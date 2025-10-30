sports betsson
Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025
O Σέζνι αποκάλυψε πώς σταμάτησε το πέναλτι του Εμπαπέ
Ποδόσφαιρο 30 Οκτωβρίου 2025 | 21:45

O Σέζνι αποκάλυψε πώς σταμάτησε το πέναλτι του Εμπαπέ

«Μελετώ τις τελευταίες 20 εκτελεστές πριν από κάθε αγώνα», είπε ο τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
A
A
Ο Πολωνός τερματοφύλακας Βόιτσεκ Σέζνι, ένας από τους κορυφαίους της γενιάς του και βασικό στέλεχος της Μπαρτσελόνα, μίλησε με ειλικρίνεια και χιούμορ για το μυστικό πίσω από τη θεαματική του απόκρουση στο πέναλτι του Κιλιάν Εμπαπέ στο πρόσφατο Κλάσικο. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στα επίσημα μέσα του συλλόγου, αποκάλυψε ότι τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη, καθώς αφιερώνει ώρες στην ανάλυση των αντιπάλων του.

«Πριν από κάθε αγώνα μελετώ προσεκτικά τους εκτελεστές των πέναλτι. Συνήθως βλέπω τις τελευταίες 20 εκτελέσεις δύο ή τριών παικτών που συνήθως αναλαμβάνουν αυτή την ευθύνη. Προσπαθώ να εντοπίσω το μοτίβο τους, τις μικρές λεπτομέρειες που επαναλαμβάνονται, ακόμη και τον τρόπο που παίρνουν φόρα. Κάποιοι αλλάζουν πλευρά ανάλογα με το σκορ ή τη σημασία της στιγμής. Προσπαθώ να συλλέξω όλες αυτές τις πληροφορίες και στο τέλος αφήνω το ένστικτο να μιλήσει», εξήγησε ο Σέζνι.

Όπως αποκάλυψε, είχε μελετήσει προσεκτικά τον Εμπαπέ πριν το μεγάλο παιχνίδι. «Μου είχε βάλει γκολ στο τελευταίο πέναλτι που εκτέλεσε. Ήξερα ότι βρισκόταν σε καλή ψυχολογία και θα επέλεγε την ίδια πλευρά. Από εκεί και πέρα, πρέπει να ελπίζεις ότι έχεις δίκιο. Και, ευτυχώς, αυτή τη φορά είχα». Η επέμβασή του αποτέλεσε καθοριστική στιγμή του ντέρμπι, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του ως ενός από τους πιο προετοιμασμένους τερματοφύλακες στην Ευρώπη.

Ο 34χρονος Πολωνός αναφέρθηκε επίσης στη διαχείριση των συναισθημάτων του κατά τη διάρκεια των αγώνων: «Έμαθα νωρίς ότι τα συναισθήματα δεν με βοηθούν. Προσπαθώ να είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος. Όλοι μαλώνουν μετά από ένα ντέρμπι, αλλά εγώ σκέφτομαι πως χάσαμε, οκ, πρέπει να συνεχίσουμε. Κάνω διαλογισμό και ασκήσεις αναπνοής πριν και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού – ακόμη και στα αποδυτήρια. Οι συμπαίκτες με κοιτάνε περίεργα, αλλά λειτουργεί».

Με το γνωστό του αυτοσαρκαστικό ύφος, μίλησε και για τους συναδέλφους του: «Οι πέντε αγαπημένοι μου τερματοφύλακες; Μπουφόν, Γιασίν, Νόιερ, η καλύτερη εκδοχή του Τσεχ… και βάζω κι εμένα μέσα!» είπε γελώντας. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στους συμπαίκτες του, σχολιάζοντας ότι ο Λεβαντόφσκι “δεν αντέχει να χάνει ούτε στο πινγκ πονγκ”, ενώ χαρακτήρισε τον Ράσφορντ «απίστευτο ταλέντο».

