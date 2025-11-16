«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία
Η Ελίζα, της Ξένιας Καλογεροπούλου, σε νέα διασκευή και σκηνοθεσία του Θωμά Μοσχόπουλου, έχει κερδίσει ήδη μικρούς και μεγάλους από τις πρώτες της παραστάσεις φέτος στο Θέατρο Πόρτα. Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, που μας προσκαλεί να ακολουθήσουμε τους ήρωες σε μοναδικές περιπλανήσεις, που φτάνουν … ως στο διάστημα.
Επιπλέον παραστάσεις
Λόγω μεγάλης επιτυχίας, προστίθενται επιπλέον παραστάσεις τον Νοέμβριο για τα μεσημέρια της Κυριακής (23 και 30 Νοεμβρίου στις 15:00), ενώ ξεκινά από τώρα η προπώληση για το εορταστικό πρόγραμμα παραστάσεων για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.
Στη διασκευή του Θωμά Μοσχόπουλου, οι ηθοποιοί —σαν παιδιά που παίζουν— ξεκινούν από την ελισαβετιανή εποχή, στην οποία διαδραματίζεται το έργο, πειραματίζονται, αυτοσχεδιάζουν και μεταφέρουν την αφήγηση με εφευρετικότητα και απρόσμενες ανατροπές στον κόσμο της επιστημονικής φαντασίας, με θεαματικές μάχες ανάμεσα σε εξωγήινους, φωτόσπαθα που λάμπουν στο διάστημα και τη θαρραλέα Ελίζα να ναυλώνει ένα διαστημόπλοιο για να ξανασυναντήσει τον φίλο της, τον Πάτρικ.
Καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία αυτού του μαγικού σκηνικού κόσμου έχουν τα εντυπωσιακά σκηνικά της Ελένης Νανοπούλου και τα θεαματικά κοστούμια της Κλαιρ Μπρέισγουελ, που συνδυάζουν στοιχεία εποχής με φουτουριστικές πινελιές.
Την εμπειρία συμπληρώνουν οι υψηλής ποιότητας προβολές του Πάτροκλου Σκαφίδα και οι ατμοσφαιρικοί φωτισμοί της Σοφίας Αλεξιάδου.
Όπως σε όλες τις παραστάσεις του Θεάτρου Πόρτα, η μουσική έχει πρωταγωνιστικό ρόλο: ο Κορνήλιος Σελαμσής υπογράφει την πρωτότυπη μουσική και τα τραγούδια, τα οποία ερμηνεύονται ζωντανά επί σκηνής από τον οκταμελή θίασο, προσθέτοντας ρυθμό, συγκίνηση και αμεσότητα στη θεατρική εμπειρία.
Πληροφορίες
Κάθε Σάββατο στις 15:00 και Κυριακή στις 11:30
Επιπλέον παραστάσεις τo Νοέμβριο: Κυριακές 23 και 30 Νοεμβρίου στις 15:00
Εορταστικό πρόγραμμα παραστάσεων:
26 Δεκεμβρίου: 11:30 και 15:00
27 Δεκεμβρίου: 15:00
28 Δεκεμβρίου: 11:30 και 15:00
2 Ιανουαρίου: 15:00
3 Ιανουαρίου: 15:00
4 Ιανουαρίου: 11:30 και 15:00
6 Ιανουαρίου: 15:00
Ταυτότητα της παράστασης
Διασκευή-σκηνοθεσία: Θωμάς Μοσχόπουλος
Μουσική: Κορνήλιος Σελαμσής
Σκηνικά: Ελένη Νανοπούλου
Κοστούμια: Κλαιρ Μπρέισγουελ
Φωτισμοί: Σοφία Αλεξιάδου
Επιμέλεια κίνησης: Φώτης Νικολάου
Παίζουν (αλφαβητικά)
Βασίλης Αθανασόπουλος, Γιάννης Βαρβαρέσος, Πέτρος Δημοτάκης, Βαλεντίνος Κόκκινος, Φάνης Κοσμάς, Χρήστος Παπαδόπουλος, Ιωάννα Παπαμιχαλοπούλου, Τάσος Ροδοβίτης .
Understudy: Δημήτρης Κυριακόπουλος
Θέατρο Πόρτα, Μεσογείων 59, Αθήνα – τηλ: 210 7711333
Προπώληση εισιτηρίων στo inTickets.
