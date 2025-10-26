magazin
Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 23:43
Έρχεται «διαταραχή express τύπου Π» με καταιγίδες
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Πέντε λόγοι για να μη χάσεις «Τα Σκυλιά» του Ανέστη Αζά στο Θέατρο Δίπυλον
Δαγκώνουν 26 Οκτωβρίου 2025 | 15:31

Πέντε λόγοι για να μη χάσεις «Τα Σκυλιά» του Ανέστη Αζά στο Θέατρο Δίπυλον

Τα «Σκυλιά» του Ανέστη Αζά επιστρέφουν για «να αγωνιστούν για Δικαιοσύνη και να τρυπήσουν τα αυτιά αυτών που πρέπει».

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
A
A
Vita.gr
Όνειρα: Τι κάνει ο εγκέφαλός μας όταν ονειρευόμαστε;

Όνειρα: Τι κάνει ο εγκέφαλός μας όταν ονειρευόμαστε;

Spotlight

Φαντάσου μια σκηνή όπου τα σκυλιά παίρνουν τον λόγο. Όχι για να γαβγίσουν, αλλά για να ερευνήσουν, να αμφισβητήσουν και να πουν τη δική τους αλήθεια. Ο Ανέστης Αζάς, γνωστός για το πολιτικό του βλέμμα και την ικανότητά του να μετατρέπει την επικαιρότητα σε θέατρο-ντοκουμέντο, επιστρέφει με ένα έργο που αναμετριέται με τη βία, την ενοχή και την ευθύνη — όχι μόνο απέναντι στα ζώα, αλλά απέναντι σε κάθε πλάσμα που πληγώνουμε για να νιώσουμε ισχυροί.

Τα «Σκυλιά», μια από τις πιο πολυσυζητημένες παραστάσεις της περσινής σεζόν, επιστρέφουν στο Θέατρο ΔΙΠΥΛΟΝ για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων και φέρνουν μαζί τους όλη τη συζήτηση που άνοιξαν: ποιος είναι, τελικά, ο πραγματικός θύτης;

Στην παράσταση, μια αγέλη «σκύλων-ντετέκτιβ» μετατρέπεται σε έναν καθρέφτη της κοινωνίας μας. Μέσα από χιούμορ, ειρωνεία και μια σχεδόν κινηματογραφική σκηνοθεσία, ο Αζάς πλάθει ένα θέατρο που δαγκώνει – άλλοτε σαν πολιτική φάρσα, άλλοτε σαν θρίλερ αλήθειας. Το αποτέλεσμα; Μια εμπειρία που σε κάνει να γελάς και να παγώνεις ταυτόχρονα· να κοιτάς τη σκηνή και να νιώθεις πως κάπου εκεί, μέσα στην αγέλη, βρίσκεσαι κι εσύ.

Πέντε λόγοι για να μη χάσεις «Τα Σκυλιά» του Ανέστη Αζά στο Θέατρο Δίπυλον

1. Γιατί ξεκινά από μια πραγματική ιστορία που δεν ξεπεράσαμε ποτέ. Η υπόθεση της κακοποίησης και του θανάτου ενός χάσκι στην Αράχωβα είχε συγκλονίσει τη χώρα. Ο Ανέστης Αζάς, ένας από τους πιο ανήσυχους σκηνοθέτες της γενιάς του, επιστρέφει σε αυτό το περιστατικό όχι για να το αναπαραστήσει, αλλά για να το αποδομήσει: τι σημαίνει βία, πώς γεννιέται, ποιοι την συντηρούν. Μια ομάδα «σκύλων-ντετέκτιβ» ψάχνει την αλήθεια — αλλά όσο προχωρά η έρευνα, τόσο η αλήθεια μοιάζει να τους ξεγλιστρά.

2. Γιατί είναι θέατρο που δαγκώνει. Σκοτεινό, σαρκαστικό, πολιτικό. Μια φάρσα που πατάει στα όρια της αλληγορίας και του ντοκιμαντέρ, φλερτάρει με το φιλμ νουάρ και κουβαλά τη διαύγεια του θεάτρου-έρευνας. Ο Αζάς ξέρει να χρησιμοποιεί το χιούμορ ως μαχαίρι — εκεί που γελάς, αντιλαμβάνεσαι πόσο βαθιά σε αφορά το θέμα.