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στη νέα γενιά της Μασία, των ακαδημιών της Μπαρτσελόνα, λέγοντας: «Δεν έχω δει πουθενά αλλού τόσο υψηλό τεχνικό επίπεδο. Όλα τα παιδιά είναι εντυπωσιακά. Αν και δεν μπορούν όλοι να είναι Λαμίν Γιαμάλ στα 16 τους, πρέπει κάποιοι να πάνε αλλού για να ωριμάσουν».
Στο πιο προσωπικό κομμάτι της συνέντευξης, ο Σέζνι αποκάλυψε ότι περνά τον ελεύθερο χρόνο του με τα δύο του παιδιά, επτά και ενός έτους. «Καμιά φορά σκέφτομαι πως ο πραγματικός μου χρόνος ξεκούρασης είναι στο προπονητικό κέντρο, γιατί όταν γυρίζω σπίτι… αρχίζει η δουλειά», είπε αστειευόμενος.

Κλείνοντας, έδειξε και τις προόδους του στα καταλανικά, λέγοντας χαμογελαστός «m’agraden els teus ulls» («Μου αρέσουν τα μάτια σου»), και πρόσθεσε πως δεν είναι κακός τραγουδιστής. Με τον δικό του συνδυασμό πειθαρχίας, χιούμορ και αυτογνωσίας, ο Βόιτσεκ Σέζνι αποδεικνύει γιατί παραμένει ένας από τους πιο χαρισματικούς τερματοφύλακες της εποχής του – και ο λόγος που ακόμη και ένας Εμπαπέ χρειάζεται κάτι παραπάνω από τύχη για να τον νικήσει.

Νέα «ήθη» στην Ευρώπη… trading ομολόγων που ακόμη δεν έχουν εκδοθεί!

Νέα «ήθη» στην Ευρώπη… trading ομολόγων που ακόμη δεν έχουν εκδοθεί!

HELLENiQ ENERGY: Στο 3,7% οι μετοχές που πούλησε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

HELLENiQ ENERGY: Στο 3,7% οι μετοχές που πούλησε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Λέικερς: Η μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία των σπορ είναι γεγονός! – Νέος ιδιοκτήτης ο Μαρκ Γουόλτερ
Μπάσκετ 30.10.25

Λέικερς: Η μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία των σπορ είναι γεγονός! – Νέος ιδιοκτήτης ο Μαρκ Γουόλτερ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του NBA ενέκρινε ομόφωνα την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των Λέικερς στον Μαρκ Γουόλτερ, σε μία πώληση γιγαντιαίων διαστάσεων για τον επαγγελματικό αθλητισμό.

Σύνταξη
CEV Champions League 30.10.25

Αστερίξ – Ολυμπιακός 0-3: Επιβλητική εμφάνιση στο Βέλγιο και πρόκριση στην επόμενη φάση!

Τα κορίτσια του Ολυμπιακού πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση στο Μπέβερεν και και με νίκη 3-0 σετ προκρίθηκαν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League γυναικών.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Άρης: Το παιχνίδι «κλειδί» με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο και τα δεδομένα με το νέο φορμάτ

Ο Άρης έχει 9 βαθμούς στο Κύπελλο, περιμένει τον ΠΑΟΚ στο «Βικελίδης» κι είναι το χέρι του να διεκδικήσει τον τίτλο με αυξημένες πιθανότητες. Τα δεδομένα με το νέο φορμάτ της διοργάνωσης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Μέσι συνεχίζει το ποδόσφαιρο, αλλά ήδη σκέφτεται ως επιχειρηματίας και… ιδιοκτήτης ομάδας!
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Ο Μέσι συνεχίζει το ποδόσφαιρο, αλλά ήδη σκέφτεται ως επιχειρηματίας και… ιδιοκτήτης ομάδας!

Ο Λιονέλ Μέσι... προκάλεσε το MLS να αλλάξει τους οικονομικούς όρους του πρωταθλήματος, ζήτησε να καταργηθεί ή να... χαλαρώσει το Salary Cup και δείχνει έμπρακτα πως προετοιμάζει την επόμενη ημέρα.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Η Νάπολι δεν ξεχνά και τιμά τον Μαραντόνα (pic)
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Η Νάπολι δεν ξεχνά και τιμά τον Μαραντόνα (pic)

Οι φίλαθλοι της ομάδας γιόρτασαν τη μέρα που ο Ντιέγκο Μαραντόνα θα συμπλήρωνε τα 65 έτη, μεταφέροντας άγαλμά του στους δρόμους της πόλης που αγάπησε και τον αγάπησε

Σύνταξη
Και επίσημα ο Σπαλέτι προπονητής της Γιουβέντους (pic)
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Και επίσημα ο Σπαλέτι προπονητής της Γιουβέντους (pic)

