Ο Εμπαπέ κάνει τον Αλόνσο ευτυχισμένο

Η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να «σπάσει το μπλόκο» της Χετάφε, στο χθεσινό παιχνίδι για την ένατη αγωνιστική της La Liga και ο μεγάλος πρωταγωνιστής των «μερένχες» ήταν ξανά ο Κίλιαν Εμπαπέ.

Το γκολ του Γάλλου επιθετικού στο 80’ χάρισε τη νίκη στην «βασίλισσα» (0-1) και η Ρεάλ «σκαρφάλωσε» στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα του ισπανικού πρωταθλήματος.

Ο Εμπαπέ διανύει περίοδο εξαιρετικής φόρμας κι έχει πάρει στις «πλάτες του» την ομάδα της Μαδρίτης, έχοντας μέχρι στιγμής πετύχει 10 γκολ στην La Liga και 15 σε όλες τις διοργανώσεις.

Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό πως το μοναδικό ματς του ισπανικού πρωταθλήματος στο οποίο δεν μπόρεσε να σκοράρει ο Γάλλος, ήταν αυτό εναντίον της Μαγιόρκα, αλλά θα πρέπει να σημειωθεί πως του είχαν ακυρωθεί δύο τέρματα στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Ο Εμπαπέ είναι ο ηγέτης της φετινής Ρεάλ και ο τεχνικός της «βασίλισσας» Τσάμπι Αλόνσο έχει καταφέρει να αξιοποιήσει στον μέγιστο βαθμό τον Γάλλο επιθετικό.

Ενδεικτικό της εκπληκτικής φόρμας που διανύει ο σούπερ σταρ των Μαδριλένων, είναι ότι σκόραρε για εντέκατο σερί παιχνίδι και ο προπονητής των μερένχες έχει κάθε λόγο να χαμογελά με τις εμφανίσεις του Γάλλου.

Θυμίζουμε ότι ο άσος των «τρικολόρ» σκόραρε και στα παιχνίδια της Εθνικής ομάδας της Γαλλίας απέναντι σε Ουκρανία και Ισλανδία κάνοντας βεβαίως την διαφορά και για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του.

Ο Εμπαπέ έφτασε τα 10 γκολ στο ισπανικό πρωτάθλημα μετά από εννιά αγωνιστικές, κάτι που είχε πετύχει και ο Κριστιάνο Ρονάλντο με την φανέλα της «βασίλισσας» την αγωνιστική περίοδο 2014-2015. Ο Πορτογάλος βέβαια είχε πετύχει 17 γκολ την αντίστοιχη αγωνιστική εκείνης της χρονιάς ενώ είχε ολοκληρώσει την σεζόν έχοντας σκοράρει 48 φορές στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Η επίδοση βέβαια του CR7 είναι… εξωπραγματική και πολύ δύσκολα θα μπορέσει ο Εμπαπέ να ξεπεράσει τα 48 γκολ του Πορτογάλου σε μια σεζόν, αλλά αυτό διόλου απασχολεί τον Αλόνσο.

Ο προπονητής της «βασίλισσας» βλέπει τον Γάλλο να έχει κέφια και να ηγείται της Ρεάλ, γεγονός που αν μη τι άλλο είναι σημαντικό για τους μερένχες.