3. Γιατί μιλάει για την κοινωνική βία — με τρόπο που κανείς άλλος δεν τολμά. Η παράσταση θέτει το πιο καίριο ερώτημα: πώς μεταφράζεται η βία όταν στρέφεται όχι μόνο στα ζώα, αλλά σε κάθε πλάσμα που θεωρούμε πιο αδύναμο; Από τη γειτονιά μέχρι τα social media, από τον θεατή μέχρι τον θύτη — όλοι μετέχουμε. Και το θέατρο, εδώ, γίνεται καθρέφτης και πεδίο αναμέτρησης.

4. Γιατί η σκηνή γεμίζει με ενέργεια, ρυθμό και σώματα. Μια δυνατή ομάδα ερμηνευτών —Γιώργος Κατσής, Μαρία Πετεβή, Έλενα Μαυρίδου, Παναγιώτης Μανουηλίδης, Κωνσταντίνος Μωραΐτης, Θεμιστοκλής Μαλεσάγκος και Gary Salomon— λειτουργεί σαν αγέλη. Κινούνται, συντονίζονται, συγκρούονται, αναπνέουν μαζί. Δεν είναι απλώς ηθοποιοί· είναι ζώα επί σκηνής, με ένστικτο και εκρηκτική φυσική παρουσία.

5. Γιατί είναι ήδη μια από τις πιο πολυσυζητημένες παραστάσεις των τελευταίων ετών. Από την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Αθηνών 2024 ως τις sold out παραστάσεις στην Κωνσταντινούπολη, ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ έχουν αφήσει παντού το αποτύπωμά τους. Βραβευμένη παραγωγή του Προγράμματος GRAPE, που απέσπασε το Πρώτο Βραβείο Κοινού – Mastercard, επιστρέφει τώρα για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στο Θέατρο ΔΙΠΥΛΟΝ. Ένα έργο που συζητιέται, διχάζει, συγκινεί – όπως οφείλει να κάνει κάθε ζωντανό θέατρο.

Λίγα λόγια για την παράσταση

Μια αγέλη σκύλων-ντετέκτιβ καταλαμβάνει τη σκηνή. Έχουν ταξιδέψει από τις τέσσερις γωνιές της γης με έναν κοινό σκοπό: να ερευνήσουν την υπόθεση της κακοποίησης και του θανάτου ενός χάσκι στην Αράχωβα, μιας ιστορίας που συντάραξε την ελληνική κοινωνία και άναψε μια ευρύτερη συζήτηση για τα όρια της ανθρώπινης βίας απέναντι στα ζώα.
Οι εκδοχές της υπόθεσης πολλές: ο δολοφόνος ήταν άνθρωπος, όπως ειπώθηκε αρχικά, ή το ζώο βρέθηκε αντιμέτωπο με αγέλη άγριων σκύλων, όπως όρισε το επίσημο πόρισμα; Στη θεατρική σκηνή, οι «σκύλοι-ντετέκτιβ» ξετυλίγουν το κουβάρι της έρευνας, παίζοντας με την αλήθεια και το ψέμα, με την πολιτική και την κωμωδία, με το ρεαλιστικό και το αλληγορικό.

Ο Ανέστης Αζάς, ένας από τους σημαντικότερους και πιο ανήσυχους σκηνοθέτες της γενιάς του, μετατρέπει το υλικό της επικαιρότητας σε μια σκηνική εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στο σκοτεινό χιούμορ και τη στοχαστική πολιτική ματιά.