Η Γιουβέντους ανακοίνωσε και επίσημα ότι ο Λουτσιάνο Σπαλέτι αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, μέχρι το τέλος της σεζόν. Το ντεμπούτο του θα γίνει ανήμερα των 128ων γενεθλίων της Γιούβε

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Νάπρεντακ Ότζακ 3-0: Νέα σπουδαία εμφάνιση και πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League
Βόλεϊ 30.10.25

Ολυμπιακός – Νάπρεντακ Ότζακ 3-0: Νέα σπουδαία εμφάνιση και πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League

Θριαμβευτικά προκρίθηκε στον 2ο προκριματικό γύρο του CEV Champions League ο Ολυμπιακός, επικρατώντας εύκολα με 3-0 σετ της Νάπρεντακ Ότζακ στο «Μελίνα Μερκούρη».

Σύνταξη
LIVE: Μπέβερεν – Ολυμπιακός
Βόλεϊ γυναικών 30.10.25

LIVE: Μπέβερεν – Ολυμπιακός

LIVE: Μπέβερεν – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Μπέβερεν – Ολυμπιακός για το δεύτερο ματς του δεύτερου προκριματικού γύρου του CEV Champions League Γυναικών. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7HD.

Σύνταξη
Προπονητής Μπράιτον: «Ο Κωστούλας έπαιξε πολύ καλά, τρέχει πολύ»
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Προπονητής Μπράιτον: «Ο Κωστούλας έπαιξε πολύ καλά, τρέχει πολύ»

Ο προπονητής της Μπράιτον, Φαμπιάν Χίρτσελερ, στάζει μέλι για τον Μπάμπη Κωστούλα, εξήγησε τον λόγο που τον έκανε αλλαγή στον αγώνα με την Αρσεναλ και ανέλυσε το πλάνο ένταξής του στην ομάδα

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Άρης: Θέμα ωρών ένα ακόμη φετινό sold out στο Καραϊσκάκη – «Έφυγαν» ήδη 31.000 εισιτήρια
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Ολυμπιακός – Άρης: Θέμα ωρών ένα ακόμη φετινό sold out στο Καραϊσκάκη – «Έφυγαν» ήδη 31.000 εισιτήρια

Δεδομένο πρέπει να θεωρείται για ακόμη μια φορά φέτος το sold out στο Καραϊσκάκη και το Ολυμπιακός - Άρης το Σάββατο, αφού έχουν ήδη φύγει πάνω από 31.000 εισιτήρια.

Σύνταξη
To Champions League θα… πίνει άλλη μπύρα – Τέλος σε μια ιστορική χορηγία και αρχή μιας νέας
Ποδόσφαιρο 30.10.25

To Champions League θα… πίνει άλλη μπύρα – Τέλος σε μια ιστορική χορηγία και αρχή μιας νέας

Διαφορετικούς δρόμους θα τραβήξουν UEFA και Heineken από το 2027 και μετά από 30 χρόνια κοινής πορείας, καθώς η ευρωπαϊκή ομοσπονδία κλείνει συμφωνία με μεγάλο ανταγωνιστή στον τομέα της ζυθοποιίας

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Νάπρεντακ Ότζακ
Βόλεϊ 30.10.25

LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Νάπρεντακ Ότζακ

LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Νάπρεντακ Ότζακ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Νάπρεντακ Ότζακ για το δεύτερο ματς του πρώτου προκριματικού γύρου του CEV Champions League Ανδρών. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8HD.

Σύνταξη
Πάνω από 600 τόνοι απόβλητα μεταφέρθηκαν από την Κέρκυρα στην Πρέβεζα – Στον εισαγγελέα αύριο οι συλληφθέντες
Ελλάδα 30.10.25

Πάνω από 600 τόνοι απόβλητα μεταφέρθηκαν από την Κέρκυρα στην Πρέβεζα – Στον εισαγγελέα αύριο οι συλληφθέντες

Από τις αρμόδιες Αρχές δόθηκε διορία 24 ωρών να γίνει εκταφή των αποβλήτων που ενταφιάστηκαν παράνομα και να απομακρυνθούν μαζί με του υπόλοιπους τόνους

Σύνταξη
Ο ρωσικός στρατός κατηγορείται ότι σκοτώνει και βασανίζει τους ίδιους του τους στρατιώτες
Κόσμος 30.10.25

