O Σέζνι αποκάλυψε πώς σταμάτησε το πέναλτι του Εμπαπέ

Ο Πολωνός τερματοφύλακας Βόιτσεκ Σέζνι, ένας από τους κορυφαίους της γενιάς του και βασικό στέλεχος της Μπαρτσελόνα, μίλησε με ειλικρίνεια και χιούμορ για το μυστικό πίσω από τη θεαματική του απόκρουση στο πέναλτι του Κιλιάν Εμπαπέ στο πρόσφατο Κλάσικο. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στα επίσημα μέσα του συλλόγου, αποκάλυψε ότι τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη, καθώς αφιερώνει ώρες στην ανάλυση των αντιπάλων του.

«Πριν από κάθε αγώνα μελετώ προσεκτικά τους εκτελεστές των πέναλτι. Συνήθως βλέπω τις τελευταίες 20 εκτελέσεις δύο ή τριών παικτών που συνήθως αναλαμβάνουν αυτή την ευθύνη. Προσπαθώ να εντοπίσω το μοτίβο τους, τις μικρές λεπτομέρειες που επαναλαμβάνονται, ακόμη και τον τρόπο που παίρνουν φόρα. Κάποιοι αλλάζουν πλευρά ανάλογα με το σκορ ή τη σημασία της στιγμής. Προσπαθώ να συλλέξω όλες αυτές τις πληροφορίες και στο τέλος αφήνω το ένστικτο να μιλήσει», εξήγησε ο Σέζνι.

Όπως αποκάλυψε, είχε μελετήσει προσεκτικά τον Εμπαπέ πριν το μεγάλο παιχνίδι. «Μου είχε βάλει γκολ στο τελευταίο πέναλτι που εκτέλεσε. Ήξερα ότι βρισκόταν σε καλή ψυχολογία και θα επέλεγε την ίδια πλευρά. Από εκεί και πέρα, πρέπει να ελπίζεις ότι έχεις δίκιο. Και, ευτυχώς, αυτή τη φορά είχα». Η επέμβασή του αποτέλεσε καθοριστική στιγμή του ντέρμπι, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του ως ενός από τους πιο προετοιμασμένους τερματοφύλακες στην Ευρώπη.

Ο 34χρονος Πολωνός αναφέρθηκε επίσης στη διαχείριση των συναισθημάτων του κατά τη διάρκεια των αγώνων: «Έμαθα νωρίς ότι τα συναισθήματα δεν με βοηθούν. Προσπαθώ να είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος. Όλοι μαλώνουν μετά από ένα ντέρμπι, αλλά εγώ σκέφτομαι πως χάσαμε, οκ, πρέπει να συνεχίσουμε. Κάνω διαλογισμό και ασκήσεις αναπνοής πριν και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού – ακόμη και στα αποδυτήρια. Οι συμπαίκτες με κοιτάνε περίεργα, αλλά λειτουργεί».

Με το γνωστό του αυτοσαρκαστικό ύφος, μίλησε και για τους συναδέλφους του: «Οι πέντε αγαπημένοι μου τερματοφύλακες; Μπουφόν, Γιασίν, Νόιερ, η καλύτερη εκδοχή του Τσεχ… και βάζω κι εμένα μέσα!» είπε γελώντας. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στους συμπαίκτες του, σχολιάζοντας ότι ο Λεβαντόφσκι “δεν αντέχει να χάνει ούτε στο πινγκ πονγκ”, ενώ χαρακτήρισε τον Ράσφορντ «απίστευτο ταλέντο».

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στη νέα γενιά της Μασία, των ακαδημιών της Μπαρτσελόνα, λέγοντας: «Δεν έχω δει πουθενά αλλού τόσο υψηλό τεχνικό επίπεδο. Όλα τα παιδιά είναι εντυπωσιακά. Αν και δεν μπορούν όλοι να είναι Λαμίν Γιαμάλ στα 16 τους, πρέπει κάποιοι να πάνε αλλού για να ωριμάσουν».

Στο πιο προσωπικό κομμάτι της συνέντευξης, ο Σέζνι αποκάλυψε ότι περνά τον ελεύθερο χρόνο του με τα δύο του παιδιά, επτά και ενός έτους. «Καμιά φορά σκέφτομαι πως ο πραγματικός μου χρόνος ξεκούρασης είναι στο προπονητικό κέντρο, γιατί όταν γυρίζω σπίτι… αρχίζει η δουλειά», είπε αστειευόμενος.

Κλείνοντας, έδειξε και τις προόδους του στα καταλανικά, λέγοντας χαμογελαστός «m’agraden els teus ulls» («Μου αρέσουν τα μάτια σου»), και πρόσθεσε πως δεν είναι κακός τραγουδιστής. Με τον δικό του συνδυασμό πειθαρχίας, χιούμορ και αυτογνωσίας, ο Βόιτσεκ Σέζνι αποδεικνύει γιατί παραμένει ένας από τους πιο χαρισματικούς τερματοφύλακες της εποχής του – και ο λόγος που ακόμη και ένας Εμπαπέ χρειάζεται κάτι παραπάνω από τύχη για να τον νικήσει.