Με αφετηρία ένα πραγματικό περιστατικό από το αστυνομικό δελτίο, με τη μέθοδο του θεάτρου ντοκιμαντέρ, αλλά και με ευφυείς αναφορές στο φιλμ νουάρ και στις σατιρικές κωμωδίες του Αριστοφάνη, ο Αζάς και η ομάδα του πλάθουν μια πολιτική αλληγορία που φέρνει στο προσκήνιο την έννοια της κοινωνικής βίας και το πώς αυτή εκδηλώνεται – συχνά με τη μεγαλύτερη σκληρότητα – απέναντι στους πιο αδύναμους.

Έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Αθηνών 2024

Η παράστασή «Τα Σκυλιά» έκανε αίσθηση με την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Αθηνών 2024, όπου χαιρετίστηκε από κοινό και κριτικούς ως μία από τις πιο τολμηρές και επιδραστικές παραγωγές της χρονιάς. Η καινοτόμα σκηνοθετική ματιά, οι εξαιρετικές ερμηνείες και η ανθρωπιστική διάσταση του έργου δημιούργησαν μια εμπειρία που ξεπέρασε τα όρια της θεατρικής αφήγησης και μετατράπηκε σε σχόλιο πάνω στην κοινωνία μας. Την άνοιξη του 2025, το έργο παρουσιάστηκε στο Θέατρο Κιβωτός, όπου σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία, συγκεντρώνοντας εκ νέου επαινετικά σχόλια και γεμίζοντας την αίθουσα. Τον Σεπτέβριο του 2025 το έργο ταξίδεψε στην Κων/πολη για 3 sold out παραστάσεις, με τη συμμετοχή του σπουδαίου Τούρκου ηθοποιού Cem Yigit Üzümoglu, που έπαιζε στην πρεμιέρα του έργου στο Φεστιβάλ Αθηνών, αλλά για πολιτικούς λόγους δεν μπορεί πια να ταξιδέψει στην Ελλάδα. Τώρα, έρχεται από τις 27 Οκτωβρίου, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στο Θέατρο ΔΙΠΥΛΟΝ.

Η παράσταση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε παραγωγή του Προγράμματος Grape και απέσπασε το Πρώτο Βραβείο Κοινού – Mastercard, επιβεβαιώνοντας ότι το θέατρο μπορεί να λειτουργήσει ως τόπος συνάντησης, έρευνας και διαλόγου.

Ταυτότητα παράστασης

Σύλληψη/ Σκηνοθεσία: Ανέστης Αζάς
Κείμενο: Μιχάλης Πητίδης, Γεράσιμος Μπέκας, Ανέστης Αζάς
Μουσική: Παναγιώτης Μανουηλίδης
Ηχητικός Σχεδιασμός/ Sound Design: Άγγελος Κονταξής
Σκηνογραφία: Διδώ Γκόγκου
Κοστούμια: Βασιλεία Ροζάνα
Animal Body Training: Κωνσταντίνος Μωραΐτης
Φωτισμοί για το θέατρο Κιβωτός/ Δίπυλον: Γιώργος Κασσάκος
Φωτισμοί για το Φεστιβάλ Αθηνών 2024: Ελένη Χούμου
Βοηθός Σκηνοθέτη: Μιχάλης Πητίδης
Β Βοηθός Σκηνοθέτη: Ιωάννα Κανελοπούλου
Φωτογραφίες: Κάρολ Γιάρεκ
Επικοινωνία & Γραφείο Τύπου: Μαρία Τσολάκη
Διαφήμιση-Social Media: RENEGADE MEDIA, Βασίλης Ζαρκαδούλας
Παραγωγή: Τεχνηχώρος

Παίζουν: Γιώργος Κατσής, Κωνσταντίνος Μωραΐτης, Παναγιώτης Μανουηλίδης, Έλενα Μαυρίδου, Μαρία Πετεβή, Θεμιστοκλής Μαλεσάγκος, Gary Salomon.

Ευχαριστούμε θερμά τη Ζωή Μουσχή για τη συνεργασία της στη διεύθυνση παραγωγής της πρώτης παράστασης.

Ευχαριστούμε επίσης για την υποστήριξη και τη βοήθεια: Χριστίνα Κυπραίου, Δανάη Λιοδάκη, Φωτεινή Παντζιά, Μάρθα Πουλτίδου, Ελένη Ράντου, Πρόδρομο Τσινικόρη, Σταματίνα Σταματάκου.