Ο ρωσικός στρατός κατηγορείται ότι σκοτώνει και βασανίζει τους ίδιους του τους στρατιώτες

Η έρευνα απαριθμεί 101 ανώτερους Ρώσους αξιωματικούς που κατηγορούνται για τακτικές όπως η χρήση drones για να εξοντώσουν στρατιώτες που υποχωρούν από το πεδίο της μάχης

Σύνταξη
Ινστιτούτο Τσίπρα: Οι νέοι και οι «παλιοί» στο επιστημονικό συμβούλιο – με ποιους πάει ο Αλέξης Τσίπρας
Πολιτική Γραμματεία 30.10.25

Ινστιτούτο Τσίπρα: Οι νέοι και οι «παλιοί» στο επιστημονικό συμβούλιο – με ποιους πάει ο Αλέξης Τσίπρας

Από παλιούς συνεργάτες αλλά και πολλά νέα πρόσωπα απαρτίζεται το επιστημονικό συμβούλιο του ινστιτούτου Τσίπρα που ανακοινώθηκε σήμερα. Οι γυναίκες κρατούν τα ηνία, έμφαση στις επιστήμες της νέας εποχής.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τελεσίγραφο Βασιλιά Καρόλου: Τέλος οι τίτλοι και το Royal Lodge για τον Άντριου
Σκάνδαλο Έπσταϊν 30.10.25

Τελεσίγραφο Βασιλιά Καρόλου: Τέλος οι τίτλοι και το Royal Lodge για τον Άντριου

Ο βασιλιάς Κάρολος αφαιρεί από τον Άντριου τίτλους και προνόμια, ενώ τον υποχρεώνει να εγκαταλείψει το Royal Lodge. Η μοναρχία επιχειρεί οριστική αποστασιοποίηση από το σκάνδαλο Έπσταϊν.

Σύνταξη
Συμβόλαιο θανάτου πίσω από τη δολοφονία του 49χρονου στην Κύπρο – Τι έγραφαν ρωσικά ΜΜΕ για τον επιχειρηματία
Ελλάδα 30.10.25

Συμβόλαιο θανάτου πίσω από τη δολοφονία του 49χρονου στην Κύπρο – Τι έγραφαν ρωσικά ΜΜΕ για τον επιχειρηματία

Οι ελληνικές αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο η δολοφονία του επιχειρηματία να σχετίζεται με μέλη της ρωσικής μαφίας, που δρουν και στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Νεκρά ζώα εντοπίστηκαν στον Ίασμο Ροδόπης – Φόβος για την πιθανότητα ζωονόσων
Παράνομο νεκροταφείο 30.10.25

Νεκρά ζώα εντοπίστηκαν στον Ίασμο Ροδόπης – Φόβος για την πιθανότητα ζωονόσων

Μετά από καταγγελία φιλοζωικού συλλόγου της Ξάνθης, στην περιοχή του Ιάσμου εντοπίστηκαν νεκρά ζώα, παραγωγικά και ζώα συντροφιάς, με τον φόβο των ζωονόσων να είναι μεγάλος

Σύνταξη
Γιώργο Καπουτζίδη, ο Σπύρος ήταν γκέι; Ο δημιουργός του Παρά Πέντε απαντάει – «Το μίσος είναι επιλογή»
«Δεν είχα το θάρρος...» 30.10.25

Γιώργο Καπουτζίδη, ο Σπύρος ήταν γκέι; Ο δημιουργός του Παρά Πέντε απαντάει – «Το μίσος είναι επιλογή»

Ο Γιώργος Καπουτζίδης μίλησε για το Παρά Πέντε, τις Σέρρες, τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, τα ταμπού, το μίσος στη διαφορετικότητα και την επετειακή επιστροφή της σειράς στο MEGA

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σερβία: Στους δρόμους οι φοιτητές για την επέτειο του ενός έτους από την τραγωδία στο Νόβι Σαντ
Κόσμος 30.10.25

Σερβία: Στους δρόμους οι φοιτητές για την επέτειο του ενός έτους από την τραγωδία στο Νόβι Σαντ

Σέρβοι φοιτητές ξεκίνησαν πεζοπορία προς το Νόβι Σαντ από όλη τη χώρα, για να τιμήσουν τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας από την κατάρρευση στεγάστρου

Σύνταξη
