Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια 4-0: Σκορπάει… τρόμο ο Εμπαπέ και «πετάει» η Βασίλισσα

Νίκη… στο ρελαντί για τη Ρεάλ Μαδρίτης, αφού οι Μαδριλένοι επικράτησαν με 4-0 κόντρα στη Βαλένθια στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου». Τα δύο γκολ για τη «βασίλισσα» πέτυχε ο Εμπαπέ, ενώ «δίχτυα» βρήκαν επίσης και οι Μπέλινγκχαμ – Καρέρας, οι οποίοι διαμόρφωσαν την τεσσάρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας στη La Liga και «μετράει» μόνο μία ήττα, από την Ατλέτικο. Από την άλλη η Βαλένθια βρίσκεται στη 18η θέση.

Οι γηπεδούχοι είχαν τον απόλυτο έλεγχο του ματς και «απείλησαν» για πρώτη φορά στο 14′ με σουτ του Μπέλινγκχαμ.

Λίγα λεπτά αργότερα, στο 19′ ο Εμπαπέ άνοιξε το σκορ για τη «βασίλισσα» με εύστοχη εκτέλεση σε κερδισμένο πέναλτι. Ο σούπερ σταρ της Ρεάλ διπλασίασε τα τέρματα του στο 31′ όταν εκμεταλλεύτηκε το πλασέ του Γκιουλέρ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 3-0 των Μαδριλένων, αφού ο Μπέλινγκχαμ άνοιξε λογαριασμό στο παιχνίδι στο 44′, όταν «σημάδεψε» στην δεξιά γωνία της εστίας του Αγκιρεθάμπαλα.

Η εικόνα του παιχνιδιού δεν άλλαξε ούτε στο δεύτερο μέρος με την Ρεάλ να έχει επιβάλλει το ρυθμό της και στο 88′ «βρήκε δίχτυα» και ο Καρέρας ο οποίος «έγραψε» το τελικό 4-0.

ΡΕΑΛ: Κουρτουά, Βαλβέρδε, Χάουσεν (67’ Ασένσιο), Μιλιτάο, Καρέρας, Μπέλινγκχαμ, Τσουαμενί (46’ Καμαβινγκά), Γκιουλέρ (46’ Θεμπάγιος), Μασταντουόνο, Βινίσιους (79’ Ροντρίγκο), Εμπαπέ (79’ Έντρικ)

ΒΑΛΕΝΘΙΑ: Αγιρεθαμπάλα, Τάρεγκα, Κορέια (55’ Τσέμερτ), Ριόχα (55’ Βάσκεθ), Κοπέτε, Γκαγιά, Λόπεθ (55’ Ντούρο), Πεπέλου (87′ Γκέρα), Σανταμαρία, Μπελτράν (46’ Αλμέιδα), Ντανζουμά.

Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής της La Liga

Παρασκευή, 31/10

Χετάφε-Τζιρόνα 2-1

(72’ Μαρτίν, 86’ Μαγιοράλ – 90’+4’ Στουάνι)

Σάββατο, 1/11

Βιγιαρεάλ-Ράγιο Βαγιεκάνο 4-0

(22′ Μορένο, 56′ Μολέιρο, 58′ Κομεσάνια, 65′ Πέρεθ)

Ατλέτικο-Σεβίλλη 3-0

(64′ Άλβαρες, 77′ Γκονζάλες, 90′ Γκριεζμάν)

Σοσιεδάδ-Μπιλμπάο 3-2

Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια 4-0

Κυριακή, 2/11

Λεβάντε-Θέλτα (15:00)

Αλαβές-Εσπανιόλ (17:15)

Μπαρτσελόνα-Έλτσε (19:30)

Μπέτις-Μαγιόρκα (22:00)

Δευτέρα, 3/11

Οβιέδο-Οσασούνα (22:00)

Η βαθμολογία

Η επόμενη αγωνιστική (12η)

Παρασκευή, 7/11

Έλτσε-Σοσιεδάδ

Σάββατο, 8/11

Τζιρόνα-Αλαβές

Σεβίλλη-Οσασούνα

Ατλέτικο Μαδρίτης-Λεβάντε

Εσπανιόλ-Βιγιαρεάλ

Κυριακή, 8/11

Μπιλμπάο-Οβιέδο

Ράγιο Βαγιεκάνο-Ρεάλ Μαδρίτης

Βαλένθια-Μπέτις

Μαγιόρκα-Χετάφε

Θέλτα-Μπαρτσελόνα