Πληροφορίες παράστασης

ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΠΥΛΟΝ – Μαύρη αίθουσα
Σαμουήλ Καλογήρου 2, Αθήνα 105 53

Διάρκεια: 80λεπτά

Μέρες και ώρες παραστάσεων:
Δευτέρα & Τρίτη στις 21:00

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Βραχυχρόνια μίσθωση: Νέους περιορισμούς ζητούν οι ξενοδόχοι για τα καταλύματα τύπου Airbnb

Βραχυχρόνια μίσθωση: Νέους περιορισμούς ζητούν οι ξενοδόχοι για τα καταλύματα τύπου Airbnb

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Όνειρα: Τι κάνει ο εγκέφαλός μας όταν ονειρευόμαστε;

Όνειρα: Τι κάνει ο εγκέφαλός μας όταν ονειρευόμαστε;

Ενέργεια
Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

inWellness
inTown
inTickets 24.10.25

Το «Σποτ» του Ζήση Ρούμπου στο θέατρο Γκλόρια

Μια σουρεαλιστική, ξεκαρδιστική κωμωδία γύρω από το γύρισμα ενός διαφημιστικού σποτ για την Ελλάδα, μέσα σε ένα θέατρο όπου όλοι – ακόμα και το κοινό – παίζουν ρόλο!

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Τελικά, όχι μόνο τον ξέχασαν, τον πήρε και η γειτόνισσα σπίτι της – Τα τριάντα κύματα του πίνακα του Πικάσο
Still Life with Guitar 26.10.25

Τελικά, όχι μόνο τον ξέχασαν, τον πήρε και η γειτόνισσα σπίτι της – Τα τριάντα κύματα του πίνακα του Πικάσο

Ο πίνακας του Πάμπλο Πικάσο «Νεκρή φύση με κιθάρα», που είχε θεωρηθεί κλεμμένος από τη Μαδρίτη, βρέθηκε τελικά και στα χέρια μιας γυναίκας που τον πήρε σπίτι της κατά λάθος, νομίζοντας ότι ήταν δέμα

Σύνταξη
Τι σκαρώνει ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο; – Τα υπονοούμενα για ένα πολυπόθητο φιλμ
Culture Live 26.10.25

Τι σκαρώνει ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο; – Τα υπονοούμενα για ένα πολυπόθητο φιλμ

«Το Φάντασμα της Όπερας είναι μια τόσο κλασική ιστορία, αλλά θα το έκανα διαφορετικά», είπε μεταξύ άλλων ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο σε πρόσφατη συνέντευξή του και οι φήμες φούντωσαν για τα μελλοντικά σχέδιά του

Σύνταξη
H Nancy και η Joanna είναι δύο σπουδαίες, αστείες και ταλαντούχες γυναίκες-κορίτσια του διεθνούς animation
Interview 26.10.25

H Nancy και η Joanna είναι δύο σπουδαίες, αστείες και ταλαντούχες γυναίκες-κορίτσια του διεθνούς animation

Δύο παλιές γνώριμες κι αγαπημένες φίλες του Animasyros, η δημοσιογράφος και ιστορικός animation, Nancy Denney-Phelps. και η θρυλική βρετανίδα δημιουργός Joanna Quinn, πρόσφατα βραβευμένη στο Annecy με τιμητικό Cristal για τη συνολική της προσφορά, παρουσίασαν η μία το βιβλίο της άλλης και ύψωσαν τα ποτήρια τους «εις υγείαν της ζωής».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σκάνδαλο με τον πρίγκιπα Άντριου: Το σύστημα χρηματοδότησης της βρετανικής μοναρχίας στο «μικροσκόπιο»
Αναταραχή 26.10.25

Σκάνδαλο με τον πρίγκιπα Άντριου: Το σύστημα χρηματοδότησης της βρετανικής μοναρχίας στο «μικροσκόπιο»

