Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια 4-0: Σκορπάει… τρόμο ο Εμπαπέ και «πετάει» η Βασίλισσα
Η Ρεάλ δεν αντιμετώπισε το παραμικρό πρόβλημα στη Μαδρίτη απέναντι στη Βαλένθια και τη διέλυσε με 4-0, με τον Κιλιάν Εμπαπέ να συνεχίζει να πετάει... φωτιές.
Νίκη… στο ρελαντί για τη Ρεάλ Μαδρίτης, αφού οι Μαδριλένοι επικράτησαν με 4-0 κόντρα στη Βαλένθια στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου». Τα δύο γκολ για τη «βασίλισσα» πέτυχε ο Εμπαπέ, ενώ «δίχτυα» βρήκαν επίσης και οι Μπέλινγκχαμ – Καρέρας, οι οποίοι διαμόρφωσαν την τεσσάρα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας στη La Liga και «μετράει» μόνο μία ήττα, από την Ατλέτικο. Από την άλλη η Βαλένθια βρίσκεται στη 18η θέση.
Οι γηπεδούχοι είχαν τον απόλυτο έλεγχο του ματς και «απείλησαν» για πρώτη φορά στο 14′ με σουτ του Μπέλινγκχαμ.
Λίγα λεπτά αργότερα, στο 19′ ο Εμπαπέ άνοιξε το σκορ για τη «βασίλισσα» με εύστοχη εκτέλεση σε κερδισμένο πέναλτι. Ο σούπερ σταρ της Ρεάλ διπλασίασε τα τέρματα του στο 31′ όταν εκμεταλλεύτηκε το πλασέ του Γκιουλέρ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 3-0 των Μαδριλένων, αφού ο Μπέλινγκχαμ άνοιξε λογαριασμό στο παιχνίδι στο 44′, όταν «σημάδεψε» στην δεξιά γωνία της εστίας του Αγκιρεθάμπαλα.
Η εικόνα του παιχνιδιού δεν άλλαξε ούτε στο δεύτερο μέρος με την Ρεάλ να έχει επιβάλλει το ρυθμό της και στο 88′ «βρήκε δίχτυα» και ο Καρέρας ο οποίος «έγραψε» το τελικό 4-0.
ΡΕΑΛ: Κουρτουά, Βαλβέρδε, Χάουσεν (67’ Ασένσιο), Μιλιτάο, Καρέρας, Μπέλινγκχαμ, Τσουαμενί (46’ Καμαβινγκά), Γκιουλέρ (46’ Θεμπάγιος), Μασταντουόνο, Βινίσιους (79’ Ροντρίγκο), Εμπαπέ (79’ Έντρικ)
ΒΑΛΕΝΘΙΑ: Αγιρεθαμπάλα, Τάρεγκα, Κορέια (55’ Τσέμερτ), Ριόχα (55’ Βάσκεθ), Κοπέτε, Γκαγιά, Λόπεθ (55’ Ντούρο), Πεπέλου (87′ Γκέρα), Σανταμαρία, Μπελτράν (46’ Αλμέιδα), Ντανζουμά.
Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής της La Liga
Παρασκευή, 31/10
Χετάφε-Τζιρόνα 2-1
(72’ Μαρτίν, 86’ Μαγιοράλ – 90’+4’ Στουάνι)
Σάββατο, 1/11
Βιγιαρεάλ-Ράγιο Βαγιεκάνο 4-0
(22′ Μορένο, 56′ Μολέιρο, 58′ Κομεσάνια, 65′ Πέρεθ)
Ατλέτικο-Σεβίλλη 3-0
(64′ Άλβαρες, 77′ Γκονζάλες, 90′ Γκριεζμάν)
Σοσιεδάδ-Μπιλμπάο 3-2
Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια 4-0
Κυριακή, 2/11
Λεβάντε-Θέλτα (15:00)
Αλαβές-Εσπανιόλ (17:15)
Μπαρτσελόνα-Έλτσε (19:30)
Μπέτις-Μαγιόρκα (22:00)
Δευτέρα, 3/11
Οβιέδο-Οσασούνα (22:00)
Η βαθμολογία
Η επόμενη αγωνιστική (12η)
Παρασκευή, 7/11
Έλτσε-Σοσιεδάδ
Σάββατο, 8/11
Τζιρόνα-Αλαβές
Σεβίλλη-Οσασούνα
Ατλέτικο Μαδρίτης-Λεβάντε
Εσπανιόλ-Βιγιαρεάλ
Κυριακή, 8/11
Μπιλμπάο-Οβιέδο
Ράγιο Βαγιεκάνο-Ρεάλ Μαδρίτης
Βαλένθια-Μπέτις
Μαγιόρκα-Χετάφε
Θέλτα-Μπαρτσελόνα
