλημα με Εμπαπέ στη Γαλλία – Ανησυχία στη Ρεάλ ενόψει και Ολυμπιακού
Ο Κιλιάν Εμπαπέ τραυματίστηκε και έφυγε από την αποστολή της Γαλλίας, την ώρα που στη Ρεάλ Μαδρίτης υπάρχει εύλογη ανησυχία για τα επόμενα ματς, όπως αυτό με τον Ολυμπιακό.
Ανησυχία στις τάξεις της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Κιλιάν Εμπαπέ!
Ο Γάλλος βρισκόταν στην αποστολή της Εθνικής του ομάδας, για τα ματς των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου το προσεχές καλοκαίρι, αλλά αποχώρησε εξαιτίας τραυματισμού. Συγκεκριμένα, ο 26χρονος επιθετικός αντιμετωπίζει μία φλεγμονή στο δεξιό του αστράγαλο και ακόμη δεν έχει διαπιστωθεί το διάστημα που θα παραμείνει εκτός.
Πλέον, αναμένεται να επιστρέψει στη Μαδρίτη και να εξεταστεί από τους γιατρούς της Βασίλισσας. Όλα αυτά, λίγες μέρες πριν την αναμέτρηση της Ρεάλ με τον Ολυμπιακό, στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (26/11, 22:00), για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Champions League.
🚨⛔️ Kylian Mbappé leaves France camp and returns to Madrid due to inflammation in his right ankle. pic.twitter.com/BNa4oaYtfF
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 14, 2025
