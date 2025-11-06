magazin
07.11.2025
Αγρίνιο: 79χρονος βρέθηκε μαχαιρωμένος - Προσήχθη η κόρη του
Η Annie ανέβηκε στη σκηνή του Παλλάς: Ένα μιούζικαλ που σε καλεί να ξαναγίνεις παιδί, να γελάσεις και να συγκινηθείς
Culture Live 06 Νοεμβρίου 2025

Η Annie ανέβηκε στη σκηνή του Παλλάς: Ένα μιούζικαλ που σε καλεί να ξαναγίνεις παιδί, να γελάσεις και να συγκινηθείς

Μια λαμπερή, ανθρώπινη παράσταση στο Θέατρο Παλλάς, γεμάτη χιούμορ, συγκίνηση και μια μικρή πρωταγωνίστρια που φωτίζει τα πάντα γύρω της. Το in βρέθηκε στην πρεμιέρα!

Πάνος Καισσαράτος
ΚείμενοΠάνος Καισσαράτος
Υπάρχουν παραστάσεις που δεν αρκεί απλώς να καθίσεις στη θέση σου και να τις παρακολουθήσεις, αλλά σε πιάνουν από το χέρι και σε παίρνουν μαζί τους και σε παρασύρουν σε ένα μαγικό ταξίδι. Σε κάνουν να χαμογελάς χωρίς να το καταλάβεις, να θυμάσαι πώς είναι να πιστεύεις στα θαύματα. Μια τέτοια παράσταση είναι το «Annie!» της Θέμιδος Μαρσέλλου είναι ακριβώς αυτό: ένα φωτεινό ταξίδι πίσω στην παιδική αθωότητα, εκεί όπου η ελπίδα δεν χρειάζεται μεγάλες κουβέντες, μόνο ένα τραγούδι για να υπάρξει!

Από τα πρώτα λεπτά στο Θέατρο Παλλάς, ο κόσμος της μικρής Annie απλώνεται μπροστά σου με ρυθμό, συγκίνηση και μια ακαταμάχητη λάμψη. Η ζωντανή ορχήστρα, οι μικρές πρωταγωνίστριες, οι ευρηματικές χορογραφίες, ο σκύλος που κάνει τη δική του εμφάνιση – όλα φτιάχνουν ένα σκηνικό όπου το φως νικάει τη μιζέρια της εποχής που ζούμε.

Η Θέμις Μαρσέλλου, έμπειρη πλέον στο να «μεταφράζει» το Broadway στη γλώσσα μας, στήνει μια παράσταση με ρυθμό κινηματογραφικό και ψυχή ελληνική. Δεν είναι μόνο τα τραγούδια που αγαπήσαμε – το “Tomorrow”, το “Hard-Knock Life” – αλλά ο τρόπος που ακούγονται ξανά: σαν να τα λέει η παιδική μας μνήμη.

Ο Γιάννης Στάνκογλου, ως Όλιβερ Γουόρμπακς, αφήνει να φανεί πίσω από τη σκληρή του όψη ένας άνθρωπος που έχει μάθει να κρύβει τη συγκίνησή του. Η Δανάη Παππά, με την καθαρότητα και τη φυσικότητά της, κάνει τη Γκρέις μια παρουσία που ενώνει το όνειρο με την πραγματικότητα, χωρίς υπερβολές. Η Μαρία Κατσανδρή απολαμβάνει τον σαρκασμό της Μις Χάνιγκαν, δίνοντάς της μια κωμική ένταση που κρατά το κοινό σε εγρήγορση, ενώ ο Αργύρης Αγγέλου και η Κατερίνα Σούσουλα χαρίζουν στιγμές αληθινής θεατρικής ελευθερίας.

Και έπειτα, η μικρή Μυρτώ Φαραζή. Μια Annie γεμάτη ζωή, η οποία δεν παίζει απλώς τον ρόλο της — τον ζει. Μέσα από το χαμόγελό της βλέπεις την ελπίδα που φέρνει μαζί της η ιστορία!

Το Annie! στο Παλλάς είναι μια παράσταση που μιλάει για τα παιδιά, αλλά απευθύνεται (και) στους μεγάλους. Για όλους εμάς που ξεχάσαμε να πιστεύουμε πως το αύριο μπορεί να είναι καλύτερο. Και καθώς τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα χειροκροτεί, πιάνεις τον εαυτό σου να σιγοτραγουδά: «The sun’ll come out tomorrow…»

Ίσως, τελικά, αυτή να είναι η μαγεία των μιούζικαλ: να μας θυμίζουν πως, παρά τα πάντα, η ζωή έχει πάντα μια νότα αισιοδοξίας.

Ταυτότητα Παράστασης:

Κείμενο: Thomas Meehan
Μουσική: Charles Strouse
Στίχοι: Martin Charnin
Σκηνοθεσία – Απόδοση Κειμένου και Στίχων: Θέμις Μαρσέλλου
Μουσική Διεύθυνση – Διεύθυνση Ορχήστρας: Νικόλας Γουάστωρ
Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης
Φωνητική Διδασκαλία – Συνοδεία Πιάνου: Βασίλης Αλεβίζος
Χορογραφία: Άννα Αθανασιάδη
Κουστούμια: Παναγιώτα Κοκορού
Σχεδιασμός φωτισμών: Στέλλα Κάλτσου – Γιώργος Τέλλος
Video Art: Κάρολος Πορφύρης
Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Βασιλάτου

Πρωταγωνιστούν:

Γιάννης Στάνκογλου
Δανάη Παππά
Μαρία Κατσανδρή
Αργύρης Αγγέλου
Κατερίνα Σούσουλα
Βασίλης Αξιώτης, Στέλιος Κέλλερης
Μαρία Βασιλάτου, Γιώργος Βούντας, Θοδωρής Γιαννόπουλος, Ντόρα Γκέκα, Έμιλυ Γουσγούνη, Άννα Μαρία Κόρνια, Ζωηστέλλα Νικολάου, Στέργιος Περτσινίδης, Μάριος Πετκίδης, Πάρις Χαλάτσης, Σεσίλια Καβουριάδη και η Θέμις Μαρσέλλου,

Στο ρόλο της Annie, η Μυρτώ Φαραζή.
Σε κάποιες παραστάσεις, στο ρόλο της Annie, η Μαριάνθη Χρόνη.

Μαζί τους, σε διπλή διανομή, τα παιδιά:

Γιαννούλα Αποστολοπούλου, Αριάδνη Βασιλαροπούλου, Σεσίλ Βελισσάρη, Εβελίνα Ηλιοπούλου, Μάντυ Κακαρούντα, Αλίκη Κίγκαν, Ηλιάνα Λάρισα, Βάνα Μπερτάκη, Έλενα Πελεκάνου, Μέλια Ροδίτη, Αιμιλία Ρούση, Κωνσταντίνα Τσουγιάννη

