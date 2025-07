Ανανέωσε μέχρι το 2027 με την Μπαρτσελόνα ο Σέζνι (pics+vid)

Πώς τα φέρνει καμία φορά η ζωή! Πέρσι τέτοιον καιρό ο Βόιτσεχ Σέζνι είχε κρεμάσει τα γάντια του θεωρώντας πως η καριέρα του έχει ολοκληρωθεί. Λίγο καιρό αργότερα ο σοβαρός τραυματισμός του Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν ανάγκασε την Μπαρτσελόνα να τον επαναφέρει για έναν χρόνο, ως μία λύση ανάγκης.

✍ Wojciech Szczęsny contract extension until 2027

Μόνο που ο Πολωνός αποδείχθηκε πολύτιμος και έναν χρόνο αργότερα, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2027 με τους Καταλανούς. Τη σεζόν που προηγήθηκε, κέρδισε με το… σπαθί του το νέο συμβόλαιο καθώς ήταν καθοριστικός στην εξαιρετική πορεία της ομάδας που κατέκτησε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Σούπερ Καπ ενώ έφτασε μία ανάσα από τον τελικό του Champions League.

Unfinished Business.

He’s not done yet. 😤 pic.twitter.com/C6OOvCz7SZ

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 7, 2025