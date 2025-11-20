magazin
Αρμπάιτ: Μια σπονδυλωτή παράσταση με 7 ιστορίες, με θέμα την εργασία, στο θέατρο Σταθμός
inTickets 20 Νοεμβρίου 2025 | 08:00

Το Αρμπάιτ είναι σε κείμενο και σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη και Αντώνη Τσιοτσιόπουλου.

Ο Γιώργος Παλούμπης και ο Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, δημιουργοί των παραστάσεων Εθνικός Ελληνορώσων, Ματωμένα Χώματα, Κωλόκαιρος, Ανεξάρτητα Κράτη, γράφουν και σκηνοθετούν το «Αρμπάιτ».

Τέσσερις τελευταίες παραστάσεις

Πρόκειται για μια σπονδυλωτή παράσταση αποτελούμενη από 7 ιστορίες με θέμα την εργασία. Αρμπάιτ (Arbeit) στα γερμανικά σημαίνει δουλειά, εργασία. Η λέξη είναι ευρέως γνωστή από τη φράση Arbeit macht frei που σημαίνει “Η δουλειά απελευθερώνει”, η οποία ήταν γραμμένη σε πύλες στρατοπέδων συγκέντρωσης των Ναζί (πχ. στο Άουσβιτς).

Η εργασία μπορεί πολύ συχνά να αποτελεί καταναγκασμό για το σύγχρονο άνθρωπο. Μπορεί και όχι. Το σίγουρο όμως είναι ότι είναι συνδεδεμένη με την προσωπικότητα του κάθε εργαζόμενου. Οι προσωπικότητες ορίζονται λίγο ως πολύ από τη δουλειά που κάνουν.

Στις ιστορίες της σπονδυλωτής παράστασης παρακολουθούμε χαρακτήρες σε σχέση με την εργασία τους, με την αναζήτηση εργασίας, με τις αγωνίες της εργασίας και με τις διάφορες μορφές εξάρτησης από αυτήν. Είναι ο άνθρωπος η δουλειά του;

Μια θεατρική παράσταση σίγουρα δεν μπορεί να απαντήσει σε κάτι τέτοιο. Μπορεί όμως να “βουτήξει” μέσα σε ανθρώπινες στιγμές που θέτουν και επαναδιαπραγματεύονται το ερώτημα.

YouTube thumbnail

Συvτελεστές

Κείμενο – σκηνοθεσία: Γιώργος Παλούμπης – Αντώνης Τσιοτσιόπουλος

Ερμηνεύουν: Σοφία Ακασοπούλου, Ελευθερία Αράκη, Θεοδώρα Βαλομάνδρα, Βίκυ Εδιάρογλου, Εύα Θεολόγη, Άννα Μαρίνου, Μαρίτσα Φωτιάδου

Σκηνικά: Ναταλία Αστυπαλίτη

Φωτισμοί : Γιώργος Αγιαννίτης

Ηχητικός σχεδιασμός: Γιώργος Αντωνόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Γιώργος Λόξας

Φωτογραφίες: Στάθης Πορονίδης / Ελίνα Γιουνανλή

Βίντεο προώθησης: Ερμής Περιστέρης

Παραγωγή: Πολιτισμός Σταθμός Θέατρο

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