Ο πρίγκιπας Άντριου κατηγορείται ότι ζει δωρεάν σε πολυτελή έπαυλη, φουντώνοντας τη δημόσια οργή και ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για το «σάπιο» και αδιαφανές σύστημα χρηματοδότησης της βρετανικής μοναρχίας

Σύνταξη
Παράνοια, ναρκωτικά, καρδιακή προσβολή, πραξικόπημα, τυφώνας: Το Αποκάλυψη Τώρα σχεδόν σκότωσε τον Κόπολα
Καταραμένος θρίαμβος 25.10.25

Παράνοια, ναρκωτικά, καρδιακή προσβολή, πραξικόπημα, τυφώνας: Το Αποκάλυψη Τώρα σχεδόν σκότωσε τον Κόπολα

Είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιδραστικά έργα στην ιστορία του κινηματογράφου, ένα διαχρονικό αριστούργημα. Ωστόσο, η δημιουργία του Αποκάλυψη Τώρα σχεδόν κόστισε τη ζωή στον Φράνσις Φορντ Κόπολα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Μισώ το γεγονός ότι δείχνουν τον πισινό μου στην πρώτη σκηνή!» – Ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει (και) για ποίηση
Πολυπράγμων 25.10.25

«Μισώ το γεγονός ότι δείχνουν τον πισινό μου στην πρώτη σκηνή!» - Ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει (και) για ποίηση

Ο ρόλος του Φοξ Μόλντερ τον έκανε παγκόσμιο φαινόμενο... και μετά αποχώρησε για να σώσει τον εαυτό του. Καθώς πρωταγωνιστεί στην ταινία θρίλερ Malice, ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει για την τέχνη, τη διαμάχη του με την Τζίλιαν Άντερσον και για το νέο βιβλίο του με ποιήματα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναρωτιέται αν θα πιάσουν τους δράστες της ληστείας στο Λούβρο – «Έκαναν καλή δουλειά»
«Ocean’s 14» 24.10.25

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναρωτιέται αν θα πιάσουν τους δράστες της ληστείας στο Λούβρο – «Έκαναν καλή δουλειά»

Το γεγονός ότι οι δράστες κατάφεραν να πραγματοποιήσουν τη ληστεία στο Λούβρο «μέρα μεσημέρι», εξέπληξε τον Τζορτζ Κλούνεϊ, όπως αναφέρει το περιοδικό Variety.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 26.10.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα για τη 10η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Γκάρι Σίλινγκ: «Η GenZ ίσως καταλήξει φτωχότερη στην εποχή της AI – Πρέπει να δουλέψουν σκληρά»
Δύσκολα τα πράγματα 26.10.25

Η GenZ ίσως καταλήξει φτωχότερη στην εποχή της AI - Κορυφαίος οικονομολόγος προειδοποιεί

«Ο κόσμος δεν χρωστάει σε κανέναν μας τα προς το ζην» λέει ο κορυφαίος οικονομολόγος Γκάρι Σίλινγκ και προτρέπει τους νέους να ξεχάσουν την «εύκολη επιτυχία» αν θέλουν να επιβιώσουν στον κόσμο της AI

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
LIVE: Λεβαδειακός – Άρης
Ποδόσφαιρο 26.10.25

LIVE: Λεβαδειακός – Άρης

LIVE: Λεβαδειακός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Λεβαδειακός – Άρης για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Χρειαζόμαστε μια ομάδα με νοοτροπία νικητή – Τεράστιος σύλλογος ο Παναθηναϊκός»
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Μπενίτεθ: «Χρειαζόμαστε μια ομάδα με νοοτροπία νικητή – Τεράστιος σύλλογος ο Παναθηναϊκός»

Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε δηλώσεις στο MatchDay Mag του Παναθηναϊκού ενόψει της αναμέτρησης με τον Αστέρα Τρίπολης, εκφράζοντας το πλάνο και τη πίστη του για τη δουλειά που μπορεί να κάνει στην ομάδα.

