Χετάφε – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: O Εμπαπέ «έστειλε» τη «Βασίλισσα» ξανά στην κορυφή
Ο Κιλιάν Εμπαπέ με γκολ που σημείωσε στο 80o λεπτό της αναμέτρησης με τη Χετάφε, χάρισε τη νίκη στη Ρεάλ Μαδρίτης με 1-0 και «κράτησε» τη «βασίλισσα» στην κορυφή της βαθμολογίας.
- Στην φυλακή τα δύο αδέλφια από τη Συρία για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ
- Πέθανε ο ηθοποιός Κοσμάς Φουντούκης – Είχε παίξει στον «Κόκκινο κύκλο» του Πάνου Κοκκινόπουλου
- Ο Μάρκο Ρούμπιο «επιβεβαιώνει την ύπαρξη UFO»
- Πρίγκιπας Άντριου: Νέες αποκαλύψεις σε βάρος του – Ζήτησε από αστυνομικό στοιχεία που «καίνε» την Τζιούφρε
Χρειάστηκαν 80 ολόκληρα λεπτά αλλά και να μείνει με 10 παίκτες η αντίπαλός της, για να βρει δίχτυα η Ρεάλ Μαδρίτης, στην έδρα της Χετάφε.
Ο Κιλιάν Εμπαπέ ήταν ο «λυτρωτής» της «βασίλισσας», καθώς ο Γάλλος διεθνής επιθετικός «έγραψε» το 1-0 στο 80ό λεπτό και χάρισε το «τρίποντο» στους Μαδριλένους, για την 9η αγωνιστική της La Liga.
Ο Άλαν Νιόμ είχε αποβληθεί 3 λεπτά νωρίτερα για τους γηπεδούχους (77΄) που έμειναν και με 9 παίκτες, όταν στο 84΄ αποβλήθηκε και ο Σανκρίς.
Η Ρεάλ Μαδρίτης πάει στο clasico με την Μπαρτσελόνα ως πρωτοπόρος!
Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής της La Liga:
Οβιέδο-Εσπανιόλ 0-2 (70΄ Κίκε Γκαρσία, 82΄ Μίγια)
Σεβίλη-Μαγιόρκα 1-3
(16΄ Βάργκας – 67΄ Μουρίτσι, 73΄, 77΄ Τζόσεφ)
Μπαρτσελόνα-Τζιρόνα 2-1
(13΄ Πέδρι, 90+3΄ Αραούχο – 20΄ Βίτσελ)
Βιγιαρεάλ-Μπέτις 2-2
(44΄ Μπιουκάναν, 64΄ Μολέιρο – 66΄, 90΄+4 Αντονι)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Οσασούνα 1-0
(69΄ Αλμάδα)
Έλτσε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-0
Θέλτα-Σοσιεδάδ 1-1
(20΄ Ντουράν – 89΄ Σολέρ)
Λεβάντε-Ράγιο Βαγεκάνο 0-3
(12΄, 25΄ Ντε Φρούτος, 65΄ Αλβαρο Γκαρσία)
Χετάφε-Ρεάλ Μαδρίτης 0-1
(80΄ Εμπαπέ)
Αλαβές-Βαλένθια 20/10
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 24
Μπαρτσελόνα 22
Βιγιαρεάλ 17
Μπέτις 16
Ατλέτικο Μαδρίτης 16
Εσπανιόλ 15
Έλτσε 14
Αθλέτικ Μπιλμπάο 14
Σεβίλη 13
Ράγιο Βαγεκάνο 11
Χετάφε 11
Αλαβές 11 -8αγ.
Οσασούνα 10
Λεβάντε 8
Βαλένθια 8 -8αγ.
Μαγιόρκα 8
Θέλτα 7
Ρεάλ Σοσιεδάδ 6
Οβιέδο 6
Τζιρόνα 6
- Γάζα: Στους 45 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιδρομές – Ανάμεσά τους παιδιά και δημοσιογράφος
- Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Η ληστεία του αιώνα
- Κυπριακό: «Προσδοκίες» σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ μετά την εκλογή Ερχιουρμάν – Ανοίγει ο δρόμος για επανέναρξη των συνομιλιών
- Economist: Ο πλούσιος κόσμος ζει πολύ πέρα από τις δυνατότητές του
- Χετάφε – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: O Εμπαπέ «έστειλε» τη «Βασίλισσα» ξανά στην κορυφή
- Μίλαν – Φιορεντίνα 2-1: Ανατροπή και κορυφή με σούπερ Λεάο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις