Φαντάσου μια σκηνή όπου τα σκυλιά παίρνουν τον λόγο. Όχι για να γαβγίσουν, αλλά για να ερευνήσουν, να αμφισβητήσουν και να πουν τη δική τους αλήθεια. Ο Ανέστης Αζάς, γνωστός για το πολιτικό του βλέμμα και την ικανότητά του να μετατρέπει την επικαιρότητα σε θέατρο-ντοκουμέντο, επιστρέφει με ένα έργο που αναμετριέται με τη βία, την ενοχή και την ευθύνη — όχι μόνο απέναντι στα ζώα, αλλά απέναντι σε κάθε πλάσμα που πληγώνουμε για να νιώσουμε ισχυροί.

Τα «Σκυλιά», μια από τις πιο πολυσυζητημένες παραστάσεις της περσινής σεζόν, επιστρέφουν στο Θέατρο ΔΙΠΥΛΟΝ για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων και φέρνουν μαζί τους όλη τη συζήτηση που άνοιξαν: ποιος είναι, τελικά, ο πραγματικός θύτης;

Στην παράσταση, μια αγέλη «σκύλων-ντετέκτιβ» μετατρέπεται σε έναν καθρέφτη της κοινωνίας μας. Μέσα από χιούμορ, ειρωνεία και μια σχεδόν κινηματογραφική σκηνοθεσία, ο Αζάς πλάθει ένα θέατρο που δαγκώνει – άλλοτε σαν πολιτική φάρσα, άλλοτε σαν θρίλερ αλήθειας. Το αποτέλεσμα; Μια εμπειρία που σε κάνει να γελάς και να παγώνεις ταυτόχρονα· να κοιτάς τη σκηνή και να νιώθεις πως κάπου εκεί, μέσα στην αγέλη, βρίσκεσαι κι εσύ.

Πέντε λόγοι για να μη χάσεις «Τα Σκυλιά» του Ανέστη Αζά στο Θέατρο Δίπυλον

1. Γιατί ξεκινά από μια πραγματική ιστορία που δεν ξεπεράσαμε ποτέ. Η υπόθεση της κακοποίησης και του θανάτου ενός χάσκι στην Αράχωβα είχε συγκλονίσει τη χώρα. Ο Ανέστης Αζάς, ένας από τους πιο ανήσυχους σκηνοθέτες της γενιάς του, επιστρέφει σε αυτό το περιστατικό όχι για να το αναπαραστήσει, αλλά για να το αποδομήσει: τι σημαίνει βία, πώς γεννιέται, ποιοι την συντηρούν. Μια ομάδα «σκύλων-ντετέκτιβ» ψάχνει την αλήθεια — αλλά όσο προχωρά η έρευνα, τόσο η αλήθεια μοιάζει να τους ξεγλιστρά.

2. Γιατί είναι θέατρο που δαγκώνει. Σκοτεινό, σαρκαστικό, πολιτικό. Μια φάρσα που πατάει στα όρια της αλληγορίας και του ντοκιμαντέρ, φλερτάρει με το φιλμ νουάρ και κουβαλά τη διαύγεια του θεάτρου-έρευνας. Ο Αζάς ξέρει να χρησιμοποιεί το χιούμορ ως μαχαίρι — εκεί που γελάς, αντιλαμβάνεσαι πόσο βαθιά σε αφορά το θέμα.

3. Γιατί μιλάει για την κοινωνική βία — με τρόπο που κανείς άλλος δεν τολμά. Η παράσταση θέτει το πιο καίριο ερώτημα: πώς μεταφράζεται η βία όταν στρέφεται όχι μόνο στα ζώα, αλλά σε κάθε πλάσμα που θεωρούμε πιο αδύναμο; Από τη γειτονιά μέχρι τα social media, από τον θεατή μέχρι τον θύτη — όλοι μετέχουμε. Και το θέατρο, εδώ, γίνεται καθρέφτης και πεδίο αναμέτρησης.

4. Γιατί η σκηνή γεμίζει με ενέργεια, ρυθμό και σώματα. Μια δυνατή ομάδα ερμηνευτών —Γιώργος Κατσής, Μαρία Πετεβή, Έλενα Μαυρίδου, Παναγιώτης Μανουηλίδης, Κωνσταντίνος Μωραΐτης, Θεμιστοκλής Μαλεσάγκος και Gary Salomon— λειτουργεί σαν αγέλη. Κινούνται, συντονίζονται, συγκρούονται, αναπνέουν μαζί. Δεν είναι απλώς ηθοποιοί· είναι ζώα επί σκηνής, με ένστικτο και εκρηκτική φυσική παρουσία.

5. Γιατί είναι ήδη μια από τις πιο πολυσυζητημένες παραστάσεις των τελευταίων ετών. Από την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Αθηνών 2024 ως τις sold out παραστάσεις στην Κωνσταντινούπολη, ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ έχουν αφήσει παντού το αποτύπωμά τους. Βραβευμένη παραγωγή του Προγράμματος GRAPE, που απέσπασε το Πρώτο Βραβείο Κοινού – Mastercard, επιστρέφει τώρα για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στο Θέατρο ΔΙΠΥΛΟΝ. Ένα έργο που συζητιέται, διχάζει, συγκινεί – όπως οφείλει να κάνει κάθε ζωντανό θέατρο.

Λίγα λόγια για την παράσταση

Μια αγέλη σκύλων-ντετέκτιβ καταλαμβάνει τη σκηνή. Έχουν ταξιδέψει από τις τέσσερις γωνιές της γης με έναν κοινό σκοπό: να ερευνήσουν την υπόθεση της κακοποίησης και του θανάτου ενός χάσκι στην Αράχωβα, μιας ιστορίας που συντάραξε την ελληνική κοινωνία και άναψε μια ευρύτερη συζήτηση για τα όρια της ανθρώπινης βίας απέναντι στα ζώα.