Σύνταξη
LIVE: Λεβερκούζεν – Φράιμπουργκ
Bundesliga 26.10.25

LIVE: Λεβερκούζεν – Φράιμπουργκ

LIVE: Λεβερκούζεν - Φράιμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την αναμέτρηση Λεβερκούζεν - Φράιμπουργκ για την 8η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

Σύνταξη
Κιλκίς: Συνελήφθη άνδρας για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος δύο γυναικών με λεία 65.000 ευρώ
Ελλάδα 26.10.25

Κιλκίς: Συνελήφθη άνδρας για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος δύο γυναικών με λεία 65.000 ευρώ

Συνεργός του συλληφθέντα τηλεφώνησε σε 2 γυναίκες σε περιοχές του Κιλκίς προσποιούμενος τον γιατρό ισχυρίστηκε ότι το παιδί τους έχει τραυματιστεί, ζητώντας χρήματα για να υποβληθούν σε επέμβαση

Σύνταξη
Τελικά, όχι μόνο τον ξέχασαν, τον πήρε και η γειτόνισσα σπίτι της – Τα τριάντα κύματα του πίνακα του Πικάσο
Still Life with Guitar 26.10.25

Τελικά, όχι μόνο τον ξέχασαν, τον πήρε και η γειτόνισσα σπίτι της – Τα τριάντα κύματα του πίνακα του Πικάσο

Ο πίνακας του Πάμπλο Πικάσο «Νεκρή φύση με κιθάρα», που είχε θεωρηθεί κλεμμένος από τη Μαδρίτη, βρέθηκε τελικά και στα χέρια μιας γυναίκας που τον πήρε σπίτι της κατά λάθος, νομίζοντας ότι ήταν δέμα

Σύνταξη
Πώς περάσαμε στον Matrix καπιταλισμό – Το μπλε χάπι και η μετάβαση από την επιτήρηση στην καταστολή
Social Europe 26.10.25

Πώς περάσαμε στον Matrix καπιταλισμό – Το μπλε χάπι και η μετάβαση από την επιτήρηση στην καταστολή

Ο διαδικτυακός καπιταλισμός έχει αλλάξει μορφή. Οι κάθε λογής πλατφόρμες συλλέγουν τα δεδομένα μας και μας παγιδεύουν. Μας προσφέρουν κάτι σαν το μπλε χάπι της ταινίας Matrix για να μας παγιδεύσουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας
Premier League 26.10.25

LIVE: Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας για την 9η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι
Premier League 26.10.25

LIVE: Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι για την 9η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Premier League 26.10.25

LIVE: Μπόρνμουθ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Μπόρνμουθ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Μπόρνμουθ – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 9η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Επιτεύχθηκε πλαίσιο συμφωνίας με την Κίνα για τις σπάνιες γαίες και τους δασμούς, λέει ο Σκοτ Μπέσεντ
Νέα εξέλιξη 26.10.25

Επιτεύχθηκε πλαίσιο συμφωνίας ΗΠΑ - Κίνας για τις σπάνιες γαίες και τους δασμούς, λέει ο Μπέσεντ

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπεσεντ παρουσιάστηκε αισιόδοξος σε συνέντευξή του - Τους τελικούς όρους της συμφωνίας θα αποφασίσουν Τραμπ και Σι

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ψεύτης και επικίνδυνος ακόμα μια φορά ο Μητσοτάκης
Σκληρή ανακοίνωση 26.10.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ψεύτης και επικίνδυνος ακόμα μια φορά ο Μητσοτάκης

«Αντί ο πρωθυπουργός να απολογηθεί για το σκάνδαλο των γαλάζιων ακρίδων στον ΟΠΕΚΕΠΕ (...) επιχαίρει για επιτυχίες στο πεδίο της εξάρθρωσης του κυκλώματος. Επιτέλους, λίγη ντροπή», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας την ανάρτηση Μητσοτάκη

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Προμηθέας Πάτρας
Μπάσκετ 26.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Προμηθέας Πάτρας

LIVE: Παναθηναϊκός – Προμηθέας Πάτρας. Παρακολουθήστε live στις 15:30 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Προμηθέας Πάτρας για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Δονείται η ρωσική ελίτ: ‘Ηρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα στο εμπόλεμο Κρεμλίνο;
Νέα εποχή 26.10.25

