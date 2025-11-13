«Το Ταξίδι της Αλήθειας»: Η παράσταση της Αγνής Χιώτη για παιδιά και εφήβους στο «Γκλόρια»

Η νέα παράσταση της Αγνής Χιώτη «Το Ταξίδι της Αλήθειας» είναι ένα ποιητικό, διαδραστικό και σύγχρονο παραμύθι που αντλεί έμπνευση από την περίφημη Αλληγορία του Σπηλαίου του Πλάτωνα.

Η ιστορία ακολουθεί ένα κορίτσι που ζει μέσα σε μια σπηλιά

βλέποντας μόνο σκιές στον τοίχο και πιστεύοντας πως αυτές είναι η πραγματική… πραγματικότητα.

Όταν όμως αποφασίζει να βγει στο φως, ανακαλύπτει έναν κόσμο γεμάτο χρώματα, ήχους, ανθρώπους και ιδέες.

Η πορεία από το σκοτάδι προς το φως γίνεται ένα ταξίδι γνώσης, αυτογνωσίας και θάρρους, που αγγίζει τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, θέτοντας διαχρονικά αλλά και επίκαιρα ερωτήματα για την αλήθεια και την ψευδαίσθηση, τη φιλία και την αγάπη, την τεχνολογία και τα social media, υπενθυμίζοντας ότι «τα πιο μεγάλα ψέματα είναι εκείνα που μοιάζουν αληθινά».

Η Αγνή Χιώτη, δημιουργός και σκηνοθέτις της παράστασης, μεταξύ άλλων ασχολείται τα τελευταία χρόνια και με το παιδικό και εφηβικό θέατρο, με παραστάσεις όπως «Ο Ρομπέν των Δασών», «Ο Σέρλοκ Χόλμς» και «Ο Μυστικός Κήπος».

Το έργο της «Pop Corn» βραβεύτηκε στο B-Fest του Λονδίνου, ενώ η ιδιότητά της ως συμβούλου ψυχικής υγείας δίνει ιδιαίτερο βάρος στη θεματολογία της, που πάντα ακουμπά ζητήματα προσωπικής εξέλιξης, συναισθηματικής νοημοσύνης και ελευθερίας της σκέψης.

«Το Ταξίδι της Αλήθειας» καλεί παιδιά και νέους να αναζητήσουν τη δική τους αλήθεια

Να τολμήσουν να βγουν από τη σπηλιά του φόβου προς το φως της γνώσης και της δημιουργίας.

Με απλή αλλά καθηλωτική γλώσσα, χιούμορ, ζωντανή μουσική και ενεργή συμμετοχή του κοινού, η παράσταση απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους αλλά και σε μεγάλους που συνεχίζουν να αναζητούν το φως.

Ταυτότητα της παράστασης

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Αγνή Χιώτη

Μουσική: Βάιος Πράπας

Σχεδιασμός Φωτισμών: Χάρης Χιώτης

Σκηνικά- Kοστούμια: Ομάδα REPENTE

Παίζουν οι ηθοποιοί

Ρεβέκκα Γιαννάκη, Κώστας Πιπερίδης, Νίκος Χριστόπουλος

Πληροφορίες

Πρεμιέρα: Κυριακή 16 Νοεμβρίου – και κάθε Κυριακή στις 11.30

Θέατρο Μικρό Γκλόρια

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.