Οι εκδοχές της υπόθεσης πολλές: ο δολοφόνος ήταν άνθρωπος, όπως ειπώθηκε αρχικά, ή το ζώο βρέθηκε αντιμέτωπο με αγέλη άγριων σκύλων, όπως όρισε το επίσημο πόρισμα; Στη θεατρική σκηνή, οι «σκύλοι-ντετέκτιβ» ξετυλίγουν το κουβάρι της έρευνας, παίζοντας με την αλήθεια και το ψέμα, με την πολιτική και την κωμωδία, με το ρεαλιστικό και το αλληγορικό.

Ο Ανέστης Αζάς, ένας από τους σημαντικότερους και πιο ανήσυχους σκηνοθέτες της γενιάς του, μετατρέπει το υλικό της επικαιρότητας σε μια σκηνική εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στο σκοτεινό χιούμορ και τη στοχαστική πολιτική ματιά.

Με αφετηρία ένα πραγματικό περιστατικό από το αστυνομικό δελτίο, με τη μέθοδο του θεάτρου ντοκιμαντέρ, αλλά και με ευφυείς αναφορές στο φιλμ νουάρ και στις σατιρικές κωμωδίες του Αριστοφάνη, ο Αζάς και η ομάδα του πλάθουν μια πολιτική αλληγορία που φέρνει στο προσκήνιο την έννοια της κοινωνικής βίας και το πώς αυτή εκδηλώνεται – συχνά με τη μεγαλύτερη σκληρότητα – απέναντι στους πιο αδύναμους.

Έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Αθηνών 2024

Η παράστασή «Τα Σκυλιά» έκανε αίσθηση με την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Αθηνών 2024, όπου χαιρετίστηκε από κοινό και κριτικούς ως μία από τις πιο τολμηρές και επιδραστικές παραγωγές της χρονιάς. Η καινοτόμα σκηνοθετική ματιά, οι εξαιρετικές ερμηνείες και η ανθρωπιστική διάσταση του έργου δημιούργησαν μια εμπειρία που ξεπέρασε τα όρια της θεατρικής αφήγησης και μετατράπηκε σε σχόλιο πάνω στην κοινωνία μας. Την άνοιξη του 2025, το έργο παρουσιάστηκε στο Θέατρο Κιβωτός, όπου σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία, συγκεντρώνοντας εκ νέου επαινετικά σχόλια και γεμίζοντας την αίθουσα. Τον Σεπτέβριο του 2025 το έργο ταξίδεψε στην Κων/πολη για 3 sold out παραστάσεις, με τη συμμετοχή του σπουδαίου Τούρκου ηθοποιού Cem Yigit Üzümoglu, που έπαιζε στην πρεμιέρα του έργου στο Φεστιβάλ Αθηνών, αλλά για πολιτικούς λόγους δεν μπορεί πια να ταξιδέψει στην Ελλάδα. Τώρα, έρχεται από τις 27 Οκτωβρίου, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στο Θέατρο ΔΙΠΥΛΟΝ.

Η παράσταση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε παραγωγή του Προγράμματος Grape και απέσπασε το Πρώτο Βραβείο Κοινού – Mastercard, επιβεβαιώνοντας ότι το θέατρο μπορεί να λειτουργήσει ως τόπος συνάντησης, έρευνας και διαλόγου.

Ταυτότητα παράστασης

Σύλληψη/ Σκηνοθεσία: Ανέστης Αζάς

Κείμενο: Μιχάλης Πητίδης, Γεράσιμος Μπέκας, Ανέστης Αζάς

Μουσική: Παναγιώτης Μανουηλίδης

Ηχητικός Σχεδιασμός/ Sound Design: Άγγελος Κονταξής

Σκηνογραφία: Διδώ Γκόγκου

Κοστούμια: Βασιλεία Ροζάνα

Animal Body Training: Κωνσταντίνος Μωραΐτης

Φωτισμοί για το θέατρο Κιβωτός/ Δίπυλον: Γιώργος Κασσάκος

Φωτισμοί για το Φεστιβάλ Αθηνών 2024: Ελένη Χούμου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Μιχάλης Πητίδης

Β Βοηθός Σκηνοθέτη: Ιωάννα Κανελοπούλου

Φωτογραφίες: Κάρολ Γιάρεκ

Επικοινωνία & Γραφείο Τύπου: Μαρία Τσολάκη

Διαφήμιση-Social Media: RENEGADE MEDIA, Βασίλης Ζαρκαδούλας

Παραγωγή: Τεχνηχώρος

Παίζουν: Γιώργος Κατσής, Κωνσταντίνος Μωραΐτης, Παναγιώτης Μανουηλίδης, Έλενα Μαυρίδου, Μαρία Πετεβή, Θεμιστοκλής Μαλεσάγκος, Gary Salomon.

Ευχαριστούμε θερμά τη Ζωή Μουσχή για τη συνεργασία της στη διεύθυνση παραγωγής της πρώτης παράστασης.

Ευχαριστούμε επίσης για την υποστήριξη και τη βοήθεια: Χριστίνα Κυπραίου, Δανάη Λιοδάκη, Φωτεινή Παντζιά, Μάρθα Πουλτίδου, Ελένη Ράντου, Πρόδρομο Τσινικόρη, Σταματίνα Σταματάκου.

Πληροφορίες παράστασης

ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΠΥΛΟΝ – Μαύρη αίθουσα

Σαμουήλ Καλογήρου 2, Αθήνα 105 53

Διάρκεια: 80λεπτά

Μέρες και ώρες παραστάσεων:

Δευτέρα & Τρίτη στις 21:00