Δονείται η ρωσική ελίτ: ‘Ηρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα στο εμπόλεμο Κρεμλίνο;

Ενώ η ρωσική ελίτ ζεί μέσα στην παράνοια, σύμφωνα με τον Economist, με έναν ολοένα και πιο απρόσιτο Βλαντιμίρ Πούτιν, παράλληλα βλέπει να απειλείται από νέες ισχυρές προσωπικότητες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός 65-91: «Καθάρισε» σε ένα δεκάλεπτο και φουλάρει για τη «διαβολοβδομάδα»
Μπάσκετ 26.10.25

Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός 65-91: «Καθάρισε» σε ένα δεκάλεπτο και φουλάρει για τη «διαβολοβδομάδα»

Ο Ολυμπιακός… πάτησε γκάζι στην τρίτη περίοδο και έφτασε σε μία εύκολη νίκη επί της Μυκόνου Betsson (91-65) σε ένα ιστορικό ματς και έκανε το 4/4 στη Stoiximan GBL πριν τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague

Σύνταξη
Πρίγκιπας Άντριου – Σάρα Φέργκιουσον: Προς «έξοδο» από τη Βρετανία μετά το σκάνδαλο Έπσταϊν;
Αμπού Ντάμπι; 26.10.25

Πρίγκιπας Άντριου – Σάρα Φέργκιουσον: Προς «έξοδο» από τη Βρετανία μετά το σκάνδαλο Έπσταϊν;

Υπό το βάρος νέων αποκαλύψεων για τη σχέση τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ο πρίγκιπας Άντριου και η Σάρα Φέργκιουσον φέρονται να σχεδιάζουν την αποχώρησή τους από τη Βρετανία, καθώς το παλάτι εντείνει τις πιέσεις για την εγκατάλειψη της πολυτελούς έπαυλης Royal Lodge

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς ενισχύει τις κυβερνοεπιθέσεις – Ποιες εταιρείες είναι οι «αγαπημένες» των χάκερς
Ιδιότυπο μπρά ντε φερ 26.10.25

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ενισχύει τις κυβερνοεπιθέσεις - Ποιες εταιρείες είναι οι «αγαπημένες» των χάκερς

Πώς θα επιδιώξουν οι αμυνόμενοι σε κυβερνοεπιθέσεις από χάκερς να επωφεληθούν αυτοί από την πρόοδο σε τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις οκτώ οι προφυλακίσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις
Σε εξέλιξη η ανάκριση 26.10.25

Στις οκτώ οι προφυλακίσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Αρνούμαστε τις κατηγορίες - Δεν φανταζόμασταν ότι γινόταν απάτη» φέρονται να ισχυρίστηκαν τα δύο αδέλφια που προστέθηκαν στους υπόλοιπους έξι προφυλακισμένους για τις παράνομες επιδοτήσεις

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
LIVE: Μαρκό – Ολυμπιακός Β’
Super League 2 26.10.25

LIVE: Μαρκό – Ολυμπιακός Β’

LIVE: Μαρκό – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την αναμέτρηση Μαρκό – Ολυμπιακός Β’ για την 7η αγωνιστική της Super League 2.

Σύνταξη
Συντάσσονται με Βορίδη, Ν. Παπανδρέου και Γερουλάνος – Προσδίδουν πολιτική χροιά στην επίθεση των κουκουλοφόρων
Πολιτική Γραμματεία 26.10.25

Συντάσσονται με Βορίδη, Ν. Παπανδρέου και Γερουλάνος – Προσδίδουν πολιτική χροιά στην επίθεση των κουκουλοφόρων

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου και Παύλος Γερουλάνος καταδικάζουν την επίθεση σε βάρος του Μάκη Βορίδη, υιοθετώντας τον συλλογισμό ότι οι κουκουλοφόροι διαφωνούν πολιτικά με τον πρώην υπουργό

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο